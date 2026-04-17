Falete: "He tenido una infancia muy buena y feliz. He sido un niño muy afortunado. No he recibido rechazo ni maltrato"

"A bailar, a bailar, a bailar", así arranca cualquier juerga flamenca que se precie. Con la Torre del Oro como telón de fondo, el Guadalquivir como testigo y los ecos del cante marcando el ritmo, EL ESPAÑOL se adentra en el tinglao flamenco más conocido de Sevilla.

Dicen que Sevilla tiene un color especial, pero hay cosas que solo se entienden cuando se viven. Por eso, este diario se ha trasladado hasta la capital hispalense para comprobarlo en primera persona, a las puertas de la Feria de Abril.

En estos días previos a una de las citas más importantes del año en Sevilla, una de las grandes marcas de cerveza del país, Cruzcampo, ha organizado un evento a orillas del Guadalquivir, con el cantante Falete (48 años) como gran embajador de la marca.

Cruzcampo impulsa esta iniciativa junto a la banda Califato 3/4 y el artista sevillano, con una reinvención de la sevillana A bailar -gran éxito de los Cantores de Hispalis-, que ahora se presenta como A bailar y a bailar (con Cruzcampo).

Una nueva versión que recupera un tema clásico y lo actualiza sin perder su esencia.

Falete en una imagen promocional del 'Tinglao de Cruzcampo' en Sevilla. Cedida a EL ESPAÑOL

En este proyecto, Califato 3/4 firma el arreglo musical, y participan Falete, Tomasito (56), la Asociación de Mujeres Coro Azahar de Cantillana y el creador de contenido Malacara. Todos ellos aportan su estilo para dar forma a una pieza común, muy ligada a la tierra y a la cultura andaluza.

EL ESPAÑOL, presente en este evento, ha podido hablar con Falete para repasar su trayectoria, tanto pasada como actual, y lo que está por venir, tanto en lo personal como en lo profesional.

También ha recordado cómo vivió sus inicios y al niño de diez años que ya soñaba con subirse a los escenarios. En esta conversación no ha faltado la figura de su gran padrino, Jesús Quintero, fallecido en 2022 y con quien mantenía una estrecha relación.

¿Cómo se encuentra actualmente?

Muy bien. Yo nunca he tenido mal momento, afortunadamente. Yo creo que el cumplir años todo el mundo dice: 'Estoy más mayor, estoy más viejo, estoy más vieja…'. La madurez que estoy viviendo ahora la habría firmado con 18 años, que no los tengo obviamente, pero la hubiese firmado ya.

Te hablo interior y mental, no exterior. Exterior podemos estar muy bien porque hoy, afortunadamente, hay muchos recursos para mantenerte más joven. Pero te hablo de lo que es la paz interior de la persona.

El 'Tinglao de Cruzcampo' en Sevilla. Pepo Herrera Cedida a EL ESPAÑOL

O sea, que ahora se siente en paz consigo también.

Yo sí. Yo siempre, afortunadamente, he sido una persona que está muy en paz porque siempre he hecho lo que he querido o lo que me ha dado la gana. Llámalo como quieras. Siempre desde el respeto, cuidado. Te da estabilidad, tranquilidad personal, te da firmeza en tu día a día y todo ese tipo de cosas.

Pero yo te lo vuelvo a repetir: he cumplido 48 y a mí no me importaría seguir cumpliéndolos. Porque estoy joven, me siento joven, tengo un espíritu joven. Tengo ganas de proyectos, ganas de vida… o sea, bien, a nivel general muy bien, gracias a Dios.

Las vivencias también le ayudan a sentirse en paz.

Obviamente. Las vivencias te ayudan a sentirte en paz, a rectificar los errores, a no volver a cometer ciertas cosas en las que, como ser humano, metes la pata con amistades, o con familiares… Oye, que aquí no hay nadie perfecto. Perfecto únicamente creo que es Dios y no lo hemos visto nadie nunca. Ya está, o sea, vamos a ser claros.

