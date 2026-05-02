La ciudad romana perfecta para recorrer a pie: no está en Italia, es de año 80 a.C y tiene un monumento del siglo II

El castillo en el que se inspiró Walt Disney para el palacio de las princesas está en Segovia. Pexels

A primera vista, podría parecer una postal detenida en el tiempo. Pero lo cierto es que Segovia es mucho más que una ciudad bonita: es una lección viva de historia, urbanismo y patrimonio que se puede recorrer paso a paso.

Una ciudad que vio nacer a la humorista y actriz Eva Hache (53 años) y le ha hecho poner el foco en toda España. La presentadora ha hablado infinidad de veces de sus raíces y eso es una de las grandes virtudes de su ciudad.

Su gran símbolo, el imponente Acueducto de Segovia, no solo justifica cualquier escapada, sino que actúa como puerta de entrada a un pasado que se remonta a más de dos mil años.

Construido entre finales del siglo I y principios del II d.C., durante los reinados de Trajano o Adriano, este acueducto es una de las obras maestras de la ingeniería civil romana.

Levantado con más de 20.000 sillares de granito ensamblados sin mortero, su equilibrio desafía al tiempo.

Aunque su trazado completo supera los 15 kilómetros desde el manantial de la Fuenfría, es en la Plaza del Azoguejo donde alcanza su máxima expresión, con casi 30 metros de altura.

El Alcazar de Segovia, considerado uno de los castillos más bonitos de España. Pexels

No es casualidad que esté considerado uno de los acueductos mejor conservados del mundo y que fuera declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985.

Pero para entender por qué esta joya arquitectónica se levanta en este enclave hay que retroceder aún más, hasta el año 80 a.C.

Aproximadamente en esa época, tras las Guerras Sertorianas, los romanos consolidaron su presencia en la zona, transformando un antiguo asentamiento celtíbero en una ciudad estratégica.

Su ubicación, sobre un peñón rocoso protegido por los ríos Eresma y Clamores, la convertía en un enclave militar ideal.

Con el tiempo, evolucionó hasta convertirse en una ciudad romana con entidad propia, incluso con capacidad para acuñar moneda.

A día de hoy, ese legado se traduce en una ciudad que parece diseñada para ser recorrida a pie. Desde el acueducto, el paseo natural conduce por la Calle Real, eje peatonal que vertebra la vida local, hasta llegar a la Plaza Mayor.

El acueducto de Segovia. Pexels

En el camino, la Judería despliega un entramado de calles estrechas y empedradas que conservan intacta su esencia histórica. La muralla, aún transitable en varios tramos, ofrece vistas privilegiadas del entorno natural.

El recorrido culmina en el Alcázar de Segovia, un castillo que parece suspendido sobre la roca y que añade un toque casi fantástico al final del trayecto. Cuenta la leyenda que Walt Disney se inspiró en este castillo para dar silueta al famoso logo de la franquicia cinematográfica.

A solo 28 minutos de Madrid en tren de alta velocidad, Segovia se presenta como una escapada perfecta. Y tras la caminata, hay un ritual ineludible: degustar el cochinillo, emblema gastronómico local.

Todo ello acompañado por el aire puro de la sierra, con la silueta de la Mujer Muerta en el horizonte, que convierte cada visita en una experiencia completa, entre historia, paisaje y sabor.