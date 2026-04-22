Andrés Roca Rey, el 'niño bien' del toreo que entronca con la nobleza: quién es quién en su acaudalada familia peruana

Ha sido la gran sorpresa de esta primavera en el papel couché, el romance que ocupa titulares en prensa y televisión. Un nuevo amor ha florecido entre dos jóvenes con vasto apellido y que provienen de familias de renombre y abolengo, tanto en España como en Perú.

Hablamos de la historia de amor entre el diestro Andrés Roca Rey (29 años) y Tana Rivera (26). Hasta que se ha hecho pública su unión sentimental en este mes de abril, se sabía que ambos eran amigos, se conocían por aquello tan manido de las amistades comunes.

En este caso, es rigurosamente cierto. Tana es taurina -no se debe olvidar que su padre es Francisco Rivera Ordóñez (52)- y, por tanto, su círculo de amistades orbita en torno a la tauromaquia. A Tana le ha pasado ahora lo que ya les ocurrió a sus padres: el amor entroncó al toro con la nobleza.

La dupla está feliz y viviendo este trance con gran naturalidad. Ella no se pierde una corrida de toros de él, y el diestro peruano ha sido preguntado a pie de plaza sobre este amor. No está acostumbrado a las preguntas sobre su vida privada, pero entiende el trabajo de la prensa.

Andrés Roca Rey junto a sus padres y hermanos, la pasada Navidad.

Andrés sonríe, al tiempo que mira a cámara y dice aprobar que se hablen cosas positivas de él. De Tana Rivera se sabe todo: es conocida desde que nació. Hija de Eugenia Martínez de Irujo (57) y nieta de la duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart y de Silva. Ahí es nada.

A sus 28 años, Andrés Roca Rey no sólo es la gran figura del toreo actual, sino también el heredero de una de las familias más influyentes y acaudaladas de Perú. Unos orígenes que, indudablemente, lo convierten en el niño bien del toreo.

Detrás del fenómeno Roca Rey hay una historia familiar que entrelaza el poder económico, tradición taurina y unos vínculos empresariales que explican en buena parte su solidez profesional y su capacidad para moverse con naturalidad en los círculos más exclusivos.

La familia de Andrés Roca Rey ha sido clave en su formación, en su carrera y en su consolidación como figura internacional del toreo. Andrés es hijo de un matrimonio muy querido y respetado en Perú: el formado por Fernando Roca Rey Müller y María Mercedes Valdez Bolarte.

Andrés tiene dos hermanos más. Fernando, el mayor, también torero; y Juan José, el intelectual de la familia, escritor y poeta. La familia Roca Rey es conocida, además, por su estrecha relación con la tauromaquia.

Andrés Roca Rey y sus hermanos.

El patriarca, Fernando Roca Rey, es un empresario de larga trayectoria. Aunque siempre ha mantenido un perfil discreto, su papel como gestor y asesor de su hijo es fundamental. No sólo lo acompaña en decisiones estratégicas, sino que comparte con él negocios relevantes en España.

Andrés ha manifestado en distintos momentos el inmenso orgullo que siente por su progenitor: "Mi padre siempre ha sido mi maestro, mi guía, mi referente. Desde niño lo vi como un Dios, alguien invencible, el pilar de mi vida".

Continuó: "Su ejemplo me enseñó que la verdadera fortaleza no está solo en resistir, sino en seguir adelante con pasión. Hoy celebro a todos los padres que, con su amor y sacrificio, dejan huellas imborrables en sus hijos. Porque ser padre es mucho más que un título".

La madre del torero, María Mercedes, pertenece también a una familia acomodada de Lima. Pertenece a la alta sociedad limeña y es asesora financiera.

María Mercedes es una mujer de gran belleza, rasgo que allá no extraña a nadie porque ella es hija de Gladys Zender, Miss Universo en el certamen que se celebró en Long Beach, California (EEUU), en 1957, siendo la primera concursante iberoamericana en coronarse.

Aunque alejada de los focos, ha sido un apoyo constante en la vida del diestro y mantiene un vínculo estrecho con sus tres hijos.

Fernando Roca Rey, hijo mayor del matrimonio, es también matador de toros y durante un tiempo ejerció como apoderado de su hermano pequeño, Andrés. Su experiencia en los ruedos y su conocimiento del sector lo convierten en una pieza clave del equipo del torero.

La tradición taurina viene de más atrás. El abuelo de Andrés fue durante años administrador de la plaza de toros de Lima, una de las más importantes de América Latina. Su tío, José Antonio Roca Rey, fue rejoneador.

La tauromaquia, por tanto, no es un accidente en la vida del torero: es un legado familiar. Más allá de la tradición taurina, los Roca Rey destacan por su fortaleza económica.

Andrés Roca Rey junto a sus padres.

La familia posee negocios en Perú y España, inversiones inmobiliarias y un patrimonio que les ha permitido sostener la carrera del torero desde sus inicios.

En 2019, Andrés y su padre constituyeron en España la sociedad Inversiones Chacrasana SL, dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios. Ambos figuran como administradores solidarios y comparten el capital al 50%.

Según documentación del registro mercantil, la empresa cuenta con un activo superior a 6,2 millones de euros, una cifra que confirma la dimensión económica de la saga.

Entre los bienes de la sociedad destacan: un local en el centro de Sevilla, adquirido en 2019, en una de las calles más emblemáticas de la ciudad. Una finca en Gerena, comprada en mayo de 2020, que tuvo gran repercusión pública por tratarse de la primera propiedad del torero en España.

Andrés Roca Rey montando a caballo en su finca.

Esta finca, conocida como La Consentida, es una escisión de la histórica La Caprichosa, propiedad de la familia Hearst.

La Consentida fue construida por Joanne Hearst Castro, nieta del magnate William Randolph Hearst, inspirándose en un diseño del célebre arquitecto Aníbal González, autor de la Plaza de España de Sevilla.

La propiedad, de casi 700 metros cuadrados construidos y más de seis hectáreas de terreno, fue adquirida por alrededor de un millón de euros. Allí, Roca Rey encuentra su refugio: un espacio para entrenar, descansar y recibir a amigos y familiares.

El romance que une dos mundos

La relación entre Andrés Roca Rey y Tana Rivera ha sido una de las noticias más comentadas del panorama social español.

La hija de Fran Rivera representa la unión de dos universos que, aunque distintos, comparten tradición, linaje y presencia mediática: la tauromaquia y la nobleza. El romance salió a la luz tras varias apariciones públicas.

Andrés Roca Rey atendiendo a la prensa tras revelarse su relación con Tana Rivera. Gtres

Tana acompañó al torero en la plaza de La Muralla, en Brihuega, donde se la vio sonriente y relajada junto a un grupo de amigas. Días después, la revista ¡HOLA! publicó imágenes exclusivas del torero pasando la noche en el Palacio de Liria, residencia de la familia Alba en Madrid.

Ambos llegaron por separado tras la corrida en Guadalajara y abandonaron el palacio a la mañana siguiente, él caminando con una maleta y ella en el asiento trasero de un coche con cristales tintados. La relación, aunque reciente, parece consolidada.

El entorno de ambos habla de una conexión natural, basada en afinidades personales y en el respeto mutuo por sus respectivas tradiciones familiares.