Falete: "Perfecto únicamente es Dios y no lo hemos visto nadie nunca. Vamos a ser claros"

Ahora, estrenas una nueva sevillana de la mano de Cruzcampo, ¿por qué Cruzcampo? ¿Por qué decir que sí a este proyecto?

Pues mira, porque Cruzcampo tiene, sobre todo, una iniciativa que creo que es muy esencial para el día a día de todos los seres de este mundo, y es que es diversa.

Cruzcampo acerca a la juventud, al joven, al guapo, al menos guapo, al más delgado, a la más bonita, a la más diva, al que pasa desapercibido… ¿Sabes lo que te digo? ¿Por qué Cruzcampo? Pues por eso. Sobre todo por la diversidad que siempre da en sus eventos, en todo lo que organiza.

Y porque Cruzcampo es arte. Y porque es la cerveza de mi tierra, de donde yo he nacido. Y de las primeras palabras que yo, por ejemplo, he aprendido en mi casa -y te lo digo de verdad- ha sido Cruzcampo, porque en mi casa se ha bebido siempre, respetando otras marcas. Pero para un sevillano, la Cruzcampo es como decir la Macarena o el Gran Poder. Lo mismo.

Incluso en la gastronomía, ¿no?

Claro. En la cocina, en la gastronomía, muchas recetas nuestras se hacen con cerveza. En vez de vino en el sofrito, aquí es cerveza. Y aquí, importante: Cruzcampo.

El 'Tinglao de Cruzcampo' en Sevilla. Pepo Herrera Cedida a EL ESPAÑOL

Su tierra siempre ha estado por encima de todo.

Siempre. Yo siento un orgullo tremendo de haber nacido en Sevilla. A mí eso me pone muy ancho. Me encanta cuando llego a Puerto Rico, o voy a Miami, o voy a otra ciudad de España, y cuando empieza la entrevista o la presentación y dicen: 'De Andalucía, de Sevilla…'.

O sea, yo tengo mucho orgullo por mi tierra. Porque yo he nacido en mi tierra, he crecido aquí y quien primeramente me ha dado el beneplácito para dedicarme a la música ha sido mi tierra.

Sin embargo, hay artistas que no son profetas en su tierra.

Totalmente. Y hay mucha gente que dice que eso es porque te quieren más o menos. Pues, fíjate, que yo ahí discrepo mucho. Yo creo que el factor suerte también tiene mucho que ver. Tú me hablas de Abraham Mateo. Y para mí es un artistazo, en todos los sentidos, muy top. Quizás España se le venga pequeña... ¡cuidado!

Pero muchas veces se dice, sobre todo aquí, que si no tienes padrino o madrina no vas a llegar a ningún lado. ¿Usted eso lo ha notado en su carrera?

Efectivamente. Yo he tenido varios padrinos a lo largo de mi vida. Pero en la música, claro que he tenido mi empujón. ¿Quién me lo dio? El maestro de maestros: don Jesús Quintero.

Falete, sobre Jesús Quintero: "He tenido padrinos a lo largo de mi vida. El maestro fue Jesús Quintero"

Mis primeras entrevistas, mis primeras apariciones públicas, mi primer disco... Todo fue de la mano de él, con Sony Music. Joder, es que muy poca valía tienes que tener para no sonar con ese apoyo detrás. Obviamente, después tú caminas solo y tienes que seguir demostrando, porque esto es una carrera de fondo.

Hace ya casi cuatro años del fallecimiento de Jesús Quintero, ¿lo echa de menos?

Mucho. En muchas cosas, sí. Lo echo. En los últimos años teníamos menos contacto porque se fue a su pueblo, a San Juan del Puerto. Pero yo lo llamaba de vez en cuando. Era tan peculiar. Te hablaba con una seriedad sepulcral y de repente te soltaba cualquier barbaridad. Y eso a mí me encantaba.

