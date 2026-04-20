Iñaki Urdangarin se reinventa en LinkedIn ante su nueva empresa de coaching: lo que oculta en su nuevo currículum

Renovarse o morir. A día de hoy, quien desee emprender un nuevo proyecto laboral o empresarial debe dar un paso fundamental: actualizar sus redes profesionales. Es exactamente lo que ha hecho Iñaki Urdangarin (58 años).

Con motivo de la puesta en marcha de Bevolutive, la firma en la que trabaja como orientador deportivo, el exmarido de la infanta Cristina (60) ha creado un nuevo perfil en LinkedIn.

En él comparte un currículum vitae propio de un líder del siglo XXI. Se presenta como "fundador" de dicha sociedad, además de "coach en liderazgo y rendimiento", "exdeportista olímpico", "autor", y "speaker".

Hasta ahí, su presentación es inmaculada. Pero se deja detalles en el tintero. Y es que en su cuenta oculta la información más escabrosa de su pasado. E, incluso, de su propia identidad.

Para empezar, camufla su apellido. Se hace llamar "Iñaki U.", a secas. Obvia así citar un apelativo asociado, irremediablemente, a sus extintos vínculos con la Familia Real. Y por el que es conocido dentro y fuera de nuestras fronteras.

Tampoco habla de su cargo como Presidente del Instituto Nóos. Ni de su paso por prisión. Y no hay rastro alguno de los títulos que antaño ostentó.

Iñaki Urdangarin, en su perfil de Instagram. LinkedIN.

"4 años y 4 meses" en Bevolutive

De su pasado royal no existe ninguna referencia. Quien no lo conozca de nada (aún) solo puede enterarse de que fue duque de Palma buscando su nombre en Google.

Dentro de su perfil en LinkedIn, no es posible dar con su nombre completo. Se presenta estrictamente como Iñaki, eliminando cualquier vestigio de su antigua posición en la Casa Real.

Su intención es clara: desea que lo valoren por su experiencia como deportista de élite, sus cargos profesionales más importantes y su formación académica.

De ella resalta varias titulaciones, como su MBA en ESADE, un Máster en Psicología del Coaching por la UNED (que finalizó en 2019, estando en la cárcel) y un certificado en Leadership Development en Georgetown, la misma universidad en la que estudió el rey Felipe VI (58).

En el apartado de "experiencia", el exyerno del rey Juan Carlos I (88) encabeza su vida laboral en Bevolutive, la empresa que ha lanzado junto a Iñaki Saltor, consejero, executive coach e inversor, y otros dos colegas.

Según Urdangarin, forma parte de la firma desde el "año 2022 hasta la actualidad", con un total de "4 años y 4 meses" de recorrido en la misma.

Este dato representa una verdadera novedad, ya que la fecha que había trascendido a los medios sobre su lanzamiento era, 'oficialmente', junio de 2025.

Iñaki Urdangarin, en una aparición reciente.

Ni rastro de su paso por la cárcel

Su CV también destaca cargos que ha ocupado en el pasado. Pero solo unos pocos. Entre ellos, su labor en Imaz y asociados, en la capital de Álava, donde le ofrecieron un puesto en febrero de 2021.

Entonces, su incorporación al despacho fue un paso decisivo tras su estancia en la cárcel, ya que coincidió con la obtención del tercer grado penitenciario.

Aquel régimen abierto le permitía salir de la prisión de Zaballa (Álava) para trabajar durante el día y regresar solo a pernoctar (y, más tarde, dormir en su propio domicilio).

Como es lógico, Urdangarin no hace mención alguna a su condena y a su etapa en el centro penitenciario de Brieva (entre 2018 y 2021) ni a su posterior régimen de semilibertad.

Llama la atención cómo enmascara este periodo en el bufete de abogados, presentándolo como un puesto de "asesor del equipo directivo y responsable de impulsar un servicio de coaching corporativo", omitiendo que dicho empleo era parte de su proceso de reinserción social.

En su perfil de LinkedIN, Iñaki Urdangarin fugura como fundador de Bevolutive. LinkedIN.

No consta su cargo en el Instituto Nóos

Al contrastar la trayectoria oficial de Iñaki Urdangarin con la narrativa que él mismo construye en su red profesional, resulta evidente el ejercicio de curaduría estratégica.

Su perfil de LinkedIn busca proyectar una imagen de consultor internacional y experto en liderazgo. Deja fuera los oscuros episodios que marcaron su declive institucional y judicial.

Esto explica por qué no menciona otros de sus cargos públicos, como la Vicepresidencia del Comité Olímpico Español (COE), entre 2004 y 2005, ni su trabajo en la Fundación Areté.

