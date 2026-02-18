Isabel Preysler, sobre Julio Iglesias: "Lo conozco bien y es incapaz de cometer las cosas tan horribles de las que se le acusa"

Isabel Preysler ha vuelto a las portadas de las revistas del corazón. La reina de corazones cumple este miércoles, 18 de febrero, 76 años -que no 75, como se creía hasta ahora-, y lo ha celebrado realizando un reportaje fotográfico excepcional.

La madre de Tamara Falcó (44) ha viajado hasta Miami para festejar esta fecha tan especial con sus hijos y nietos. Y, como cada año, ha concedido una de sus entrevistas más íntimas a la revista ¡HOLA!, su medio de cabecera.

En este posado, la filipina, además de hacer un repaso por su trayectoria vital, ha hablado de la importancia de Julio Iglesias (82) en su vida. Isabel ha reflexionado sobre su matrimonio con el cantante y no ha dudado en defenderlo sin ambages.

Isabel Preysler en la presentación de su biografía. Gtres

El pasado 16 de enero, Julio Iglesias fue acusado públicamente por dos exempleadas domésticas de presuntas agresiones sexuales y humillaciones constantes. Sus testimonios tuvieron repercusión internacional y generaron un gran revuelo mediático.

Tras la denuncia pública en España, el artista negó "haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer", calificando los testimonios de acusaciones "absolutamente falsas". Además, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la denuncia por "falta de competencia" de los tribunales españoles.

Ahora, en esta entrevista publicada este miércoles, 18 de febrero, en ¡HOLA!, Isabel Preysler ha hablado por primera vez sobre el padre de sus hijos y quien fue su primer marido.

Preysler confiesa que el mayor regalo para este año sería que se esclarezca la situación. "El que más ilusión me haría, sin ninguna duda, sería que se aclare cuanto antes la verdadera intención que hay detrás de las acusaciones contra Julio", ha asegurado a la cabecera, rompiendo su silencio.

Julio Iglesias e Isabel Preysler el día que se casaron.

Aunque para Isabel hay una preocupación principal en este caso: sus hijos. "Me duele enormemente que tanto él como sus hijos estén sufriendo por una infamia que provoca daños irreparables en su reputación y, espero que no, en su salud", prosigue.

Su defensa va más allá de una simple declaración: "Siempre he defendido a la mujer por encima de todo, pero en esta ocasión tengo que decir que conozco muy bien a Julio y es totalmente incapaz de cometer las cosas tan horribles de las que le están acusando de manera tan llena de maldad", concluye en las que han sido sus primeras declaraciones públicas acerca del caso.

Isabel, que no es dada a hablar de asuntos escabrosos, ha querido tender la mano al padre de sus hijos, a quien guarda un especial cariño y sobre el que ha dicho numerosas cosas buenas en los últimos años. Por ello, de una manera u otra, siente que le debía este gesto.

Julio dio la cara por ella

Hace tres años, cuando Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa rompieron su relación, la polémica estaba servida. Muchas fueron las críticas que recayeron sobre la reina de corazones, ya que el Nobel salió de su casa por la puerta de atrás, algo que, al parecer, no gustó en el entorno del escritor.

Isabel Preysler y Julio Iglesias, en 1970. GTRES

Sin embargo, en aquella ocasión fue el cantante de Bamboleo, Julio Iglesias, quien dio la cara por Preysler y se pronunció públicamente para defender a su exmujer y madre de sus hijos. "Es profundamente injusto cómo se están comportando con ella", comenzó diciendo en una entrevista con la revista ¡HOLA!.

En aquella conversación no pasaron desapercibidos los numerosos adjetivos positivos que dedicó a Isabel: "Isabel es excepcional, una campeona de verdad. Como madre es ejemplar, cariñosa y generosa, y como mujer, un diez y una maestra de la vida. Eso lo sabemos las personas con valores que hemos compartido su vida", prosiguió.

Además, dejó claro que no estaba de acuerdo con todo lo que rodeaba a la socialité tras su ruptura con Vargas Llosa. "Es totalmente injusto lo que le está pasando desde hace unos meses. Son represalias por el éxito que ha tenido en su vida. Siempre tendrá mi apoyo y mi cariño", concluyó en dicha entrevista.

Parece que aquellas palabras marcaron a Isabel, que en esta ocasión ha sido ella quien ha salido en defensa del cantante, después de haber compartido una parte fundamental de su vida con él.