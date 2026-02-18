Alba Carrillo, 39 años, carga contra Tamara Gorro: "Llevarse ahora a Cayetano no es ningún premio, está en su peor época"

La noche más enigmática de la semana en Madrid terminó convertida en altavoz de una de las declaraciones más contundentes de Alba Carrillo (39 años). La modelo acudió este martes, 17 de febrero, al exclusivobaile de máscaras inspirado en Los Bridgerton, celebrado en la capital, donde coincidió con numerosos rostros conocidos.

Allí, ante los micrófonos de Europa Press, no ha dudado en pronunciarse sobre la relación entre Cayetano Rivera (49) y Tamara Gorro (39), dejando claro que no ve con buenos ojos este nuevo vínculo sentimental.

Con su habitual franqueza, Carrillo reaccionó con sorpresa al ser preguntada por la pareja. "Me he quedado muerta", ha comenzado diciendo tras confirmarse el romance de Cayetano y Tamara.

alba carrillo: él está en su peor época, llevarse ahora a cayetano no es ningún premio, no creo que las mujeres tengamos que reconstruir a nadie, ellos tienen que venir ya bien



PF LA AMO pic.twitter.com/Ncrx2CPJ5g — aroa 🍒 (@uwmohn) February 17, 2026

"A ver, él está ahora en su peor época, entonces ahora llevarse a Cayetano no es ningún premio. Él creo que está desatado y cuidado porque no quiero que le haga daño a Tamara", ha afirmado sin rodeos, en unas palabras que no han pasado desapercibidas.

La modelo fue más allá al reflexionar sobre el papel que, a su juicio, muchas veces se atribuye a las mujeres en las relaciones. Cuando le plantearon si esta nueva etapa podría beneficiar al torero, Alba respondió con contundencia.

"Sí, pero es que yo no creo que las mujeres tengamos que reconstruir a nadie, ellos tienen que venir ya bien. Eso de decir: ‘Esta mujer le va a venir bien porque va a sentar la cabeza’. No, yo quiero que venga bien y ya disfrutemos juntos. No eso de que nosotras tengamos la laboriosa costumbre de asentarles la cabeza", ha afirmado.

Sus palabras evidencian una crítica directa no solo hacia la situación personal de Rivera, sino también hacia una idea que, según ella, sigue demasiado presente en la sociedad: la de que la estabilidad emocional de un hombre depende de la mujer que tenga a su lado.

El escenario de estas declaraciones no fue casual. El baile de máscaras reunió a figuras como Mar Flores (56), Anabel Pantoja (39) o Vicky Martín Berrocal (52), convirtiéndose en uno de los eventos sociales más comentados de la semana.

Tamara Gorro y Cayetano Rivera en su primera aparición pública. Gtres

Entre trajes de época y antifaces, la prensa encontró en Alba uno de los testimonios más jugosos de la velada. La modelo nunca defrauda ante los medios y más, cuando se trata de hablar de hombres heterosexuales.

Lejos de suavizar el tono, la colaboradora dejó clara su postura: no todo romance es necesariamente una oportunidad de redención.

Con su discurso, Carrillo no solo opina sobre la actualidad sentimental de su expareja, sino que lanza un mensaje más amplio sobre las dinámicas afectivas y la responsabilidad individual dentro de la pareja. Una intervención que, sin duda, seguirá generando titulares.