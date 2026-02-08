Entramos en la casa de Paco León (51) en Madrid: un ático sin terraza de 140 metros cuadrados, a un paso del Rastro

En pleno corazón de Madrid, en el barrio de La Latina y a escasos metros del Rastro, Paco León (51 años) tiene uno de esos hogares que dicen mucho de quien los habita sin necesidad de grandes alardes.

Se trata de un ático ubicado en un edificio clásico del centro, de los que conservan techos altos, balcones a la calle y ese aire castizo tan característico de una de las zonas más deseadas de la capital. Vivir en La Latina es un privilegio codiciado y los artistas no son ajenos a su encanto.

Es una casa que encaja a la perfección con la imagen del actor: reconocible, con carácter y muy personal. Aunque el director de Aída y vuelta reparte su vida entre Madrid, Barcelona y Sevilla, él mismo ha señalado en más de una ocasión que la capital es uno de sus "centros de gravedad", el lugar al que siempre regresa.

Aquí se concentra buena parte de su trabajo, pero también su vida social, sus rutinas y el lugar donde se alimenta esa gran creatividad. Sin embargo, su ático madrileño no es un refugio vacacional ni una casa pensada para aislarse del mundo, sino todo lo contrario: es una vivienda de ciudad, organizada y funcional, diseñada para ser habitada con naturalidad.

La vivienda cuenta con una superficie aproximada de 140 metros cuadrados, una dimensión bastante amplia para estar situada en pleno centro histórico de Madrid. Eso sí, no tiene terraza, un detalle que podría parecer llamativo tratándose de un ático, pero que en su caso queda compensado con creces por otro de sus grandes valores: la luz natural.

No tener terraza no significa que no se pueda disfrutar de balcones. Estos se abren a la calle y permiten que la claridad inunde todas las estancias durante el día, creando una sensación constante de amplitud y calidez. "Un ático sin terraza, pero con esa luz del último piso que entra a chorros por los balcones", según ha dejado entrever el propio actor en la revista AD.

A falta de imágenes detalladas del interior, el estilo del ático madrileño se puede intuir a partir de cómo Paco León ha hablado de otras de sus viviendas, especialmente de su piso en el Raval barcelonés. Prefiere espacios abiertos, con una conexión fluida entre cocina y salón, pocos pasillos y sin divisiones agresivas. Casas pensadas para vivirlas, no para exhibirlas.

Paco León, 51 años

Otro de los aspectos más valorados es el llamado "microclima" del piso. La orientación del ático permite disfrutar del sol en las horas justas y mantener una temperatura agradable durante todo el año. Mientras los balcones llenan de vida las estancias principales, las zonas más interiores quedan protegidas del ruido del barrio, creando un equilibrio perfecto entre energía urbana y descanso.

En definitiva, la casa de Paco León en Madrid es el reflejo de un actor consolidado que ha elegido vivir en uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad sin caer en excesos, apostando por la funcionalidad, la luz y una forma de habitar coherente con su manera de entender la vida.