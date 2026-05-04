El refugio de Rafa Nadal: una mansión comprada por 4 millones de euros, 7.000 metros cuadrados y en un acantilado

Rafa Nadal y su casa de Porto Cristo en un montaje de JALEOS. Gtres

Lejos del ruido mediático y de las grandes capitales donde muchas estrellas fijan su residencia, Rafa Nadal (39 años) ha construido su verdadero refugio en el lugar donde empezó todo.

En un acantilado privilegiado de Porto Cristo, con vistas abiertas al Mediterráneo, se levanta la impresionante mansión que el tenista adquirió en 2013 por alrededor de cuatro millones de euros.

La propiedad, situada en un promontorio rocoso, abarca una parcela de unos 7.000 metros cuadrados, con una superficie construida cercana a los 1.200 metros distribuidos en varios niveles.

Antes de su compra, el terreno pertenecía a los herederos de los fundadores de las emblemáticas Cuevas del Drach. Con esta operación, Nadal no solo se aseguraba un enclave único, sino que evitaba la construcción de bloques de apartamentos en una de las zonas más codiciadas de la isla.

Rafa Nadal desde su balcón en su casa de Porto Cristo. Instagram

El resultado, tras años de obras, es una vivienda que ha sido definida como un auténtico "refugio de piedra". Diseñada por el arquitecto mallorquín Tomeu Esteva, la casa apuesta por un estilo contemporáneo y minimalista que se integra perfectamente en el paisaje. La piedra vista, típica de Mallorca, recorre tanto la fachada como los muros exteriores, logrando una fusión natural con el entorno del acantilado.

La distribución se organiza en dos edificios principales interconectados, ambos de dos plantas y cubiertos con tejados a cuatro aguas. En el interior predominan los tonos neutros -blancos, grises y madera clara- en una apuesta clara por la funcionalidad y la serenidad.

Grandes ventanales de suelo a techo permiten que la luz natural inunde cada estancia, mientras que las terrazas escalonadas ofrecen vistas ininterrumpidas al mar.

Más allá de su valor arquitectónico, esta mansión está pensada para el día a día del deportista. Cuenta con un gimnasio equipado con maquinaria de última generación, clave durante sus periodos de recuperación y entrenamiento.

La casa de Rafa Nadal en Porto Cristo (Mallorca). Gtres

En el exterior, una piscina infinita parece fundirse con el horizonte, reforzando la sensación de calma. La propiedad dispone además de acceso directo al mar mediante una escalera en el acantilado y se encuentra a escasos minutos del puerto, donde Nadal amarra su catamarán, el Great White.

Sin embargo, el verdadero valor de esta residencia es emocional. Nacido en Manacor, Nadal pasó su infancia en esta zona de la isla. Hoy comparte este hogar con su mujer, Xisca Perelló (37), y su hijo, a pocos minutos de su familia y a apenas 12 kilómetros de la Rafa Nadal Academy.

En un mundo donde muchas celebridades optan por destinos como Miami o Mónaco, Nadal ha elegido mirar al mismo mar que contemplaba de niño. Un gesto que, más allá del lujo, confirma que su mayor inversión sigue siendo Mallorca.