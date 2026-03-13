El actor Jesús Castro anuncia que será padre de gemelos con su pareja, Camila Canto: "Os amo a los tres"

El actor Jesús Castro (33 años), uno de los rostros más reconocibles del cine y la televisión española de la última década, ha compartido una noticia muy especial con sus seguidores: será padre por primera vez.

El intérprete gaditano ha anunciado que espera gemelos junto a su pareja, la modelo mexicana Camila Canto, con quien mantiene una relación desde hace algún tiempo.

La noticia ha salido a la luz a través de redes sociales, donde el artista ha querido compartir este momento personal con quienes le siguen.

Anuncio en las redes sociales

Fue el pasado 28 de febrero cuando su novia Camila publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de recuerdos destacados de su vida. En una de esas imágenes recoge una instantánea en la que muestra el día que les contó a sus padres que iban a ser abuelos.

"Hola, abuelos. Nos vemos en mayo de 2026", se puede leer en el papel que les entregó, en el interior de una caja. En dicho mensaje desvela la fecha de parto.

La modelo también ha explicado que en el primer trimestre de embarazo lo pasó "muy mal". "La hormona a todo lo que da. Yo no amo estar embarazada, a mí me ha tocado sufrirla", añadía.

La publicación, que rápidamente ha despertado una oleada de felicitaciones, confirma que la pareja está a punto de iniciar una nueva etapa marcada por la llegada de sus dos futuros hijos.

Aunque el actor suele mantener un perfil relativamente discreto en lo que respecta a su vida privada, en esta ocasión ha querido hacer partícipes a sus seguidores de la ilusión que siente ante la próxima paternidad.

El anuncio no ha tardado en generar numerosas reacciones entre amigos, compañeros de profesión y fans, que han llenado la publicación de mensajes de cariño y enhorabuena.

Discreta vida sentimental

Jesús Castro saltó a la fama en 2014 con su papel protagonista en la película El Niño, dirigida por Daniel Monzón. Su interpretación le convirtió rápidamente en uno de los nuevos talentos del cine español y le abrió las puertas a una carrera que ha alternado proyectos cinematográficos y televisivos.

Tras aquel éxito, el actor consolidó su popularidad en la pequeña pantalla con series como El Príncipe, donde su personaje le permitió conectar con una audiencia masiva.

Desde entonces, su trayectoria ha seguido creciendo con diferentes papeles en producciones audiovisuales que han reforzado su presencia dentro de la industria.

Más allá de su faceta profesional, Castro ha procurado mantener su vida sentimental alejada del foco mediático. Su relación con Camila Canto, caracterizada por un perfil bajo, salta ahora en las redes sociales gracias a la feliz noticia de su próxima paternidad.

Quién es Camila Canto, novia de Jesús Castro

Nacida en Puebla (México), Camila Canto es modelo profesional. A lo largo de su trayectoria ha ganado distintos certámenes en su país natal.

Conocida por su estilo relajado y natural y por su carrera en pasarelas y concursos, ha sido Mexicana Universal Puebla 2019.

También quedó tercera finalista en el certamen nacional y fue designada representante de México en Miss Orb International 2022, un concurso en el que se alzó como ganadora.

Mide 1,75 metros y participó en Miss Universo Puebla 2025, candidata de Miss Universo México 2025.