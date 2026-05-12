El juicio entre Paulina y Colate, visto para sentencia: la tutora legal de Andrea Nicolás sugiere meter al menor en un internado

La guerra entre Paulina Rubio (54 años) y Colate Vallejo-Nájera (53) por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás (15), no da tregua. La expareja ha vuelto a verse las caras en los tribunales de Miami para intentar zanjar la batalla legal en la que llevan inmersos años.

La vista oral comenzó el pasado 4 de mayo de 2026 en la Corte Familiar de Miami, donde ambos expusieron sus argumentos para que el menor viviera con uno u otro progenitor.

El empresario quiere que el joven se traslade a vivir a España con él -parece que este es el deseo también de Andrea Nicolás-, mientras su madre defiende que permanezca en Estados Unidos bajo su custodia.

Imagen de archivo de Paulina Rubio en los tribunales. Getty

Durante el juicio aparecieron acusaciones cruzadas sobre la convivencia del menor. Los abogados de Colate alegaron que el adolescente no recibe los cuidados adecuados, sufre gritos frecuentes y vive en un entorno que podría considerarse hostil.

Una situación que, por supuesto, cambiaría en España al estar al cuidado de la familia Vallejo-Nájera, que podría proporcionarle una mejor calidad de vida.

La defensa, por su parte, calificó de injuriosas estas afirmaciones y afirmó que lo único que hace Colate con su hijo es malcriarle en vez de educarle. Como ejemplo, se mencionó un incidente en el que Andrea Nicolás supuestamente robó en una tienda con unos amigos, alegando que, en lugar de corregir su comportamiento, su padre lo defendió.

Por si no fuera suficiente con la visión de cada progenitor, un tercer testimonio ha introducido un giro inesperado del caso. Amber Glasper, la tutora legal del hijo de Paulina y Colate también ha sido llamada al estrado para ofrecer una visión imparcial del asunto.

Aunque la asistente reconoció que Andrea Nicolás habría manifestado su deseo de vivir en España con su padre, ha asegurado que el menor se encuentra totalmente abrumado emocionalmente por el entorno de ambos.

Y se atrevió a sugerir que quizás lo más beneficioso para él sería vivir alejado de ambos un tiempo, en una residencia estatal, para deliberar sobre su futuro americano o español.

El juicio ha quedado visto para sentencia, y en menos de 30 días se sabrá si Colate podrá cumplir el sueño de su hijo, de poder trasladarse a vivir a España con los Vallejo-Nágera.

Colate saliendo de los juzgados de Madrid. Getty

Comunicado de Paulina

Mientras el empresario ha regresado a nuestro país, manteniéndose en silencio respecto a todo lo ocurrido en el tribunal de Miami, Paulina Rubio ha emitido un comunicado, dirigiéndose a la opinión pública, en el que defiende su papel como madre.

"Ser madre no es solo una parte de mi vida, es mi razón de ser y el papel más importante que tendré", comienza en el escrito.

"Llevas a tus hijos dentro de ti durante nueve meses, pero el verdadero amor de una madre comienza mucho antes de nacer y continúa creciendo cada día de sus vidas".

Ha querido hacer hincapié en que aunque sea conocido por su trayectoria profesional pública, "ningún éxito se compara con el privilegio y la responsabilidad de ser madre".

"Ese es el título que más orgullo me da y el que defenderé siempre con toda mi fuerza. Cada decisión que tomo nace del amor incondicional, de la protección y del compromiso absoluto con su bienestar, su felicidad y su futuro", ha concluido la cantante en su comunicado.

Más de una década

La historia judicial de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera se remonta a 2012 cuando el matrimonio decide separarse. Dos años antes había llegado al mundo el único hijo común de la pareja.

La custodia del pequeño siempre ha sido una de las principales tensiones entre ambos, acumulado en estos años episodios especialmente delicados como denuncias por supuestos incumplimientos de entregas del niño.

Sin ir más lejos, el pasado año la cantante mexicana denunciaba a su expareja ante una jueza en Florida porque según ella había secuestrado a su hijo. No era la primera vez que la intérprete acusaba a Colate de llevar a Andrea Nicolás sin su consentimiento.

Debido a la complejidad del asunto, la corte de Miami designó a Amber Glasper para velar por los intereses del menor en la disputa judicial.

La profesional judicial actúa de forma independiente de los padres: asiste a audiencias, investiga el bienestar del menor, recopila testimonios y emite recomendaciones al juez sobre qué es lo mejor para el niño.

La pareja en una imagen de archivo. Getty

Ha estado vinculada al caso, participando en sesiones clave, desde 2020 donde ya recomendaba terapia para Andrea Nicolás por el "ambiente tóxico" entre sus padres.

En marzo de 2026, denunció que Colate y Paulina le debían más de 12.000 dólares por sus honorarios, lo que llevó a la jueza a ordenar el pago en 48 horas.

Ella ha sido la que ha propuesto la medida drástica de enviar a Andrea a un internado neutral (ni en Florida ni España) para garantizar su estabilidad, evitando que ninguno de los padres interfiera en su rutina.