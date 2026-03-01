Carme Chaparro reaparece tras 15 meses de baja con una nueva imagen: "La carcasa cambia y algo dentro de mí también"

Carme Chaparro (53) lleva más de un año afrontando una enfermedad de la que ha hablado en varias ocasiones, pero de la que no ha ofrecido demasiados detalles.

Su dolencia la ha obligado a hacer un forzoso parón profesional. A día de hoy suma un año y casi tres meses de baja, pero la periodista no pierde el ánimo.

Este domingo, 1 de marzo, ha reaparecido en su cuenta de Instagram con una nueva imagen. Y un mensaje cargado de optimismo. "Hoy hace sol. He decidido salir a respirar, aunque sea a la terraza de casa. Protegida", empieza diciendo.

"Mis médicos arreglan las grietas"

Ataviada con un pañuelo que cubre su cabeza, y cubriendo su mirada tras unas gafas de sol negras, la comunicadora y escritora ha hecho alusión en su post a su actual aspecto.

"La carcasa cambia y algo dentro de mí también", señala. "Gracias a los que habéis sabido esperar y guardar la puerta sin hacer ruido mientras mis médicos arreglan las grietas por dentro. Seguimos. Y la luz, hoy, se agradece el doble".

Esta reaparición en las plataformas digitales supone una actualización, discreta, sobre su estado de salud. Las noticias más recientes que hemos tenido de ella se remontan a finales del pasado mes de enero.

Más de un año "en silencio"

Entonces, Carme Chaparro y el padre de sus hijas, Bernabé Domínguez, se convirtieron en marido y mujer después de más de 25 años de relación. Y tan solo 24 horas antes de pasar por el quirófano, el pasado mes de noviembre.

"'En la salud y en la enfermedad' nunca ha sido tan literal", destacaba entonces, junto a unos vídeos en los que se pueden ver imágenes del día de su enlace.

Lo cierto es que su pareja ha sido su mayor apoyo todo este tiempo. "Mi marido ha sido mi gran sostén, ha tenido que quedarse en casa a cuidarme mucho tiempo porque hubo una época que yo no podía estar sola", confesó en Lecturas.

Hasta la fecha, la presentadora de informativos ha pasado por dos operaciones relacionadas con su actual enfermedad, ambas en un margen de menos de 15 días. Estas tuvieron lugar a comienzos de noviembre del pasado año.

La primera intervención tuvo lugar el 30 de octubre de 2025, fecha de la primera foto desde el hospital "día más, día menos". La segunda se produjo en la primera quincena de noviembre, cuando hizo referencia a "dos pasos duros por quirófano en pocos días" y a "dos estancias largas y complicadas en la REA".

Carme Chaparro en un acto en Madrid en 2023. Gtres

"Muy medicada"

Fue en marzo de 2025 cuando Chaparro anunció que estaba enferma y que debía parar: "Hago un parón profesional" para someterse a un tratamiento “a tope”, contaba entonces, sin concretar el diagnóstico.

Lo cierto es que tres meses antes, nada más comenzar el pasado año, tuvo que acogerse a una baja. En octubre de 2025 reveló en la citada revista que llevaba "diez meses alejada del trabajo".

Y en enero de 2026, ella misma resumía en las redes: "Llevo un año en silencio… Un año y casi tres meses. Se dice pronto. ¿Os acordáis de aquel último Matinal en informativos? Desde entonces mi vida profesional se puso en pausa y mi vida personal entró en boxes".

En su entrevista con Lecturas ofreció por primera vez algunos detalles de su dolencia: "Estoy muy medicada y a la espera de una operación... Estoy tomando 10 pastillas al día".

"La medicación es muy fuerte. Estoy cansada porque la enfermedad es muy jodida", subrayaba. "Me atonta la medicación, me da mucho sueño. Me reseca la piel", apuntaba.

"Tuve que cogerme la baja cuando ya mis médicos me dijeron que parase porque me iba a morir. (...) He estado en un pozo muchos meses", continúa explicando la también autora de Venganza, su última obra literaria.

Carme Chaparro

En aquella charla explicaba, además, cómo está siendo su día a día ahora que afronta la enfermedad: "Salgo acompañada siempre, en los momentos que tengo fuerzas, porque hay muchos que veo que no tengo".

Incluso contaba cómo están viviendo la situación sus dos pequeñas: "A las niñas -sus hijas- se lo hemos tenido que explicar. Explicarles que cuidado con mamá, que si la ven así no pasa nada".

Actualmente sigue de baja, "a dieta de estímulos visuales y auditivos", aprendiendo a vivir con un cuerpo que "va por sus propias leyes".

En 2017, Carme Chaparro anunció que padece síndrome de Ménière. Se trata de una enfermedad crónica del oído interno que provoca vértigos, pérdida de audición, mareos y acúfenos. Aunque, en paralelo, atraviesa otro problema de salud más grave cuyo diagnóstico exacto no ha querido hacer público.