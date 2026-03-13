Quién es quién en la familia de Ester Expósito: de sus discretos padres a su tío Ángel, periodista de 'La Linterna' de COPE

Ester Expósito (26 años) y Kylian Mbappé (27) se han convertido en la pareja sorpresa del año. Al menos, en lo que va de 2026. Un romance que los ha llevado a copar titulares y a estar en el foco de la crónica social.

Sus imágenes juntos en repetidas citas entre Madrid y París confirman la información. Pero de momento, ni el delantero del Real Madrid ni la actriz se han pronunciado al respecto. Ambos mantienen una postura muy reservada de su vida privada.

Expósito, pese a contar con 24 millones de seguidores en las redes sociales, siendo una de las actrices patrias más internacionales, siempre ha sabido marcar distancia entre su vida profesional y su lado más íntimo.

Ester Expósito en la Semana de la Moda de París. Gtres

A diferencia de otras familias de famosos que terminan integrándose en el ámbito mediático, el entorno de la joven madrileña se ha mantenido en un discreto segundo plano.

Sin embargo, el apellido Expósito no es precisamente ajeno a los medios. Su tío, el periodista Ángel Expósito (61), es uno de los comunicadores políticos más reconocidos del país. Ester, incluso, ha acudido de invitada a su programa, La Linterna de COPE.

"Tengo una foto en casa en la que estás en el circo con un leoncito en brazos. Fuimos al circo con todos los sobrinos", recordó Ángel Expósito en aquella charla con su sobrina.

El periodista, además, quiso saber si no es muy difícil "que se le vaya la pinza", tras convertirse en una estrella con apenas 18 años.

Ester Expósito y si tío Ángel en la radio. COPE

"Es difícil aguantar y acostumbrarse a este tren tan loco de vida del que formo parte desde Élite porque es un cambio drástico y ya nunca nada va a ser lo mismo, nunca. He tenido que digerir, hay momentos que se hacen más duros, pero al final he tenido la suerte de tener unos padres que me han dado una educación y un arraigo a la tierra que me ha permitido no tambalearme con todo esto que me ha venido encima", respondió Ester.

Nacida en Madrid el 26 de enero de 2000, la protagonista de Élite creció en una familia de origen gallego, vinculada a la localidad lucense de Viveiro, a la que Ester sigue regresando cuando su agenda lo permite. Allí veranea desde niña y mantiene un círculo de amigos de toda la vida.

Su padre es arquitecto y entre sus aficiones destaca la navegación. Sus padres -abuelos paternos de Ester- son de Toledo, pero emigraron hace décadas a Madrid en busca de un futuro mejor.

Su madre, en cambio, tiene un rol más cercano en la carrera artística de la actriz. Es su mano derecha y suele acompañarla a eventos, fittings y alfombras rojas. "Cuando me giro, ella. Siempre ella", escribió la intérprete en su perfil de Instagram el Día de la Madre en 2020.

Ester Expósito es hija única y tiene lazos muy estrechos con otros parientes. Entre ellos destaca su prima Yaiza, a quien la intérprete considera prácticamente una hermana mayor. Tiene 10 años más que la actriz y se dedica al mundo de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.