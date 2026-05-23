Tamara Falcó: "Voy al gimnasio 6 días a la semana, 45 minutos cada día. Hago entrenamiento militar; he decidido cuidarme"

Tamara Falcó (44 años) ha decidido convertir el cuidado personal en una prioridad absoluta. Después de años hablando abiertamente sobre sus problemas de peso y las dificultades derivadas de la tiroides, la marquesa de Griñón atraviesa uno de sus momentos físicos más destacados.

Más fuerte, más tonificada y con una evidente pérdida de peso -superior a los diez kilos-, la hija de Isabel Preysler (76) presume ahora de unos hábitos muy diferentes a los de hace apenas un año.

Lo que comenzó en abril de 2025 como un intento por sentirse mejor se ha consolidado en 2026 como una auténtica transformación de estilo de vida.

La colaboradora televisiva ha incorporado el deporte a su rutina diaria con una constancia que ni ella misma imaginaba hace tiempo. "He decidido cuidarme de verdad", ha confesado en varias intervenciones recientes, dejando claro que el objetivo principal no es únicamente la estética, sino también la salud y el bienestar emocional.

Todo ello coincide con su aparición como portada de la revista Diez Minutos, donde hablan precisamente de sus nuevos retos personales y de las rutinas que han cambiado por completo su día a día.

Tamara Falcó este jueves en 'El Hormiguero'.

La publicación profundiza en el método que la propia Tamara define como un entrenamiento "militar", una disciplina basada en sesiones cortas pero intensas que combina ejercicio cardiovascular, trabajo de fuerza y entrenamientos HIIT.

La rutina de Tamara Falcó está diseñada al milímetro. Entrena entre cinco y seis días a la semana, con sesiones de exactamente 45 minutos.

Esto es algo que ella ha contado en más de una ocasión, haciéndolo público. Pero, sin embargo, ahora parece que está centrada en su cuidado personal.

El método incluye intervalos de alta intensidad para quemar grasa, ejercicios de cardio y pesas enfocadas en ganar masa muscular y tonificar el cuerpo. Los resultados son visibles especialmente en brazos y hombros, donde ya se aprecia una musculatura mucho más definida.

Detrás de este cambio está el entrenador personal Juan Luis Martín, encargado de diseñar rutinas dinámicas para evitar que el cuerpo se acostumbre al esfuerzo y entre en fase de estancamiento.

Además, la socialité también cuenta con el apoyo de la nutricionista Teresa Armenta, pieza fundamental en el equilibrio de su alimentación.

Tamara Falcó en el gimnasio junto a Iñigo Onieva. Instagram

Aun así, la propia Tamara admite que el deporte nunca ha sido algo natural para ella. "Soy una vaga de libro. Entreno porque viene un entrenador a casa; si no, no lo haría", reconocía recientemente en El Hormiguero con total sinceridad.

Esa honestidad se ha convertido precisamente en uno de los aspectos más comentados de su transformación, ya que lejos de proyectar una disciplina inquebrantable, la marquesa explica que su éxito ha consistido en convertir el ejercicio en un hábito obligatorio dentro de su agenda.

En ese proceso también ha sido clave el apoyo de su marido, Íñigo Onieva (36). "Íñigo ha sido clave. Llega de correr y me dice: ‘¿Tú no vas a bajar al gimnasio?'", ha contado entre risas.

Más allá de la pérdida de peso, Tamara insiste en que el verdadero cambio está en cómo se siente ahora. "Lo importante es que estoy sana. He ganado músculo y me encuentro bien", asegura. Un mensaje con el que deja claro que su nueva rutina no responde únicamente a una cuestión de imagen, sino a una decisión firme de bienestar y equilibrio personal.