Luis Alfonso de Borbón y su giro 'royal 2.0': de su nueva web como "príncipe" a su puesto en una sociedad para aristócratas

Luis Alfonso de Borbón (51 años) ha comenzado 2026 lleno de nuevos propósitos. Y de nuevos proyectos. El hijo de Carmen Martínez-Bordiú (74) y el desaparecido Alfonso de Borbón y Dampierre acaba de estrenar sendas andanzas que mucho tienen que ver con su casta y linaje.

Tras el reciente cierre de uno de sus negocios en la Milla de Oro de Madrid, ha abierto una página web dedicada a promover el legado de la Casa de Borbón en Francia. En ella se presenta como "el príncipe Luis de Borbón, duque de Anjou, jefe de la Casa de Borbón", y "sucesor legítimo de los reyes de Francia".

A su recién estrenado site, en el que promueve la continuidad dinástica de la monarquía gala, se suma su nuevo puesto en una asociación de carácter nobiliario: ha sido nombrado Consejero Magistral del Real Cuerpo de la Nobleza de Asturias.



Luis Alfonso de Borbón, en el funeral de Francisco de Borbón y Escasany en Madrid, el 21 de mayo de 2025. GTRES

Nuevo cargo en una entidad nobiliaria

No cabe duda de que el bisnieto de Francisco Franco y tataranieto del rey Alfonso XIII ha arrancado el nuevo año cerrando capítulos y abriendo otros.

Fue a finales del pasado 2025 cuando tuvo que clausurar un proyecto que, diez años atrás, le hizo especial ilusión. Se trata del centro deportivo Reto 48, situado en la calle Velázquez de la capital.

Según adelantó Vanitatis, él y sus socios vendieron la marca y la sociedad a The Qlture, una empresa dedicada a ofrecer servicios integrales del bienestar a través de su club privado.

Pero, como se suele decir, cuando la vida te cierra una puerta, se abren otras tres. Es, casi exactamente, lo que le ha sucedido a él. Se han presentado ante él dos nuevos horizontes.

Desde hace poco ostenta un nuevo cargo en el Real Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias. Un rol que asume, tal y como ha destacado en ¡HOLA!, "con gratitud" y "con un profundo sentido de responsabilidad".

"Acepté el cargo porque creo firmemente en el valor de preservar la memoria histórica y las formas de representación de la nobleza como parte de la identidad cultural española", ha confesado.



La entidad para la que presta ahora sus servicios es una asociación nobiliaria sin ánimo de lucro fundada en 1989. Esta agrupa a descendientes de linajes nobles asturianos y "a personas de probada nobleza vinculadas al Principado".

Esto implica que no todo el mundo puede formar parte de ella. Para ser aceptado dentro de este organismo es condición sine qua non contar con pedigrí. Y hay que demostrarlo. La sociedad pide a quien quiera entrar que pruebe su nobleza.

Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas reaparecen en la boda de la estilista Cristina Reyes

Sociedad solo apta para nobles

Para ello, los candidatos deben acreditar "que tiene un título del Reino o demostrar la nobleza de sangre de su primer apellido a través de distintos documentos".

Valen como fe de hechos: "antiguos privilegios reales, sentencias de hidalguía, padrones donde figure como noble, exenciones de impuestos reservadas a hidalgos, cargos públicos que solo podían ocupar nobles o ingresos en órdenes militares y corporaciones nobiliarias oficiales".

Los trámites no quedan aquí. Quien aspire a entrar en el Real Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias debe presentar su árbol genealógico por línea masculina.

Todo ello con "certificados literales de nacimientos, bautismos, matrimonios y defunciones (o testamentos y otros documentos)". Y "bien legalizado, traducido al español si está en otro idioma, numerado y acompañado del escudo de armas del solicitante".

Otros de los requisitos básicos para acceder es tener origen asturiano (o una vinculación clara con Asturias). En su caso, la conexión con la tierra le viene por parte de su familia materna: su bisabuela, Carmen Franco, era natural de Oviedo.

También se exige ser mayor de edad, mantener intactos sus derechos civiles y "demostrar una buena posición económica y social, además de una conducta considerada correcta y respetable".

Por último, que el solicitante "se comprometa expresamente a defender la religión católica, a España, al Rey y a la Familia Real".

Parece claro que Luis Alfonso de Borbón cumple a la perfección todos estos requerimientos. Por tanto, a partir de ahora asume la distinguida misión de "mantener viva la tradición histórica de la nobleza asturiana" y enlazar sus valores "con la realidad actual", a través de actividades culturales, conmemorativas y sociales.

Esta misma labor la desempeñó su tío, el duque de Sevilla, Francisco de Borbón y Escasany, fallecido en mayo del año pasado.

