Máximo Huerta (55), sobre su infancia: "Mi casa olía a puro y gasolina. Mi padre era camionero"

Máximo Huerta (55 años) se ha convertido en el último invitado de A solas con, el pódcast de Vicky Martín Berrocal (52). El escritor publicó el pasado mes de enero Mamá está dormida, su última novela y la más personal de todas.

El libro narra el viaje emocional de un hijo y su madre con demencia en autocaravana hacia Navarra. Así, se trata de una historia con tintes personales de la vida del escritor, pese a no ser una obra biográfica, como él mismo ha explicado en alguna que otra ocasión.

Aunque la novela ha sido el centro de la entrevista, lo cierto es que Máximo ha aprovechado su charla con Vicky para sincerarse sobre diversos aspectos de su vida. Uno de los más destacados ha sido su infancia.

Máximo Huerta. Gtres

Huerta se ha desplazado por unos instantes a sus primeros años en Utiel. "Mi casa olía a puro y gasolina. Mi padre era camionero, un hombre rudo y con una manera de querer difícil, no la exteriorizaba", ha asegurado el escritor.

Aunque han pasado ocho años de su muerte, Máximo Huerta confiesa que sigue viéndolo en los bares que visita. "Lo veo tomándose una caña en la barra, con su puro fumando y llegando con ese mal carácter a casa", ha comentado.

Al valenciano le hubiera gustado que su padre fuera de otra manera. Sin embargo, a día de hoy al fin ha entendido que simplemente sucedió así.

"No nos queríamos, no nos encontramos jamás, en toda la vida. Pero ahora he comprendido que su forma de quererme era otra", ha aclarado en A solas con.

Y ha añadido: "El amor lo he acabado encontrando después y lo he sabido identificar en gestos del pasado. Frente a un padre violento, siempre fui un niño que cuidaba y que estaba pendiente de su madre, porque si yo estaba sabía que no iba a pasar nada".

Ahora, cual ciclo de la vida, Máximo Huerta se encuentra precisamente en el mismo momento vital que cuando era niño: pendiente del cuidado de su madre, quien padece alzheimer.

Máximo Huerta, junto a su madre, Clara, en una imagen de sus redes sociales.

Máximo es hijo único y desde hace unos años ejerce de cuidador de su madre en Buñol, Valencia. Pero en realidad, desde niño cuida y protege a Clara Hernández, su progenitora.

El padre de Máximo, cabe recordar, también perdió la vida el 31 de agosto de 2017, precisamente a causa del alzheimer.