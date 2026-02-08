'Entramos' en la casa de Ana Fernández: su acogedor salón con acceso directo a la terraza y un sofá nuevo de 3.500 euros

Siempre ha mantenido su parcela personal en un segundo plano y ha preferido centrar la atención de sus seguidores en su vida profesional. No obstante, Ana Fernández (36 años) ha convertido su perfil de Instagram en un escaparate que, en ocasiones, deja ver más detalles de su día a día, cuando está fuera de un set de grabación.

A través de las redes sociales, la actriz comparte algunos momentos entrañables con sus mascotas, los detalles de sus viajes y una pincelada de su refugio: su casa a las afueras de Madrid.

En verano de 2024, Ana Fernández abrió las puertas de su propiedad a la revista Elle Decore, mostrando varios de sus rincones. Ahora ha elegido su cuenta de Instagram para compartir otra estancia recién renovada.

"Después de mucho tiempo buscando el sofá perfecto para casita, lo hemos encontrado", ha escrito la intérprete de Sueños de Libertad junto a un variado álbum de fotos que no solo descubre detalles del mueble. También revela la decoración de este espacio.

El sofá es el modelo 'Balmi Classy', de Balmi Home. Se trata de un 'Triple Chaise' con tejido de pana, en color verde y valorado en 3.500 euros.

"Es lo más cómodo que existe, es una nube, para disfrutar con los perros, ver pelis, súper siestas, además con su diseño modular podemos hacer una mega cama para entrar los seis perritos y nosotros", ha asegurado Fernández.

Cabe puntualizar que la actriz también ha sumado un puf a juego, cuya cifra ronda los 574 euros, que aporta mayor tamaño y confort. El mueble, además, bien puede colocarse en otro espacio del salón.

Ana Fernández en el Festival de Cine de Málaga 2025. Gtres

"El tejido es de pana con fundas lavables para cualquier contratiempo de manchas, el color es una preciosidad. Os lo recomiendo 100%", ha expresado Ana Fernández en su publicación, donde muestra las distintas formas de colocar el sofá, sus puntos a favor y la comodidad que ofrece.

Respecto a la decoración del salón, también cabe poner el foco en la mesa de centro ubicada frente al sofá. Una pieza de madera maciza que aporta un toque rústico al espacio.

Debajo del sofá y la mesa, Ana Fernández ha colocado una alfombra en tono crudo. Como elementos decorativos, la intérprete de Los Protegidos se ha decantado por varias lámparas -dos de pie y otra que cuelga del techo con una cuerda que refuerza al aire rústico del espacio- y tres figuras de perro colocadas sobre el sofá, en la pared principal de la estancia.

Uno de los mayores atractivos del salón es que tiene acceso directo al exterior de la vivienda. Al otro lado del ventanal se advierte una terraza con una mesa de comedor y sillas a juego con vistas al jardín.

En su salón, en el que juega con una paleta de colores entre verdes y marrones, Ana Fernández mantiene su filosofía in&out. Una tendencia en decoración que permite utilizar determinados elementos en el interior o el exterior de la vivienda.