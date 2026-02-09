Marta Pombo tiene la cazadora de ante verde que buscas para ir elegante en invierno: es de Tintoretto y cuesta 280 euros

Marta Pombo estrena un vestido para ir a la piscina que te puedes poner también para un tardeo

Marta Pombo (34 años) tiene la chaqueta de ante que promete convertirse en la prenda estrella del invierno. La influencer ha apostado por una prenda que resulta casual, clásica y perfecta para ir bien vestida en un sinfín de ocasiones. Desde un outfit cómodo y urbano a un atuendo classy para ir al trabajo.

Se trata de la cazadora de ante verde de la firma Tintoretto, que reúne justo lo que muchas buscan estos días: abrigo, estilo y un toque de tendencia sin estridencias.

Se trata de la cazadora ante bomber globo de mujer, confeccionada en piel 100% y diseñada en un tono kaki muy combinable (código de color 520 Kaki). Está disponible en las tiendas y en la web de El Corte Inglés y tiene un precio de 280 euros.

Marta Pombo, en una imagen de sus redes sociales. @mpombor

Una prenda práctica y elegante

Su patrón tipo bomber, con volumen en la parte inferior, aporta una silueta actual y favorecedora, perfecta tanto para llevar con vaqueros y zapatillas como con pantalón sastre y botines.

La prenda, identificada como el modelo R-PE-26PI3, se sitúa en la gama de inversión dentro del armario de entretiempo e invierno. La calidad del ante y el acabado cuidado la convierten en una chaqueta pensada para durar varias temporadas, más allá de las modas pasajeras.

Con esta elección, Marta Pombo vuelve a demostrar su tirón como prescriptora de estilo: una prenda práctica, calentita y elegante que encaja en el fondo del armario de cualquier mujer que quiera ir arreglada sin renunciar a la comodidad.

Si estabas buscando una bomber de ante versátil y con aire cómodo, la suya es, literalmente, la que marca el camino esta temporada.

Cazadora ante bomber globo de mujer, de Tintoretto. El Corte Inglés.

El regreso del ante

Además, el auge de esta cazadora encaja con una tendencia clara de la temporada: el regreso del ante como tejido protagonista de los meses más fríos.

Esta temporada, numerosas firmas de la industria textil lo han recuperado porque aporta textura y sensación de abrigo sin resultar tan pesado como otros materiales, y porque se asocia al lujo discreto y al estilo setentero que vuelve con fuerza en pasarelas y street style.

El ante, además, envejece bien y gana carácter con el paso del tiempo y a medida que se utiliza. Esta cualidad lo convierte en una inversión interesante frente a tejidos sintéticos más efímeros.