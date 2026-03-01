Álvaro de Marichalar, sobre su dinero: "Me mantengo más o menos. No tengo calefacción. Estoy educado en el ahorro"

Álvaro de Marichalar (64 años) ha vuelto a pronunciarse públicamente sobre las memorias de Iñaki Urdangarin (58). Ha aprovechado su conferencia Rumbo al horizonte azul para hablar, una vez más, del libro del exduque de Palma, Todo lo vivido.

En dicha charla, el hermano de Jaime de Marichalar (62) ha hablado de la expedición marítima en solitario que está realizando alrededor del mundo. "Yo me voy en abril, y si Dios quiere, ya no vuelvo hasta dentro de dos o tres años".

Al respecto, ha explicado: "Llevo siete fuera, y ahora me iré otros dos o tres años porque tengo que seguir navegando. Cuando empiezas algo en la vida, por mucho que se complique, no tienes que tirar la toalla".

Álvaro de Marichalar en el cumpleaños de Mario Sandoval, una de sus últimas apariciones públicas. Gtres

Álvaro también ha recordado el momento en el que le negaron su visita al buque Juan Sebastián Elcano mientras la princesa Leonor (20) realizaba allí la instrucción: "Ella no tiene ninguna culpa. Ella es una maravilla. Estamos todos muy orgullosos de la princesa Leonor. Una maravilla. El problema fue el comandante".

Si tuviera que darle un consejo a la futura Reina, le diría: "Que sea leal a España, a los españoles y a la institución de la monarquía, que es la más importante y más antigua de España, que nos pertenece a todos los españoles. Con lo que, cuando la encarne, que sepa eso como lo sabe muy bien su padre".

Consciente del papel que representa el rey Felipe VI (58), el que fuera cuñado de su hermana, la infanta Elena (62), ha insistido en que bajo su punto de vista está haciendo un buen trabajo: "Lo está haciendo muy, muy bien, es una maravilla, tenemos mucha suerte de tener un Rey así".

Cuando le han preguntado por las informaciones que se han publicado sobre él y las dificultades económicas que está atravesando, Álvaro ha aclarado ante los micrófonos de Europa Press: "Yo no soy rico. Soy una persona que me mantengo más o menos. No tengo calefacción en mi casa porque me gusta el frío, no porque no pueda pagar, que bueno, también me ahorro un dinerito".

Álvaro de Marichalar en una imagen de archivo. Gtres

En esta línea, ha explicado: "Estoy educado en la renuncia y en el ahorro".

Además, ha aprovechado la presencia de las cámaras para hablar de cuál es su situación económica en la actualidad tras algunos fracasos profesionales: "Gracias a Dios en la ruina no, me voy manteniendo. Tuve problemas con la última empresa mía de reciclaje de móviles, mi socia me estafó... Son problemas que tienes en la vida, normales, porque a veces ganas y a veces pierdes".

Sobre Iñaki Urdangarin ha repetido que, en su opinión, escribir un libro no ha sido una decisión acertada: "Creo que se ha equivocado mucho, el exmarido de una infanta de España no tiene nada que decir. No puede decir nada, no puede escribir un libro, tiene que estar discreto para ser leal a sí mismo y a la monarquía".

Por otro lado, Álvaro de Marichalar ha aclarado que su hermano Jaime no se ha enfado con él por sus declaraciones, ya que cada uno puede hablar y opinar libremente.

"Nadie está enfadado para nada, no hay ninguna persona enfadada. Y yo, como cualquier español, decimos lo que pensamos en libertad, porque para eso vivimos, al menos en teoría, en libertad", ha zanjado el que fuera cuñado de la infanta Elena.