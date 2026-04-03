Pablo Sáez, viudo de David Delfín, se ha casado en París: así es Philippe Contini, su marido y jefe de comunicación de YSL

El virtuoso -y malogrado- diseñador David Delfín, que perdió la vida en 2017 a los 46 años, a causa de un cáncer cerebral, está siempre presente en las vidas de quienes lo quisieron y admiraron a partes iguales. Delfín dio amor y hoy sigue recogiéndolo.

A finales del pasado año 2025 vio la luz un documental, David Delfín. Muestra tu herida, que repasa su inmensa trayectoria profesional y personal, apuntalada esta en el proyecto audiovisual por los testimonios de buenos amigos que estuvieron a su lado. Hasta el final.

Amén de su familia, hay que destacar la figura de una persona clave en la existencia de David, que estuvo a su vera, día y noche, su entonces pareja y finalmente marido, Pablo Sáez. El fotógrafo no le soltó la mano hasta el final.

Pablo Sáez junto a su primer amor, David Delfín.

Hoy, 9 años después, el nombre de Pablo vuelve a la primera línea mediática por un motivo feliz y excelso, por más que a él no le gusta salir en exceso en la prensa: se ha casado. El que fue viudo de Delfín ha rehecho su vida en París.

Así lo ha podido confirmar EL ESPAÑOL. Pablo ha dado de nuevo el 'sí, quiero', en esta ocasión en un juzgado de la ciudad del amor, en un ambiente sobrio y elegante. Nada que ver con su primer enlace, aquel que vivió en una habitación de hospital junto a Delfín.

Philippe Contini.

Sáez se encuentra "muy muy feliz" y el enlace, así lo describe una fuente de total solvencia, fue íntimo y discreto: "Muy para la familia y amigos". En su primer casamiento con Delfín mandaron las prisas y la urgencia por la débil salud del diseñador. Ahora, no.

En esta boda ha habido luz y futuro. La nueva etapa de Pablo llega de la mano de un hombre, Philippe Contini, una de las figuras más respetadas del sector de la moda a nivel internacional. Contini es hoy director de marketing y comunicación de Yves Saint Laurent.

Antes trabajó en la división masculina de Dior. La boda de ambos marca, inevitablemente, un punto de inflexión para Pablo. Es el cierre de una herida y la apertura de una vida nueva. Es un paso que llega después de haber amado en circunstancias extremas.

David y Pablo: su irrompible amor

La historia de Pablo y David comenzó en marzo de 2015. Fue durante una sesión fotográfica. Un trabajo que se convirtió en destino. Pablo tenía 28 años. Un año después, en plena efervescencia del amor, la vida cambió para ambos. El diagnóstico llegó sin aviso. Tres tumores cerebrales.

Delfín recibió la noticia junto a Pablo. Y Pablo no dudó. Se convirtió en su cuidador. En su refugio. Fue él quien fotografió la lucha del diseñador en el reportaje para Vogue titulado La Lucha de David Delfín.

David y Pablo, el día de su boda en el hospital.

"Fue la primera vez que David hablaba sobre su enfermedad sin perder la sonrisa", se recordaba entonces. El 7 de marzo de 2016 llegó uno de los momentos más emotivos de su historia. En la Fundación Jiménez Díaz, la pareja celebró un enlace simbólico.

Sábanas blancas como trajes nupciales. Un globo en forma de corazón. La directora Laura Caballero como maestra de ceremonias. Pablo guardó aquel secreto durante un tiempo. Después compartió un vídeo de cinco segundos. Un beso. Un instante eterno.

"Noñerías en domingo", escribía él en redes. El duelo de Pablo fue durísimo, naturalmente. Pero supo sacar la parte positiva: sus mensajes se convirtieron en consuelo para los seguidores del diseñador. Palabras que hablaban de amor, de memoria, de ausencia.

"Vamos a suponer que digo verano, escribo la palabra 'colibrí', la meto en un sobre y la llevo colina abajo hasta el buzón. Cuando abras la carta te acordarás de aquellos días y lo mucho, muchísimo que te quiero".

También se acordó Sáez de su entonces razón de amor cuando habría cumplido 47 años. Pablo escribió: "Feliz cumpleaños, amor de mi vida, hoy te siento más cerquita que nunca. Te quiero, diamantes".

Los otros amores de Delfín

David Delfín y Pelayo Díaz, en un desfile de su marca en febrero de 2014. GTRES Gtres

Antes de su relación con Pablo Sáez, el gran amor de la recta final, David Delfín tuvo dos historias sentimentales muy importantes y muy ligadas a su universo creativo.

Su primer gran novio conocido fue el fotógrafo Gorka Postigo, con quien compartió vida y trabajo durante una década aproximadamente, a partir de 2001.

Fue una relación de pareja y también de sociedad: juntos, con Bimba Bosé y los hermanos Postigo, levantaron la marca Daviddelfín, compartieron piso en Madrid y construyeron ese núcleo artístico que definió la estética del diseñador.

Tras la ruptura sentimental, siguieron muy unidos en lo profesional y en lo personal, hasta el final. Después llegó su romance más mediático: el que mantuvo con el estilista e influencer Pelayo Díaz (39), a partir de 2011.

Fueron una de las parejas icónicas del colectivo LGTBI en España, muy presentes en front rows, fiestas y redes, y el propio Pelayo ha definido esa historia como "un flechazo bonito e intenso".

Un amor que le cambió la vida, en palabras de Díaz, y le dio seguridad profesional. La relación terminó sin terceras personas ni escándalos, según contaron, y se transformó en una amistad sólida.

Bimba y David, en uno de los desfiles de la marca David Delfín Gtres

Pelayo siguió en el círculo íntimo de David, acompañándole en celebraciones y en momentos delicados, incluida la enfermedad.

En otro renglón, hay que destacar las amistades de David. Tuvo muchas y muy buenas y leales. El núcleo de amistades de David Delfín fue, en realidad, una segunda familia creativa.

En el centro estuvo siempre Bimba Bosé, su gran musa y cómplice, a quien él consideraba casi una hermana, y con la que compartió proyectos, piso, escenarios y hasta el tránsito por la enfermedad.

Alrededor de ellos se movía un grupo muy estable: Alaska (62) y Mario Vaquerizo (51), Topacio Fresh (52), Bibiana Fernández (72), Félix Sabroso, los hermanos Postigo y otros rostros habituales de la noche y la cultura pop madrileña.