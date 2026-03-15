Andrea Guasch, 35 años: "No duermo mucho, pero no como carne y bebo mucha agua"

El paso de Andrea Guasch (35 años) por el Festival de Málaga ha estado marcado por la presentación del cortometraje ¡Tenéis que verlo!, un proyecto con el que la artista vuelve a dejar claro su compromiso con el audiovisual.

En medio del bullicio del certamen, la actriz y cantante encontró también un momento para conversar con EL ESPAÑOL sobre una cuestión que muchos de sus seguidores se preguntan con frecuencia: cómo mantiene ese rostro luminoso que la caracteriza desde hace años.

Lejos de recurrir a fórmulas milagro o secretos complicados, Guasch asegura que su rutina es mucho más sencilla de lo que muchos podrían imaginar.

La intérprete apuesta por el cuidado constante de la piel y por confiar en profesionales que la orienten en los tratamientos adecuados.

"La verdad es que no hago mucho. Pero sí, me cuido mucho la cara. Estoy con una chica que se llama Sonia Lucena, que me hace diatermia. No me pincho, no hago esas cosas, pero sí es verdad que me gusta cuidarme la piel, limpiarla y tener a una persona al lado que me guíe", explica durante la conversación.

En su caso, el secreto no está tanto en la cantidad de tratamientos como en la constancia. Guasch defiende una filosofía de cuidado basada en escuchar a los expertos y mantener una rutina que priorice la salud de la piel por encima de las soluciones rápidas.

La diatermia, el tratamiento al que hace referencia, se ha convertido en una de las técnicas más populares en los últimos años dentro del ámbito estético.

Andrea Guasch en el Festival de Málaga 2026. Gtres

Este procedimiento utiliza energía para estimular la circulación y favorecer la regeneración de la piel, ayudando a mejorar su aspecto sin necesidad de recurrir a métodos invasivos. Para la actriz, ponerse en manos de profesionales cualificados es clave para mantener el equilibrio entre estética y naturalidad.

Aun así, reconoce que no todos sus hábitos son tan ejemplares como podría parecer. El descanso, por ejemplo, no siempre forma parte de su rutina diaria debido al ritmo de trabajo que suele llevar.

"Eso sí, no duermo mucho, pero sí bebo mucha agua", añade con naturalidad, señalando otro de los pilares que considera fundamentales para mantener la piel hidratada y luminosa.

Su filosofía de cuidado personal refleja una tendencia cada vez más extendida entre muchos rostros conocidos: apostar por tratamientos respetuosos con la piel y por hábitos sencillos que puedan mantenerse en el tiempo.

Limpieza, hidratación, orientación profesional y una buena hidratación interna son, en su caso, las claves para mantener su rostro radiante.

Así, Andrea Guasch demuestra que detrás de una piel cuidada no siempre hay secretos complejos. A veces, la clave está simplemente en prestar atención a los pequeños hábitos del día a día y confiar en los especialistas adecuados para mantener un equilibrio natural entre bienestar y estética.