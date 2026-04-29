Isabelle Junot: "Nunca ha sido mi sueño ser madre, pero es lo mejor que me ha pasado. Estoy enamorada de mi familia"

Solo han pasado 15 días desde que diera a luz a su segunda hija, e Isabelle Junot (35 años) ya está de vuelta al trabajo. La marquesa de Cubas ha reaparecido públicamente, este martes 28 de abril, en el primero de sus eventos públicos.

Lo ha hecho como embajadora de Abloom, una nueva marca de skincare, que acaba de aterrizar en España y que ha instalado su sede principal en el madrileño barrio de Justicia.

Está feliz, pletórica y radiante. Cualquiera diría que ha dejado en casa a dos pequeñas que requieren su atención casi las 24 horas del día. Sobre todo, la recién nacida a la que está alimentando con lactancia materna.

"La verdad es que creo que con el segundo hijo todo fluye un poco más porque ya sabes lo que hay. En mi caso, al menos, estoy mejor que con la primera. Además todo ha ido muy bien. Tengo la suerte de que tenía un equipo médico genial y el parto y postparto ha ido fenomenal", confiesa a EL ESPAÑOL.

Con la serenidad de quien ya domina el arte de la maternidad, y un poco con el cronómetro en la mano por aquello de las tomas de la bebé, Junot ha explicado que se están adaptando bien a la llegada del nuevo miembro de la familia: "Duerme muchísimo. Simplemente me organizo con los tiempos, que es un poco cada tres horas, y ahora tengo este hueco perfecto de tres horitas antes de marcharme corriendo".

Isabelle Junot en el evento de Abloom.

Su marido, Álvaro Falcó (41), está jugando un papel clave. A diferencia de muchas parejas que se abandonan por el camino mientras se centran en sus hijos, ellos tienen claro que la base del éxito de su relación es la comunicación.

"Antes de dar a luz hablamos: 'Mira, yo creo que todo va a ir bien, pero acuérdate de que son momentos más así'. Nos conocemos tan bien que él sabe cómo reaccionar. Ahora se me perdona todo y él es mucho más atento, cosa que agradezco".

Philippa, la hija mayor del matrimonio que vino al mundo el 11 de junio de 2023, también está encantada con su hermanita Simona. De momento, no siente celos y, a pesar de su corta edad, tiene un gran instinto de protección.

"Actúa más como su madre que yo a veces. Lo está llevando increíble, en parte por cómo nos hemos organizado para darle mucha atención a ella también", desvela Junot.

A pesar de estar en uno de los mejores momentos de su vida, el corazón de Isabel transita un camino agridulce. Hace poco perdió a su padre, Philippe Junot que falleció el pasado mes de enero a los 85 años en Madrid. No llegó a conocer a su nieta.

Sin embargo, como a él le hubiera gustado, su ausencia convive con la alegría del nacimiento. "Es raro porque hay mucho dolor y nostalgia, pero me enfoco en el presente. Tengo mucha suerte: mi familia está sana y mi marido es lo mejor del mundo".

"El otro día, por ejemplo, dábamos un paseo y no me lo creía. Aunque nunca fue digamos mi sueño específico ser madre, ahora que lo soy, es lo mejor que me ha pasado".

La marquesa de Cubas acaba de ser madre por segunda vez.

Cuidado postparto

En medio de toda la vorágine que supone la llegada de un bebé, Isabelle también intenta sacar tiempo para ella y su cuidado personal. Siempre ha sido una mujer preocupada por su imagen y su salud, pero sin llegar a obsesionarse.

Consciente de los estragos del paso del tiempo, confiesa que ahora se cuida mucho más que cuando tenía 20 años. Eso sí, intenta alejarse todo lo que puede de los cánones de perfección inmediata que a veces exigen las redes sociales y se muestra tajante y honesta sobre su postparto.

"Tengo tripa de seis meses todavía y es normal, es un proceso. Ahora veo el cuidarme como un imprescindible desde el amor y la paciencia, y no desde el 'estoy fea' o 'estoy gorda'". "Hay que aceptarse, ese es el primer paso".

Su rutina, como ha comentado a este periódico, se basa en ejercicio de fuerza lento, caminar como terapia y Pilates Reformer -o pilates en máquina-, huyendo de entrenamientos de alta intensidad que añadan estrés a su ya ajetreada vida familiar.

El cuidado de la piel tras el parto también se ha convertido en una extensión de su estilo de vida saludable y consciente, centrándose en lo que ella denomina "slow skin care". En un momento en el que la falta de sueño y los cambios hormonales pasan factura, busca rutinas que aporten a su rostro ese glow que se pierde con el cansancio.

No busca luchar contra el tiempo, sino potenciar su mejor versión mientras atraviesa un proceso físico que ella misma define como natural, sin prisas por recuperar una figura que todavía se está adaptando a su nueva realidad.

Enamorada

Isabelle Junot y Álvaro Falcó forman uno de los matrimonios más estables y discretos. La pareja se dio el 'sí, quiero' el 2 de abril de 2022. El escenario elegido para la que fue considerada una de las grandes bodas del año fue el Palacio del Marqués de Mirabel, en Plasencia (Cáceres).

Álvaro Falcó e Isabelle Junot. Gtres

Este lugar tiene un significado familiar muy profundo, ya que es una joya arquitectónica del siglo XV que pertenece a la familia Falcó y fue el mismo sitio donde se casaron los padres de Álvaro, Marta Chávarri y Fernando Falcó, en 1982.

Fue un enlace que reunió a lo más granado de la aristocracia y la vida social española, consolidando a la pareja como una de las más queridas del panorama actual.

Juntos han formado una bonita familia de la que Isabelle Junot, desvela, sentirse "totalmente enamorada".