El hijo de María Jiménez estalla contra Kiko Hernández y lo acusa de deberle dinero: "Cógeme el teléfono y págame"

La guerra entre Alejandro, el hijo de María Jiménez, y el excolaborador de televisión Kiko Hernández (49 años) ha estallado. El motivo lo ha revelado el también vástago de Pepe Sancho en su última intervención en televisión, en el espacio El tiempo justo.

Alejandro ha estallado contra Hernández, al que acusa de deberle dinero. Según ha afirmado, Kiko mantiene una deuda económica relacionada con el uso del nombre, la imagen y el repertorio artístico de María Jiménez en el espectáculo teatral Mi mundo es otro.

"Págame lo que me debes. Cógeme el teléfono y cumple el acuerdo, porque no voy a permitir que nadie se lucre con el nombre de mi madre", ha aseverado Alejandro ante las cámaras.

Alejandro junto a su madre en una imagen de sus redes sociales. Mediaset

Sus palabras han abierto un conflicto que, hasta ese momento, se había mantenido en el ámbito privado. El hijo de la artista ha explicado que, como heredero universal, es el responsable de gestionar los derechos de imagen y explotación del legado de María Jiménez.

Según su versión, Kiko Hernández habría utilizado la figura de la cantante sin solicitar autorización y sin abonar los cánones correspondientes.

El espectáculo en cuestión, Mi mundo es otro, está firmado por Hernández y su marido, Fran Antón, y se presenta como un homenaje musical a la trayectoria de la artista.

La obra repasa episodios clave de su vida -incluidos momentos especialmente dolorosos, como la muerte de su hija- y recorre sus canciones más conocidas a través de varias actrices que interpretan distintas etapas de su carrera.

El montaje no es un proyecto menor. Tras estrenarse en Melilla, inició una gira por ciudades como Benalmádena, Valencia, Córdoba y otros escenarios andaluces, incluido el Teatro Villamarta de Jerez.

Fran Antón y Kiko Hernández en un acto público. Gtres

La intención del equipo era ampliar la gira por toda la península. Para Alejandro Jiménez, el problema no es el homenaje en sí, sino la falta de autorización y el uso comercial del legado de su madre sin cumplir los requisitos legales.

"No quería pagar el canon por utilizar la imagen de mi madre", ha agregado. Según su versión, tras detectar la situación, se puso en contacto con Hernández a través de sus abogados para advertirle de que estaba incurriendo en una irregularidad.

En esa línea, Alejandro ha manifestado que, tras varias conversaciones, ambas partes alcanzaron un acuerdo económico. Sin embargo, sostiene que Hernández no ha cumplido con los pagos pactados.

De ahí su intervención pública: "Atiéndeme y paga lo que hay pendiente porque, si no, no vas a hacer ni un espectáculo más. No te olvides de que tenemos un acuerdo".

Lo que comenzó como una reclamación privada ha terminado en un enfrentamiento televisado, con la posibilidad de derivar en acciones legales si no se resuelve. Mi mundo es otro se presentó desde el inicio como un homenaje respetuoso a María Jiménez.

Kiko Hernández y Fran Antón defendieron el proyecto como un reconocimiento a la fuerza, la personalidad y la trayectoria de la artista. La obra combina música, dramatización y elementos biográficos, y ha sido recibida con interés en los lugares donde se ha representado.

En producciones de este tipo, el pago de derechos es obligatorio, y la gestión corresponde a los herederos legales.

La vida actual de Kiko

En la actualidad, Kiko Hernández atraviesa una etapa de reconfiguración profesional y personal tras dejar atrás su vida en Melilla junto a su marido, Fran Antón, y regresar de forma estable a Madrid, donde ha retomado varios proyectos televisivos y teatrales.

El foco de su agenda está en el proyecto que comparte con Kiko Matamoros: el late night digital Los Kikos TV, un programa emitido en YouTube que ambos definen como "más fuerte que Cruzando el Mississippi" y "más salvaje que Crónicas Marcianas".

Ambos Kikos han prometido "romper todas las reglas" desde un plató con público en directo en el Teatro Las Vegas de Madrid.