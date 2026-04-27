De Mónica Carrillo a Sergio Peris-Mencheta: los famosos que, como la princesa Leonor, eligieron las aulas de la UC3M

En los pasillos de la Universidad Carlos III de Getafe no se habla de otra cosa. La princesa Leonor (20 años) cursará en este campus el Grado de Ciencias Políticas, que iniciará el próximo mes de septiembre.

Los reyes, Felipe VI (58) y Letizia (53), han anunciado la noticia a través de un comunicado oficial enviado a los medios de comunicación este lunes, 27 de abril.

Después de haber "superado satisfactoriamente el proceso de selección que se aplica a los estudiantes que han cursado sus estudios de bachillerato en el extranjero" y "haber obtenido la resolución favorable del Comité de Evaluación en el proceso de admisión", la primogénita comenzará su educación superior.

Sergio Peris-Mencheta. Gtres

Leonor compaginará sus estudios con sus obligaciones como heredera al trono, "al igual que ha hecho durante el periodo del bachillerato y los tres años en las academias militares", explica el comunicado.

Como la Princesa de Asturias, cuya educación ha sido diseñada milimétricamente para afrontar los retos del siglo XXI, decenas de rostros conocidos encontraron en esta institución el rigor y la internacionalización que la caracterizan.

Por esos mismos pasillos en los que hoy Leonor es la protagonista desfilaron jóvenes que se han convertido en líderes de opinión, otros que lideran audiencias y otros tantos que protagonizan portadas de revistas.

La facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación en Getafe ha sido el hogar de nombres que hoy son familiares para millones de españoles.

Lorena García, periodista. Gtres

Es el caso, por ejemplo, de Sergio Peris-Mencheta (51), una de las figuras más respetadas del teatro y el cine español. El actor pasó por las aulas de la Carlos III demostrando que la formación humanística es un pilar sólido para las artes escénicas.

En el ámbito del periodismo televisivo, la lista es extensa. Mónica Carrillo (49), rostro emblemático de las noticias de Antena 3 y exitosa escritora, es una de las alumnas más queridas. Carrillo ha destacado en múltiples ocasiones cómo su paso por la universidad le proporcionó las herramientas críticas para su carrera.

Junto a ella, otros profesionales como la también periodista Lorena García, de Espejo Público, o el carismático periodista deportivo Carlos del Amor (51), que también llevan el sello de la UC3M en su currículum.

El mundo del corazón y las influencers también tienen sus representantes. Alba Carrillo (39) o Anna Padilla (29), hija de Paz Padilla (56), también completaron sus estudios universitarios en la UC3M.

Si bien los actores y periodistas son los más visibles, la UC3M es célebre por su exigencia en las áreas de Derecho y Economía. Aquí se han formado mentes que hoy dirigen el destino económico de Europa como Nadia Calviño (57).

Anna Padilla. Gtres

La actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones y exvicepresidenta del Gobierno de España, realizó estudios de postgrado y ha mantenido un vínculo estrecho con la institución.

También Pablo Iglesias (47) cursó un máster en Humanidades entre 2008 y 2010.

Felipe VI

Mientras que Leonor ha elegido la universidad pública Carlos III de Madrid, su padre, Felipe VI, también escogió la educación pública para desarrollar sus estudios superiores.

El rey de España cursó su carrera en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) donde se licenció en Derecho, al tiempo que cursaba también diversas asignaturas de Ciencias Económicas y Empresariales.

Se graduó en 1993, y durante esa etapa fue un alumno más -dentro de lo que su seguridad permitía-, utilizando las cafeterías y bibliotecas del campus de Cantoblanco.

Felipe VI en la Universidad Autónoma de Madrid. Getty

Tras terminar sus estudios en España, se mudó a Estados Unidos para cursar un máster en Relaciones Internacionales. Como dato curioso, allí compartió piso con su primo, Pablo de Grecia, y se graduó en 1995.

En la medida de lo posible, se espera que Leonor lo haga también como los demás alumnos, como "una más".

La Universidad Carlos III de Madrid se sitúa entre las mejores del mundo en 10 campos académicos, según el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2024 que publica Shanghai Ranking. Y, en concreto, ocupa un lugar destacado a nivel internacional en Ciencias Políticas, donde aparece entre las 300 mejores del mundo.

Tiene cuatro campus, en las localidades de Getafe, Leganés, Colmenarejo y en la ciudad de Madrid.



