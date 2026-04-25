Última hora sobre Roca Rey: lanza un mensaje desde el hospital 48 horas después de su cogida y Tana Rivera responde

Tan solo dos días después de sufrir una gravísima cogida en la Real Maestranza de Sevilla, Andrés Roca Rey (29 años) ha lanzado un poderoso mensaje a través de las redes sociales.

Tras haber salido de la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) y ser trasladado a planta en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de la capital hispalense, el torero ha reaparecido a través de su cuenta de Instagram.

Desde su perfil oficial, donde lo siguen 392.000 usuarios, el peruano ha compartido un vídeo en el que muestra imágenes inéditas de la embestida que le ha provocado una profunda herida, con una trayectoria total de 35 centímetros.

Tana Rivera: "Eterno, Roca Rey"

El vídeo, con algunas escenas grabadas en blanco y negro, ha salido a la luz sin ningún mensaje explícito sobre su evolución. Su publicación no viene acompañada, -como es habitual en estos casos-, de palabras en las que narre cómo se encuentra en estos momentos.

En su lugar, el matador de toros, que permanece ingresado, ha optado por mostrar a sus seguidores algunos instantes posteriores a la cogida, mientras era trasladado a la enfermería. Allí fue intervenido quirúrgicamente durante más de una hora.

En vez de un post o un comunicado, Roca Rey ha querido manifestar su sentir a través de Mi héroe, una canción de Antonio Orozco (53) que habla de la lucha contra la enfermedad y la fuerza del amor.

Pero si algo ha llamado la atención de su reaparición en las redes ha sido la respuesta de su pareja, Tana Rivera (26 años), quien fue testigo del trágico acontecimiento en la plaza de toros de Sevilla, el pasado jueves, 23 de abril.

"Una vez más lo volviste hacer… Eterno Roca Rey", ha manifestado la hija de Eugenia Martínez de Irujo (57) y Fran Rivera (52). Su vehemente mensaje da fe de la admiración que siente por él y de su apoyo incondicional.

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Mensajes de apoyo

Cabe recordar que la melodía elegida por Roca Rey es un sencillo que lanzó Orozco en el año 2015. Lo dedicó entonces a Susana Prat, la madre de su hijo Jan (19). Esta falleció a los 44 años tras una larga enfermedad, dos años más tarde.

"Jamás, lo vi, mirar al miedo con tanto coraje. Jamás, ganar una partida tan salvaje... Jamás lo vi hacer tantos desplantes a la muerte", reza la letra del single.

La voz del artista catalán suena como 'banda sonora' de un vídeo que ya ha superado las 41.000 visualizaciones. Con él da las primeras pistas de su recuperación, que se vaticina larga.

roca rey GTRES

Lo cierto es que Tana Rivera no ha sido la única en contestar al vídeo de Andrés Roca Rey. Amigos y admiradores del maestro, como Pablo Castellano (38) o Tomás Páramo (30) le han enviado cálidas palabras de apoyo.

"Eres de otro planeta que aún está por describir. En nada estás de vuelta", le ha escrito el marido de María Pombo (31). Por su parte, el escritor y pareja de María García de Jaime, le ha trasladado palabras de aliento de cara a su recuperación: "Pronto de vuelta y más fuerte que nunca".

Por su parte, el bailaor flamenco Farruquito (43) se ha sumado a los mensajes de ánimo: "Que Dios ponga su mano y no sea nada".

Fran Rivera y su hija, Tana Rivera, visitan a Roca Rey en el hospital. Europa Press.

Tana y Fran Rivera visitan a Roca Rey en el hospital

Tal y como han deslizado este sábado desde el programa DCorazón, de Televisión Española, Roca Rey se encuentra bien. Sus médicos le han comunicado que "puede empezar a levantarse a partir de hoy".

El cirujano que atendió al diestro ha explicado que, pese a la dureza del percance, el diestro ha tenido suerte porque no hay lesiones vasculares ni nerviosas graves, y su evolución es estable.

Eso sí, se espera una recuperación larga y exigente, marcada por la regeneración de la musculatura.

En paralelo a los partes médicos, las muestras de cariño se han multiplicado en el hospital sevillano, donde el torero está arropado por su círculo más cercano.

Entre las visitas más significativas se encuentran las de Tana, su pareja, que no se ha separado de él. Este sábado, la joven ha acudido al centro en compañía de su padre y de Tomás Páramo, gran amigo del novillero.

Francisco Rivera ha reconocido públicamente lo "terrorífico" del percance. Y ha subrayado que, dentro de la gravedad, la gran diferencia con la cornada mortal que sufrió su padre fue que, en el caso de Roca Rey, la femoral no se vio afectada.