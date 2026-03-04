Rosalía, eufórica, disfruta del Barça-Atlético desde el palco VIP del Camp Nou: sus gritos de apoyo al equipo culé

En la noche de este pasado martes, 3 de marzo, se disputó el partido entre el F.C. Barcelona y el Atlético de Madrid en el Camp Nou.

Aunque el Barça ganó por 3-0, no consiguió el último gol necesario para hacerse el pase a la final de la Copa del Rey.

La emoción estuvo presente en los 90 minutos que duró el partido. Un sentimiento que traspasó el campo y llegó al palco VIP, donde se encontraba precisamente Rosalía (33 años).

La cantante siempre ha demostrado ser una acérrima seguidora del club blaugrana y ayer no fue menos. De hecho, no dudó en compartir con sus millones de seguidores en Instagram la emoción de vivir un evento de tal calibre en primera persona.

Rosalía acudió al estadio del Barcelona acompañada de su hermana, Pilar, y el novio de ésta, Diego Ibáñez, integrante del grupo musical Carolina Durante.

A través de sus stories de Instagram, la intérprete de Malamente fue desvelando algunos de sus momentos más destacados en pleno partido de fútbol. "¡Vamos Barça!", gritó, eufórica, Rosalía.

Es más, aprovechó su altavoz en la plataforma social para sacar a la luz cómo vivió uno de los goles que estuvieron a punto de dar la victoria al equipo blaugrana.

También así mostró el look por el que se decantó para tal jornada. Lució una bufanda del Barça y una chocolatina con la camiseta de Lamine Yamal (18), vibrando como una hincha más.

No es la primera vez que la artista catalana acude a un partido clave de su equipo de fútbol.

Rosalía, con la camiseta del F.C. Barcelona.

Uno de los hitos más destacados tuvo lugar en 2023, cuando el FC Barcelona lanzó una camiseta edición limitada con el logo de su álbum Motomami en el pecho, sustituyendo temporalmente al de Spotify.

Los jugadores la estrenaron en el Clásico contra el Real Madrid, y Rosalía celebró la victoria culé en redes con un "Felicidades FC Barcelona, oleeeeee". Esta colaboración, impulsada por el patrocinio de Spotify, se agotó rápidamente y reforzó su vínculo simbólico con el club.

Sus futbolistas preferidos

Rosalía ha revelado sus ídolos futbolísticos, priorizando figuras del Barça por nostalgia y actualidad. Así, admira a leyendas como Messi (38) y Eto'o (44), junto a Pedri (23) del equipo actual, aunque también menciona a Zidane (53) y Mbappé (27).

"Soy muy del Barça, pero full del Barça. Se me pone la piel de gallina cuando escucho toda la gente gritar el himno en el estadio", dijo la cantante hace tiempo, según recoge DAZN.