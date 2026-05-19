La llamativa reaparición de Paula Nata dos días antes de la detención de Jonathan Antic por la muerte de su padre

La familia Andic ha despertado este martes, 19 de mayo, con la peor de las noticias. Los Mossos d'Esquadra han detenido a Jonathan (45 años), hijo del fundador de Mango, Isak Andic, y lo han llevado a declarar ante la jueza de Martorell (Barcelona) como investigado por la muerte de su padre, quien falleció tras caer por un precipicio en la montaña en diciembre de 2024.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la policía lo ha detenido en su casa de Barcelona, a primera hora, tras más de un año de investigaciones sobre las circunstancias en que falleció su progenitor. Ahora el investigado está a la espera de comparecer ante la jueza que lleva el caso.

En el momento de su detención, su mujer Paula Nata (37 años) se encontraba con él. La empresaria e influencer está siendo uno de los principales apoyos de su marido desde que se abrieran diligencias para intentar esclarecer los hechos en torno al supuesto accidente que sufrió Isak Andic.

La mañana del 14 de diciembre de 2024, Jonathan y su padre habían quedado para hacer senderismo en la montaña de Montserrat, concretamente en la zona de las Cuevas del Salnitre, en Collbató (Barcelona). Ambos caminaban por un sendero de unos seis kilómetros de largo, cuando Isak, de 71 años, resbaló y cayó desde una altura de entre unos 100 y 150 metros al vacío, provocándole la muerte.

Paula siempre se ha mantenido en un segundo discreto plano respecto a este asunto. En realidad tanto ella como su esposo han llevado desde un primer momento su relación y su vida en la máxima intimidad posible, a pesar de tener los dos profesiones públicas.

Justo hace dos días, la influencer reaparecía en redes tras ocho meses 'desaparecida'. En esta última publicación aparece de visita en la Fundación Maeght, una fundación privada francesa de arte moderno y contemporáneo fundada por Marguerite y Aimé Maeght.

Cobran especial relevancia ahora estas imágenes compartidas con sus seguidores teniendo en cuenta que tan solo dos días después de este momento, su esposo ha sido detenido. Nada hacía presagiar que 48 horas después su vida iba a sufrir un importante giro.

En las imágenes aparece sola, sin su marido ni su hijo. A pesar de superar los 100.000 seguidores en Instagram, Paula mantiene un perfil extremadamente discreto. No comparte, por ejemplo, imágenes de su faceta de madre ni se ha entregado a la exposición mediática de la maternidad, priorizando la privacidad del pequeño.

Jonathan Andic. GTRES

La relación entre Jonathan Andic y Paula Nata se hizo pública en abril de 2023. Dos años más tarde se casaban en una ceremonia civil íntima, sin grandes fastos, en un contexto ya marcado por la muerte del fundador de Mango.

La pareja había planeado una boda más solemne, pero el fallecimiento de Isak Andic en diciembre de ese año truncó esos planes. En septiembre de 2025, el matrimonio dio la bienvenida a su primer hijo, un nacimiento que supuso una bendición para la familia tras un año muy complicado.

Moda y lujo

Según fuentes consultadas por este medio, la imagen que proyecta el matrimonio en estos momentos es la de unidad. Mientras Jonathan presta declaración, Paula está al cuidado del pequeño, al que quieren mantener lo más alejado posible de este caso.

Además, Paula continuará atendiendo sus compromisos profesionales como hasta ahora. Licenciada en Comunicación, decidió en 2020 decidió dar un paso propio y fundó All About Management, una agencia de comunicación especializada en moda que conecta marcas de lujo con influencers y creadores de contenido.

También ha lanzado su propia línea de joyas, Mes Amies Atelier, desarrollada con la colaboración del diseñador y estilista Juan Avellaneda, lo que refuerza su identidad como emprendedora creativa más allá de su vínculo familiar.

Según su currículum cuenta con más de quince años de experiencia en el sector de la comunicación y el lujo. Ha trabajado como directora de marketing en Rabat y colaborando con marcas del sector desde los inicios de su carrera.