Siempre seguía mis pasos y me daba consejos, sobre todo musicales. Tenía una cultura musical brutal. Con él todo era aprendizaje. Y eso se echa de menos.

Falete en el 'Tinglao de Cruzcampo' en Sevilla. Cedida a EL ESPAÑOL

¿Cree que tuvo el reconocimiento que merecía?

No. España en general no le ha dado el reconocimiento que verdaderamente se merecía como periodista y comunicador. Pero también te digo una cosa: él era muy especial. Hubo muchos homenajes que quiso rechazar. Entonces, claro, también ha habido oportunidades en las que él ha dicho que no. Pero, el Loco de la Colina va a ser el loco toda la vida.

Volviendo a usted, ¿cómo recuerda al niño que fue?

Todos los días. Yo recuerdo al Falete niño del Polígono de San Pablo. He tenido una infancia muy buena y feliz. He sido un niño muy afortunado. No he recibido rechazo ni maltrato. Recuerdos ingratos no tengo.

Pero supongo que lo recuerda con emoción.

Con nostalgia y con mucho cariño, porque a día de hoy, obviamente, mantengo muchas amistades con las que crecí.

Niños y niñas de mi barrio, que somos de la misma quinta todos. Y cada uno, pues, tiene su vida: sus maridos, sus mujeres, sus marides, sus tortillas, sus maricas. Porque en la viña del Señor tiene que haber de todo; si no, no es una viña.

Todo eso yo lo recuerdo a diario, porque es algo que tengo muy presente. Entre otras cosas, porque yo no he querido olvidar nunca de dónde vengo. Y para no olvidarte nunca de dónde vienes, si tu infancia ha sido muy buena, como la mía, y muy feliz, yo he sido un afortunado. Entonces, recuerdos ingratos, no.

Falete en un acto público. Gtres

No sé si sabe que usted es un referente para muchas personas.

Ahora ya sí lo entiendo. Antes me chocaba mucho cuando me lo decían. Yo pensaba: 'Todos somos normales'. Pero luego te das cuenta de que sí, de que ayudas a muchas personas sin darte cuenta por la naturalidad con la que eres. Y eso me da orgullo.

A mí me encanta cuando viene un ahijado mío a casa o una ahijada mía y me coge mi tía, o mi prima, y me dice: '¿Qué te crees que me dijo el niño ayer? Que le gusta un niño de su clase. Pero que es que también le gusta una niña'. Y a mí eso me encanta.

Eso es evolución.

Efectivamente. Eso es evolución. Que las personas nos criemos en libertad, que no nos criemos con estereotipos, que no críen a nuestros hijos con etiquetas. Vamos a olvidar ya las etiquetas, que no somos ganado para que nos etiqueten.

Vamos a olvidar ya toda esa mierda, que lo más bonito es la libertad de expresión. No libertinaje, cuidado; la libertad de expresión. El libertinaje no. Yo eso lo castigo.

¿Le falta algo en la vida?

Gracias a Dios, nada. Mi padre. Me encantaría que estuviese viviendo esto conmigo y que vea los grandes hombres que son mis hermanos.

Falete, sobre la situación en España: "Si quien gobierna lo está haciendo mal, que se vaya"

¿Cómo tiene el corazón? ¿El amor de pareja para usted es imprescindible?

El corazón, muy bien a todos los niveles. A nivel sentimental, profesional, familiar, a nivel de amistades.... El amor está en ti, en lo que tú proyectas. Si tú proyectas eso, siempre te va a rodear el amor.

Por último, ¿cómo ve España actualmente?

Como una mierda (risas). Se nota la polarización, como en todos los sectores. Y es algo que tiene que cambiar ya. Yo no hablo de colores ni de ideales, pero si quien gobierna lo está haciendo mal, que se vaya a tomar por culo.