Telma Ortiz frena 'in extremis' el desahucio de su casa en La Moraleja: su ex debe 60.000 euros y se declara vulnerable

La ruptura de Telma Ortiz (52 años) y su expareja, Gavin Bonnar (59), salió a la luz en septiembre de 2025. Entonces se supo que la hermana de la reina Letizia (53) había abandonado el hogar que compartía con el abogado irlandés.

Después de una relación de seis años y una hija en común, Erin, nacida en 2021, Telma recogió sus cosas y se mudó a un piso en Madrid. Bonnar -conocido por haber estado casado con Sharon Corr (56), violinista del grupo The Corrs-, decidió permanecer en el domicilio familiar.

Fue así cómo empezó un largo calvario que ha terminado de la manera más rocambolesca. Durante más de un año residiendo como inquilino en el inmueble, el jurista y escritor no ha pagado el alquiler. En total, ha acumulado una deuda de unos 60.000 euros.

Telma Ortiz y Gavin Bonnar, en Niza (Francia), en 2019. GTRES

Gavin Bonnar, desempleado

Ante la cantidad pendiente de pago, tal y como adelanta Lecturas, el pasado martes 21 de abril estaba previsto que se ejecutara el desahucio de la casa, ubicada en la urbanización La Moraleja, en la capital.

Lo cierto es que la pareja ya había dejado de pagar el alquiler de la casa ya desde mayo del pasado año, cuatro meses antes de poner fin a su romance (nunca llegaron a contraer matrimonio).

Tampoco llegaron a avisar a los propietarios que tuvieran intención de abandonarla o de devolverles las llaves. A medida que iba pasando el tiempo, la deuda de Gavin Bonnar iba aumentando de manera progresiva.

Según destaca la citada revista, su exclusivo chalet adosado costaba unos 5.000 euros al mes de alquiler. Tras la separación, Bonnar perdió su trabajo y, con ello, su principal fuente de ingresos.

Su situación de desempleo le habría hecho imposible hacerse cargo, él solo, del alquiler. Ante esta situación, los dueños de la casa jamás imaginaron que todo terminara de esta manera.

Robert Gavin, pareja de Telma Ortiz, presenta su libro ante el orgullo de la hermana de Letizia y una "línea roja"

Telma frena el desalojo

De hecho, en el momento de formalizar el contrato de alquiler pidieron menos avales de lo habitual. Confiaban plenamente en que ambos podrían hacerse cargo sobradamente de las mensualidades.

Debido al estatus social de Ortiz y de Bonnar, los propietarios dieron por hecho que la posición profesional, laboral y social de la pareja era lo suficientemente holgada para afrontar los pagos.

Pero nada más lejos de la realidad. La realidad es que la falta de trabajo del irlandés lo ha convertido en moroso. Y, en palabras de Luis Pliego, director de la publicación, en una especie de "inquiokupa". Bonnar se ha declarado persona vulnerable. ¿La razón? Está en el paro y convive con una menor.

Telma Ortiz y Robert Gavin en los Premios Princesa de Asturias 2019. Gtres

La fianza que en su momento había depositado se consumió. Y, tras meses de impago, se puso en marcha el proceso de desahucio. Su intención es recuperar la casa, "entrar, reformar y volver a alquilar de nuevo", tal y como ha destacado Pliego en el programa El tiempo justo, en Telecinco.

Hubo varios plazos para abandonar la casa. Primero en agosto, después en septiembre. El último, y más reciente, se cumplió el pasado martes 21 de abril.

"Llevaba más de un año sin pagar, pero el ex sigue ahí. Aproximadamente unos 60.000 euros porque son 5.000 al mes. Ese dinero la propiedad no lo va a cobrar", ha detallado el periodista.

Finalmente, la que ha puesto el freno a la apelación ha sido Telma Ortiz. Tanto ella como Bonnar, que "no ha pagado nada" todavía, figuran en el contrato de alquiler.

Telma Ortiz, junto a su marido, Robert Gavin Bonnar. Gtres

Una ruptura no amistosa

La verdad que trasciende ahora a raíz de este complejo proceso legal es que la separación de la expareja ha sido amistosa. Esto explica por qué ella ha intervenido para paralizar la orden de desahucio.

Bonnar, en horas bajas, sigue sin encauzar su vida profesional. A lo largo de su carrera ha ocupado varios puestos en distintas empresas.

Bonnar, que estudió Derecho en la Queen's University, en Belfast (Irlanda), posee una trayectoria polifacética como abogado internacional y consultor estratégico.

Ha sido Director General en Europa de Infinity Women’s Golf, centrada en el desarrollo profesional del golf femenino. También ha liderado su propia firma de asesoramiento, RGB Corporate, operando en plazas financieras como Londres, Madrid y Ciudad del Cabo.

Y ha ocupado puestos de responsabilidad en multinacionales como Imperial Brands PLC. Su perfil profesional combina la gestión de inversiones y el derecho corporativo.

En 2024 publicó El cuarto poder, un libro en cuya presentación evitó hablar de su vínculo con la Familia Real.

Telma Ortiz, con Gavin Bonnar, en Barcelona, en 2019. GTRES

Un romance no exento de polémica

Cabe recordar cómo fue el origen del romance de Telma Ortiz y Gavin Bonnar. Se conocieron, en 2017. Entonces, él estaba aún casado con Sharon Corr, violinista de The Corrs. Residía con la artista y sus tres hijos en Andorra. Y trabajaba como abogado de su mujer. Se separaron dos años más tarde, en 2019.

La separación de Bonnar con la componente de la banda irlandesa no estuvo exenta de polémica, ya que Telma era amiga de la pareja.

Tan estrecha era su relación su hija mayor, Amanda -nacida en 2008-, fruto de su relación con el abogado Enrique Martín Llop, compartía clases de esquí con los hijos de Corr.

Tiempo después, Sharon Corr plasmó sus sentimientos tras la ruptura en The Scorpion and the Fool (que en español se traduce como 'el escorpión y el tonto’).

El sencillo se interpretó en su día como una auténtica vendetta por sus alusiones directas a "the Queen's twisted sister" ('la hermana retorcida de la reina).

En dicha canción utilizó la metáfora del "escorpión" para referirse a alguien que, según su relato, se infiltró en su vida para destruir su hogar. Y deslizaba a esta persona de "jugar a los papás y las mamás con mis hijos".