Patricia Conde, sobre su infancia: "Me pegué con una niña cinco años mayor que yo para defender a otro niño"
La comunicadora se ha convertido en una de las participantes más destacadas de la actual edición de 'El desafío'.
Más información: David Bustamante, ante la mayoría de edad de su hija: "Os pido que marquéis distancias. Tiene que vivir normal"
Patricia Conde (46 años) atraviesa un inmejorable momento profesional. Además de su actual participación en El desafío y su papel como presentadora en José Mota: No news, la humorista formará parte de la nueva temporada de Machos Alfa.
Cierto es que es en el programa de Antena 3 donde, según ella misma ha revelado, se está conociendo mucho mejor. De hecho, Conde no tuvo reparo en compartir con el público hace unas semanas una anécdota de su infancia.
Tras aguantar cerca de 4 minutos en la prueba de la apnea, la comunicadora recordó un momento que le marcó sobremanera en sus primeros años de vida y que tenía como protagonista indirecto a su abuelo.
Roberto Leal (46) preguntó a Patricia si había pensado en alguien mientras estaba realizando la prueba. Tras un resoplido, Patricia reconoció: "Sí, estaba pensando en mi abuelo".
Emocionada y sin poder contener las lágrimas, la humorista echó la vista atrás para explicar una significativa escena de su infancia.
"Cuando era pequeña, tendría 8 o 9 años, estaba en un pueblo llamado Boecillo. Ese mismo día se estaba casando Josema Yuste con su mujer. Y, ese día, estaba yo, como en 'Verano Azul', con las bicicletas con mi pandilla. Estábamos por la plaza y había mucho revuelo", comenzó diciendo.
Unas palabras que precedían a una de las intervenciones más personales de la mítica presentadora de Sé lo que hicisteis.
"Me pegué con una niña que era como cinco años mayor que yo. Encima, defendiendo a un niño más pequeño. Me dio por todas partes", reveló Patricia Conde, ante la mirada de Roberto Leal.
"Cuando me levanté de esa pelea, fui al bar donde estaba mi abuelo pensando que me iba a caer la del pulpo, porque no le gustaba que usara la violencia", añadió al respecto.
En aquel entonces, Patricia pensaba que su abuelo criticaría fuertemente su modo agresivo de actuar. Nada más lejos de la realidad.
Una vez llegó al bar en el que se encontraba su familiar, éste le confesó que ya le había llegado la información a través de distintas fuentes del pueblo.
"No solo no me regañó, sino que me recibió diciendo: 'Olé mi boxeadora'", apostilló Conde, dando paso a unas sonadas risas en el plató de El desafío.
Y aclaró: "Hice caso a eso de que, de vez en cuando, deja que la vida te golpee un poquito. No pasa nada. Muchas veces crecemos gracias al dolor".
Una profunda reflexión que venía como anillo al dedo, teniendo en cuenta que Patricia Conde arrebató el primer puesto a Willy Bárcenas (36).