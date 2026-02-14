Silvia Bronchalo, alto y claro sobre sus 13 años de relación con Rodolfo Sancho: "No hemos conseguido hacer las paces"

En la segunda parte de su testimonio en ¡De viernes!,Silvia Bronchalo (51 años) ha recordado cómo fue su relación con Rodolfo Sancho (51), padre de su único hijo, Daniel Sancho (32), con el que mantuvo un romance que duró 13 años.

Se conocieron a principios de los 90 y fueron amigos antes que pareja: "Nos caímos muy bien, nos hicimos amigos y comenzamos una relación". Al principio no le atrajo "nada" especialmente del actor.

Dos años después Silvia se quedó embarazada de Daniel Sancho. Al principio se tomó la noticia con "mucho susto" y "mucho miedo". Tenía apenas 21 años. Aún estaba estudiando "y no te planteas una vida con un niño o casarte".

Sintió "celos" de "tanto éxito y tantas chicas"

"El parto fue muy largo, él pesó cuatro kilos y medio al nacer", ha recordado en el espacio de Telecinco. A pesar de su juventud, asumió su maternidad "feliz" y con el apoyo de su familia.

Años más tarde, la pareja contrajo matrimonio. Pero después de 13 años juntos, terminarían separándose. Los motivos de su divorcio nunca han trascendido públicamente. Hasta ahora.

En su entrevista para el programa de Santi Acosta (60) y Bea Archidona (42), la madre de Daniel Sancho ha hablado de manera muy clara sobre su relación con su exmarido.

La fama que logró el intérprete en la serie Al salir de clase cambió de manera significativa la dinámica familiar: "Yo creo que ahí puede que comenzasen los distanciamientos tanto de la pareja como del núcleo familiar. Por su trabajo tenía que estar mucho tiempo fuera".

El éxito de la producción "fue descomunal". Entonces era imposible que no lo reconocieran por la calle: "Le seguían los fans por todas partes. Y ahí sí empezó nuestro distanciamiento. Yo también pude sentir celos de tanto éxito y tantas chicas".

Rodolfo Sancho, en un 'photocall' en Las Palmas de Gran Canaria en noviembre de 2025. Gtres

"Ya no teníamos nada que ver"

Bronchalo no tiene la menor duda de que a Rodolfo la fama "se le subió un poco a la cabeza... a él y a todos. Es algo normal”. Y ha reflexionado sobre el impacto que la notoriedad pública pueda causar en quienes están al inicio de su carrera: "Entiendo que hay personas jóvenes que si tienes los pies en la tierra o si no estás bien asesorado piensas 'soy muy guay".

Las diferencias entre ellos empezaron a surgir en aspectos relacionados con la crianza de su hijo: "No tenemos la misma visión de la vida y responsabilidades. Quizás yo era más severa, más metódica, menos permisiva".

La ruptura se hizo inevitable por "el desgaste" y "las discusiones" que provocaron sus diferencias sobre la educación de su hijo Daniel: "Ya no teníamos nada que ver".

Daniel Sancho en agosto de 2023.

"Discusiones" y "discrepancias"

"Esos 13 años son una etapa en la que las personas cambian. No te gustan las mismas cosas que te gustaban con 20. El recorrido que has hecho con esa persona... Al final sientes que no es la persona de tu vida. ¿Para qué vas a continuar, si al final vas a tener más conflicto?", ha explicado Silvia Bronchalo.

"Fui yo la que tomé la decisión", ha revelado Silvia Bronchalo. La ruptura no fue amistosa: "Tuvimos muchas discrepancias durante el juicio. No fue una separación fácil... No nos llevábamos bien".

A día de hoy, la relación entre ellos sigue siendo tensa: "Es evidente. No hemos conseguido hacer las paces". Las grietas entre ellos afectaron a Daniel Sancho: "Sabía que no nos llevábamos bien".

Tras el divorcio de sus padres, el joven decidió mudarse con su padre, comenzando así un distanciamiento con Silvia que duró años. Tanto es así, que cuando ella se enteró del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, llevaba tres años sin hablarse con su hijo.

"A raíz de la separación nuestra relación empezó a deteriorarse y distanciarse hasta el punto en el que no sabía nada acerca de él. Él decidió que quería vivir con su padre y su abuela y se fue".