Alba Carillo: "Ser español es tributar en tu país. Lo demás es deshumanización. Los ancianos necesitan pagar su comida"

El conflicto bélico de Estados Unidos e Israel contra Irán ha cambiado la vida de miles de personas. También así de numerosos ciudadanos españoles residentes en las zonas de peligro.

Ana Boyer (36 años) y Fernando Verdasco (42) viven junto a sus hijos en Doha, Qatar, desde 2016. Tras varios días atrapados en la ciudad, este pasado lunes, 9 de marzo, aterrizaban en Madrid. Una situación que ha generado un gran debate en redes sociales.

Alba Carrillo (39) ha compartido unos stories de Instagram hablando alto y claro sobre el regreso del matrimonio a su país natal en medio de la delicada situación de Oriente Medio.

"Yo no critico a los españoles que se hayan tenido que ir a Qatar a trabajar, sino a aquellos que se van allí para evitar pagar impuestos. Yo no tengo por qué ser generosa ni solidaria con ellos", ha comenzado diciendo, tajante, la televisiva.

Cabe recordar que Alba ya se había pronunciado sobre el caso de Ana Boyer y Fernando Verdasco días atrás en el programa D'Corazón. "Si no pagan impuestos en España, no hay que repatriarlos", aseguró.

Unas palabras que no tardaron en hacerse virales en redes y que llevaron a muchos usuarios a tildarla de poco empática. Al respecto de esto último se ha sincerado también en sus stories de Instagram.

"Para mí deshumanización es no pagar impuestos en tu país. Hay ancianos que necesitan poder pagar su comida y hay niños que solo se alimentan en el comedor", ha relatado Carrillo ante sus miles de seguidores.

Y ha añadido: "Es igual de valioso un niño de Ana Boyer o mío que de cualquier otra persona. Los niños, los ancianos o la salud no pueden estar en manos de los que tienen dinero y recursos. Para eso tenemos un estado solidario y una seguridad social, que se paga tributando en España".

Firme defensora de los servicios públicos de nuestro país, la publicista ha puesto el broche final a su discurso con una significativa reflexión.

"Ser español es pagar y tributar en tu país. Lo demás es deshumanización", ha remachado Alba Carrillo.

Como era de esperar, el discurso de la colaboradora ha dividido las redes.

Si bien hay personas que respaldan su opinión, muchos otros internautas no han dudado en posicionarse en contra de las palabras de Alba.

"Ser español es impedir que otros españoles sean discriminados y maltratados de todas las maneras posibles. Alba Carrillo no tiene credibilidad ninguna viniendo del mundo que viene. Triste que se le dé valor a sus palabras", reza uno de los mensajes más destacados en X -anteriormente Twitter-.