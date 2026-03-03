Ángela Rodrigo, la viuda de Fernando Ónega que le donó un riñón hace cuatro años: su emotiva historia de amor

Fernando Ónega fue un hombre exitoso en todas las parcelas de su vida. Tanto en la profesional como en la personal y familiar. Pudo presumir el querido y respetado comunicador de haber amado intensamente. Ha habido dos mujeres clave que han regido su vida.

La primera, Marisol Salcedo, madre de sus hijas mayores, Cristina y Sonsoles (48), con la que se casó. Años más tarde, tras el fin de su primer matrimonio, apareció en su vida su última mujer, hoy tristemente viuda: Ángela Rodrigo, con la que también se dio el 'sí, quiero' en 2000.

La historia de amor entre Fernando y Ángela es, sobre todo, la discreta y sólida historia de una lealtad que acabó expresándose en un gesto bellísimo: ella le donó un riñón al periodista y, con ello, le salvó literalmente la vida.

Se casaron en el año 2000, en segundas nupcias para el periodista, y desde entonces Ángela se convirtió en su apoyo más sólido, lejos del foco mediático que sí rodeaba a su marido y a sus hijas mayores.

De ese matrimonio nació su hijo pequeño, Fernando Jr., y el propio Ónega siempre subrayó que en esa segunda etapa sentimental encontró estabilidad y una vida familiar más recogida, muy alejada del trajín político y mediático que había marcado los años de la Transición.

El punto de inflexión llegó en 2021, cuando los médicos le comunicaron a Fernando que necesitaba un trasplante de riñón y que su historial de tabaquismo complicaba la operación.

Él mismo relató que tenía "las arterias hechas una mierda de tanto fumar" y que hubo dudas sobre si debía trasplantarse.

"Mi mujer se ofreció desde el primer instante", explicó Ónega con la voz quebrada en Plano general y en otros foros, reconociendo que despertarse de la operación y verla en otra cama del hospital fue una escena que le marcó para siempre.

"He llorado muchas veces al contarlo… hay que ser muy generoso para hacer eso". A partir de entonces, Fernando hablaba de Ángela como la mujer que le había "abierto el corazón" y que había estado "en todas las noches de angustia".

Marisol, el primer amor

Su primer matrimonio fue con Marisol Salcedo, madre de sus hijas Cristina y Sonsoles, con quien compartió los años de despegue profesional, los primeros éxitos y también las tensiones de una carrera absorbente.

De aquel vínculo nacieron dos periodistas de referencia: Cristina, hoy directiva de los Informativos de TVE, y Sonsoles, rostro muy popular de la televisión, que siempre han reivindicado el legado profesional y el ejemplo de trabajo de su padre.

Aunque el matrimonio terminó en divorcio, las crónicas coinciden en que entre Fernando y Marisol se mantuvo una relación de respeto y cooperación, sobre todo en todo lo relacionado con la crianza y la educación de las niñas.

Con la llegada de Ángela, la vida sentimental de Ónega entró en una fase distinta, más madura y, según quienes les conocen, más serena.

No hay casi fotografías públicas de la pareja, un dato revelador de hasta qué punto ambos blindaron su intimidad, incluso cuando el periodista se emocionaba en televisión al recordar el trasplante.

Esa discreción no impidió que él reconociera en abierto la centralidad de su esposa en su biografía reciente: "Siempre estuvo a mi lado", insistía.

El periodista, tal y como ha informado 65YMÁS, diario del que era Presidente, será velado en una capilla ardiente que estará abierta este miércoles, día 4, de 10:00 a 21:00 horas en la Casa de Galicia de Madrid.

"Una de las voces más escuchadas y respetadas por su rigor y su neutralidad y líder de la revolución sénior", recuerda en un comunicado 65YMAS, que traslada su pésame "a su esposa Ángela, sus hijos Fernando, Cristina y Sonsoles Ónega", también periodistas.

"Asociado de honor de la Asociación de la Prensa de Madrid, con el número 207, la Junta Directiva de la APM lamenta profundamente su pérdida y transmite su más sentido pésame", ha escrito en su cuenta de la red social X la APM.

Entre sus últimos actos públicos, moderó junto a Iñaki Gabilondo un debate el pasado mes de noviembre en el Congreso sobre el 50 aniversario de la reinstauración de la Monarquía, en presencia de los reyes de España.