Durante su etapa como duque de Palma, Urdangarin ocupó puestos de alta representación que vinculaban su carrera con el deporte en España. Y con su estatus como miembro de la Familia Real.

Su cargo como presidente del Instituto Nóos (entre 2004 y 2006) es la omisión más llamativa. Entre su etapa en la agencia Octagon y su entrada en Telefónica, Urdangarin presidió esta entidad sin ánimo de lucro.

Imagen de Iñaki Urdangarin en su nuevo proyecto, Bevolutive. Bevolutive.

Su paso por Telefónica y Octagon

Estos dos cargos -en Octagon y en Telefónica-, por cierto, sí constan en su actual currículo. Urdangarin recuerda que fue "consejero" de Telefónica España de enero de 2006 a 2014. Un periodo de 8 años y 1 mes en el que ejerció como "profesional independiente".

Además, señala que fue "consejero de Telefónica Internacional y, más tarde, representante de la compañía en Estados Unidos". Asimismo, apunta que participó en "representación y presentaciones en conferencias".

También subraya que fue "director de proyectos" en Octagon, durante tres años, entre 2000 y 2003. Una labor que desarrolló en ciudades como Londres, Barcelona y Madrid, y en las que fue responsable de la "definición del plan estratégico para la expansión y diversificación de servicios de consultoría en el sector deportivo".

Iñaki Urdangarín 6 © Xavier Torres-Baccheta

Vínculos con fundaciones polémicas

Por último, destaca su faceta como "deportista profesional" en el FC Barcelona, donde llegó a formar parte de la Selección Española de Balonmano.

Es en este apartado donde evoca sus mayores logros deportivos, entre los años 1986 y 2000, un total de 14 años: desde seis Champions League, a 10 Ligas Asobal, sus 175 partidos con la selección española, su participación en 3 Juegos Olímpicos (Barcelona '92, Atlanta '96, Sídney 2000) y, la guinda del pastel, sus 2 medallas olímpicas.

Además de Nóos, Iñaki Urdangarin estuvo vinculado a la Fundación Areté y la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social. Ambas organizaciones fueron investigadas en el marco del mismo proceso judicial.

Al igual que con Nóos, Urdangarin ha preferido no listar ninguna actividad relacionada con fundaciones o entidades del "tercer sector", posiblemente para evitar asociaciones con la causa por la que fue condenado.

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, en Barcelona. Europa Press

Su nueva vida en Barcelona

A día de hoy, Iñaki Urdangarin hace vida en Barcelona. La apertura de la oficina de Bevolutive en pleno Eixample, en la calle Valencia, es el motivo por el que, de lunes a viernes, acude al trabajo unos 500 kilómetros de distancia de su residencia habitual, en Vitoria.

Poco a poco va creando una red social distinta a la que lo ha acompañado hasta la fecha. Este cambio en su vida laboral implica que haya establecido nuevos amigos.

Entre ellos, además de Iñaki Saltor, se encuentran Ferran Martínez, exjugador de baloncesto y olímpico; y Núria Sala, directora estratégica, consultora de marketing consciente, marca personal y storytelling.

Todos ellos forman parte de un círculo que, poco a poco, suma esfuerzos para cosechar éxitos. Es el caso de Thierno Boubacar. El medallista ha confiado en Bevolutive para desarrollar su faceta profesional.

El que fuera as del balonmano está feliz en esta nueva etapa. El pasado fin de semana fue inmortalizado con su pareja, Ainhoa Armentia, en el Trofeo Conde de Godó.

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, en Barcelona. Europa Press

Allí, compartió arrumacos, besos y gestos cómplices con su compañera sentimental. Parece evidente que Urdangarin se ha renovado. Por dentro y por fuera. El 'reseteo' de su CV, sumado al cambio de ciudad, le han sentado de maravilla.

Y es que, ¿a quién no le viene bien -alguna vez- un cambio de aires? Más aún si se empieza casi desde cero, dejando tras de sí una ventana temporal asociada a desdichas y sinsabores.

El hecho de haber apretado el botón de delete a la parte más turbia de su historial, saltando de una empresa a otra como si algunos periodos de su vida no hubieran existido, le ha quitado un peso de encima.

Él mismo ya vaticinó todo esto. "Cerrar una etapa no significa renegar de ella", dice en su perfil al citar su libro autobiográfico,Todo lo vivido.

Su pasado, expone, le ha "dado experiencias maravillosas". Pero toca "seguir avanzando con ilusión y serenidad".

"Hoy me siento en un momento distinto. Más consciente. Más tranquilo. Con ganas de seguir creciendo y de aportar desde un lugar auténtico", verbaliza en su renovado LinkedIn.

Un perfil en el que muestra su mejor versión. Y donde ha hecho el 'borrón y cuenta nueva' más flamante de su carrera.