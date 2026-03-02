Jaime Lorente, alto y claro tras el polémico comentario de Silvia Abril sobre la religión: "No es motivo para condenar a nadie"

La gala de los Premios Goya 2026 se celebró este pasado sábado, 28 de febrero. 48 horas más tarde, sin embargo, el evento más importante del cine español sigue dando que hablar.

Entre los numerosos famosos que desfilaron por la alfombra roja se encontró Silvia Abril (54 años), quien protagonizó uno de los momentos más destacados de la ceremonia. La humorista, sin filtros, habló del trasfondo religioso de Los domingos, película que logró cinco estatuillas.

"Me niego a aceptar que la juventud tenga esa carencia y esa inclinación hacia lo cristiano. Iba a decir lo místico, pero es que no es lo místico. A mí me da pena que necesiten creer en algo y se agarren a la fe cristiana", relató Abril.

La reflexión de la mujer de Andreu Buenafuente (61), como era de esperar, no ha pasado desapercibida y ha desatado una oleada de comentarios en redes sociales. También entre los rostros más conocidos de nuestro país, como Jaime Lorente (34).

El actor de La casa de papel ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram en la mañana de este lunes, 2 de marzo, hablando sobre el polémico comentario de su compañera de profesión.

"Estoy a punto de meterme en un buen jardín, pero me apetecía dar mi opinión", ha comenzado diciendo Lorente. "Su opinión es súper respetable; otra cosa son las formas de comunicarla, aunque ahí no voy a entrar y no es motivo para condenar a nadie", ha proseguido.

Aunque el intérprete no se ha mostrado conforme con la respuesta de Silvia Abril, lo cierto es que ha aprovechado el vídeo de su Instagram para lanzar un mensaje de reflexión.

Silvia Abril: "Me niego a aceptar que la juventud tenga esa tirada hacia lo cristiano. Me da pena que necesiten creer en algo y se agarren a la fe cristiana".



Les da rabia que los jóvenes no se dejen adoctrinar por la izquierda y piensen por sí mismos.pic.twitter.com/aGNa3LEjl6 — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) March 1, 2026

"Lo que no puede pasar es que por dar tu opinión te asesinen por redes. La gente se ha sentido muy atacada porque procesan una religión, aunque en nombre de esa religión se ha podido ejercer mucho odio y violencia en determinadas formas", ha añadido, sin filtros.

Eso sí, el propio Jaime ha recalcado que, en su caso, la religión le ha ayudado a ser mejor persona y querer hacer sentir mejor a los demás. "No sabemos la relación que ha podido tener esa persona con la religión. Hay que entender que tenga esa opinión", ha matizado.

El de Murcia no ha querido terminar el vídeo sin antes dejar claro que el odio no lleva a ninguna parte. "Ojalá poder hablar abiertamente sin las críticas de redes sociales".

La opinión de Jaime Lorente ha sido respaldada por rostros conocidos como Elena Furiase (37) o Laura Matamoros (32), quienes han dejado comentarios de agradecimiento al actor en su vídeo de Instagram.

Cabe apuntar que el intérprete mantiene una estrecha relación con la religión. Una situación sobre la que se abrió en canal el pasado mes de mayo en el pódcast El Cafetal.

"La fe me ha hecho mejor persona. He visto cómo la fe puede mover cosas. Cambiarte, hacer algo sólido. Lo he vivido este año, y cuando lo vives no hay duda, es", reveló Jaime Lorente.