Su web como 'royal'

De ahora en adelante, Luis Alfonso de Borbón compaginará su actual plaza entre las élites asturianas con su misión como duque de Anjou y heredero del trono de Francia.

Para ello se sirve ya de su propia página web oficial, que lanzó el 2 de diciembre de 2025 bajo el dominio francés louisdebourbon.fr.

En ella ensalza sus virtudes como "heredero de una tradición milenaria". Alguien que "encarna la continuidad de los reyes de Francia y nos recuerda que esta herencia conlleva una responsabilidad: servir al bien común y promover la unidad del país".

Su propósito es convertirse en una autoridad moral sin papel político directo y mantener vivo el principio monárquico como referencia para la identidad y la historia de Francia.

Margarita Vargas y Luis Alfonso de Borbón en la hípica. Gtres

Aunque su vida familiar, junto con su esposa, Margarita Vargas (42), transcurre en Madrid, -donde viven con sus cuatro hijos-, Luis Alfonso siempre ha sido fiel a su compromiso como Prince Louis de Bourbon.

Es así como le reconocen sus partidarios legitimistas, quienes le apoyan como descendiente de la rama mayor de los Borbones franceses, y como sucesor de la monarquía histórica anterior a la Revolución de 1848.

En su cuenta 'real' de Instagram, se presenta a sí mismo como Louis XX y Chef de la Maison de Bourbon. Y, hasta la fecha, suma más de 63.000 seguidores.

En su página web, Luis Alfonso de Borbón se define como "guardián de un legado vivo". Y muestra su proyecto como una figura que "defiende la necesidad de que Francia preserve y transmita su patrimonio cultural y espiritual, fruto de más de un milenio de historia".

Asimismo, promueve su faceta como empresario: "Combina su compromiso cultural y social en Francia con una carrera como emprendedor internacional en los ámbitos del deporte, la cultura y el medio ambiente".

Luis Alfonso de Borbón y su mujer, Margarita Vargas. GTRES

Sin títulos reconocidos en España

Cabe recordar que actualmente Luis Alfonso de Borbón no ostenta ningún título nobiliario reconocido por el Estado español: no heredó el ducado de Cádiz (no era transmisible).

En 1972, Franco permitió que su padre, Alfonso de Borbón y Dampierre, utilizara el título de duque de Cádiz con carácter hereditario.

Pero en 1987 el rey Juan Carlos I (88 años) cambió la situación mediante el Real Decreto 1368/1987. De este modo pasó a convertirse en un título vitalicio, ligado únicamente a la persona de Alfonso.

El único título que podría haber recibido, el ducado de Franco, quedó suprimido por ley antes de pasar a él. Su madre perdió su distinción de duquesa en octubre de 2022 debido a la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en España.

Pero todos estos apelativos se utilizan a modo de título de cortesía dentro del ámbito legitimista francés. No tienen validez oficial ni en España ni en Francia.

Luis Alfonso de Borbón y Jean de Orleans, su 'rival' como heredero al trono de Francia, en París, en abril de 2025. GTRES

Su 'rival' como heredero

En el plano social y dinástico, Luis Alfonso de Borbón se introduce y es tratado por sus partidarios como duque de Anjou, duque de Borbón o incluso duque de Turena.

También es considerado por sus seguidores como heredero al trono de Francia, bajo el nombre de Luis XX.

Sobre sus derechos dinásticos en el país vecino, estos no tienen reconocimiento jurídico en el país. Y son cuestionados por la rama orleanista. Esta reivindica al conde de París, Jean de Orléans, como legítimo pretendiente.

El aristócrata, su mayor 'rival' en la pugna por el trono de Francia, es el segundo hijo de Enrique, conde de París y su primera esposa, la duquesa María Teresa de Wurtemberg.

En realidad, el cargo de 'heredero' le correspondía a su hermano mayor, François. Pero debido a su discapacidad como consecuencia de una toxoplasmosis -que también padece su hermana Blanca- él asume este rol.

Está casado con Philomena de Tornos y Steinhart, con la que contrajo matrimonio en 2009. Tienen cinco hijos en común.

Luis Alfonso de Borbón en su casa antes de la entrevista con EL ESPAÑOL. Laura Mateo

"Príncipe" y emprendedor

Luis Alfonso, firme en sus convicciones, nunca ha dejado de trabajar activamente en la "defensa" de "la tradición que ha sido y sigue siendo la de Francia durante siglos".

Tampoco ha dejado de lado sus retos como emprendedor. Ha probado suerte en el sector inmobiliario, la gestión de influencers, el marketing y publicidad para taxis, los centros wellness y las colecciones de juegos de mesa y cartas de temáticas.

Y es que, como él mismo reseña en su web, es "un príncipe arraigado en su tiempo".