Así es el exclusivo hotel donde duerme Rossy de Palma en Málaga: una joya turística junto a la catedral con vistas al mar

Las vistas desde las habitaciones del hotel de Málaga donde dormirá Rossy de Palma durante el Festival de Málaga. AC Málaga Palacio.

Este viernes, 6 de marzo, da el pistoletazo de salida la 29.ª edición del Festival de Málaga. La capital de la Costa del Sol se viste de gala para recibir, un año más, el festival que le da a la ciudad del Mediterráneo el título de capital del cine español.

Dicho festival tiene como sede principal el Teatro Cervantes de la ciudad andaluza. Este certamen tendrá lugar del 6 al 15 de marzo y acogerá 22 películas en la Sección Oficial a concurso: 12 españolas y 10 latinoamericanas. Además, contará con 21 títulos más en la Sección Oficial no competitiva.

Por su recinto pasarán profesionales de la talla de Rossy de Palma (61 años), quien será homenajeada con el Premio Málaga -máximo galardón del festival-, o actores como Carmen Maura (80), Arón Piper (28) o María León (41). Además, contará con la presencia de Carmen Machi (63), Álex García (44) o Macarena Gómez (48).

Rossy de Palma en un acto público. Gtres

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al interior de este alojamiento y tiene todos los detalles. Durante los próximos 10 días, el AC Hotel Málaga Palacio by Marriott, situado en la calle Molina Lario del centro de la ciudad, se convertirá en la sede principal de los invitados de este festival.

Un alojamiento de los más emblemáticos y que lleva más de 20 años siendo el lugar donde duermen los rostros más conocidos del cine español, durante su semana grande.

Al entrar por las puertas del lujoso alojamiento -abiertas por el personal del hotel- se encuentran unas majestuosas escaleras presidiendo la recepción de dicho hotel. A esto le sigue un espacioso pasillo que desemboca en el hall, donde más de 20 sofás de estampado retro y luz cálida protagonizan la estancia.

Además, este mismo lugar está dividido en dos alturas: la primera, con una amplia barra de bar circular con un diseño de lo más chic, y la segunda, con más sofás y cuatro sillones circulares, perfectos para tener reuniones de negocios.

AC Hotel Málaga Palacio by Marriott. Cedida a EL ESPAÑOL

El AC Hotel Málaga Palacio by Marriott tiene 15 plantas. En ellas se puede encontrar, desde la primera planta, destinada a la restauración, donde se encuentra el buffet del hotel, el salón multiusos y, durante el festival, las salas de maquillaje y peluquería, hasta otras plantas que cuentan con salas de reuniones, suites e incluso, salas ocultas que pocos conocen.

Este alojamiento que hospedará a las estrellas del Festival de Málaga tiene 214 habitaciones y cuenta con más de 1000 metros cuadrados de instalaciones. Desde 2016, que fue la última reforma, cuenta con habitaciones dobles, familiares y suites con vistas al mar, que están situadas en los extremos de este hotel.

Durante la duración del Festival de Málaga, el hotel no tiene habitaciones disponibles. Pero, según ha podido saber EL ESPAÑOL, aún hay alguna disponible para el día de la gala de clausura, el próximo 14 de marzo.

AC Hotel Málaga Palacio by Marriott. Cedida a EL ESPAÑOL

Los costes de las habitaciones oscilan entre los 400 y los 800 euros, dependiendo de la disponibilidad y las condiciones del alojamiento en ese momento.

Cabe destacar que este hotel ha sido objeto de deseo de muchos y muchas. En el año 2020, el edificio fue elegido como uno de los escenarios malagueños en el sexto episodio de la cuarta temporada de la serie inglesa The Crown, para representar la visita de Carlos y Diana de Gales a Brisbane.

Además, a lo largo de la historia, personajes como Antonio Banderas (64), María Teresa Campos o Richard Gere (75) se han alojado en este hotel.

Las vistas panorámicas desde el AC Málaga Palacio by Marriott Cedida a EL ESPAÑOL

Lo más característico de este alojamiento es que dispone de ascensores domóticos manejados por un sistema electrónico de última generación y, además, que en la última planta del mismo, presenta un rooftop acristalado con piscina privada y vistas al Puerto de Málaga o a la catedral.

Además, en los últimos años, se ha convertido en una de las terrazas más deseadas de la ciudad, sobre todo en verano, ya que sus veladas son únicas y sus cenas, también.