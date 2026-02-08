El refugio de Patricia Conde, 46 años: un chalet con fotos de iconos del cine, librería XL y piscina a las afueras de Madrid

Patricia Conde (46 años) ha encontrado su lugar en el mundo a las afueras de Madrid. La presentadora y actriz vive en un chalet de dos plantas en plena naturaleza, un hogar al que se refiere como su "búnker de felicidad" y que comparte con su hijo Lucas (13), fruto de su extinto matrimonio con el empresario Carlos Seguí.

Rodeada de árboles, con huerto propio y un gran jardín, la casa supone un giro radical respecto a su anterior piso de lujo en La Moraleja y refleja su apuesta por una vida más tranquila y conectada con la tierra.

A esta vivienda, situada en el extrarradio de la capital, se mudó en el año 2021. Buscaba entonces un lugar en el que residir, rodeada de espacios verdes y alejada de los focos.

Estos días, la de Valladolid está de actualidad gracias al estreno de la cuarta temporada de la serie Machos Alfa y de su fichaje en el concurso El desafío, de Antena 3.

El salón, lleno de libros

"Si algo veo claro es que el tiempo que me queda por delante lo quiero pasar tranquila, viendo ardillas y con mi huertecito", confesó poco después de trasladarse a su propiedad.

El corazón de la vivienda es un salón amplio, blanco y muy luminoso, presidido por una librería de gran tamaño en la que conviven libros, fotos enmarcadas y objetos personales que la presentadora ha ido acumulando a lo largo de su carrera.

Frente al sofá, una chimenea de diseño contemporáneo y una televisión integrada completan un espacio pensado para el descanso y las tardes de cine en familia.

La decoración interior combina una base neutra de blancos y madera con piezas recuperadas y algunos guiños de color.

Patricia Conde vive en un chalet a las afueras de Madrid. @paticonde

Sofá blanco con forma de L

Aunque Patricia Conde se muestra reservada a la hora de enseñar su hogar, puede decirse que el salón es el lugar más presente en sus redes sociales.

También es uno de los espacios más reconocibles de la casa. Amplio y bañado por la luz natural que entra a través de grandes ventanales abiertos al jardín, combina una paleta serena donde predominan el blanco de paredes y techos con el gris antracita de uno de los muros.

El suelo de parqué, que se repite en casi toda la vivienda, aporta calidez al conjunto. Un gran sofá blanco en forma de L, cubierto de cojines del mismo tono, es uno de los ejes de la estancia.

Patricia Conde, en sus redes sociales. @paticonde

Casa en dos alturas

La vivienda, distribuida en dos alturas, cuenta con zonas comunes amplias y llenas de luz. Una de ellas es la escalera que da acceso a la planta superior.

La madera del suelo, junto al uso del blanco y de colores suaves en las paredes, actúa como hilo conductor en toda la decoración, reforzando una sensación de armonía y funcionalidad.

Llaman la atención los adornos que cuelgan de la pared: dos fotografías de grandes figuras del cine, como Robert De Niro (82) y la mítica actriz francesa Brigitte Bardot, fallecida a los 91 años el pasado 28 de diciembre.

La cocina, funcional

Una de las áreas más funcionales de la vivienda es la cocina, en la que el blanco laminado de los muebles, con tiradores metálicos, es una de sus señas de identidad.

Celíaca y profundamente implicada en la difusión de la cocina sin gluten, la presentadora ha convertido este espacio en el corazón creativo de su hogar.

La cocina funciona como un auténtico taller culinario, diseñado con una distribución práctica y salpicado de algunos toques de color que la hacen destacar respecto a otros rincones de la casa.

En esta estancia, el parqué se sustituye por amplias baldosas blancas que sirven de base neutra para un mobiliario vanguardista y de líneas puras, protagonista indiscutible del conjunto.

Una generosa encimera se extiende a lo largo del ventanal con vistas al jardín. Luminoso y conectado directamente con el exterior, el espacio integra electrodomésticos de diseño y escasos elementos ornamentales, como un sencillo y pequeño jarrón con hojas de eucalipto.

Planta baja y piscina

Las zonas exteriores refuerzan el concepto de cobijo personal que tanto gusta a Patricia Conde. El chalet cuenta con una terraza-porche amueblada como comedor al aire libre, un huerto ecológico y una piscina rectangular rodeada de césped natural, pensada para aliviar los veranos madrileños y para organizar reuniones con amigos.

Conde ha mostrado en sus redes sociales cómo cultivar especias, frutas y hortalizas. Así, ha demostrado que su jardín le proporciona algunos productos para autoconsumo.

Patricia Conde, en una imagen de las redes sociales. @paticonde

Un refugio a su medida

En este enclave, a medio camino entre el campo y la ciudad, la presentadora asegura haber encontrado equilibrio: un lugar donde escribir, cocinar, leer frente a su librería infinita y, sobre todo, desconectar del ritmo frenético de los platos sin renunciar a estar a pocos kilómetros de Madrid.

Un refugio a medida para una etapa más sosegada, pero igual de creativa, de su vida profesional y personal.