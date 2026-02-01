Andrés Pajares, roto de dolor, se despide de su amigo Fernando Esteso: "Ha muerto una parte de mi vida, mi hermano y amigo"

La muerte de Fernando Esteso este domingo, 1 de febrero, ha dejado un vacío irreparable en el mundo del humor español y, sobre todo, en quienes le conocieron de cerca.

Entre ellos, Andrés Pajares (85 años), su amigo y compañero de escenarios durante décadas, que ha expresado su dolor de manera conmovedora en redes sociales.

Fueron amigos desde sus comienzos y hasta tenían un pacto de arrastrar al que triunfara primero. Ambos tuvieron mucho éxito juntos y por separado. Sin embargo, ahora la historia ha tenido un desenlace aún más doloroso tras su pérdida.

Andrés Pajares se ha despedido de su amigo con un post en Instagram que ha conmocionado a propios y extraños. El actor ha escrito un escueto pero emotivo mensaje en sus redes: "Hoy se ha muerto parte de mi vida, mi hermano, amigo y compañero", ha comenzado diciendo.

"Te quiero mucho, Fernando, que Dios te tenga en su gloria". La pena que siente le ha llevado a explicar que no está "en condiciones de hablar" con los medios y ha excusado su ausencia en Valencia, donde Esteso falleció: "No voy a ir, prefiero recordarlo vivo y mando mis condolencias a su familia".

Para Pajares no es importante estar en el último adiós de su "hermano". Prefiere recordar a Esteso como aquella persona con un gran sentido del humor que le ha acompañado toda su vida. Además, cabe recordar que Andrés Pajares también tiene sus problemas de salud y no se encuentra capacitado, algo que es respetable.

Por otro lado, Mari Cielo Pajares (49) también ha querido expresarse a través de sus redes sociales. "Tremendo", así ha definido la conversación que ha tenido con su padre tras conocer la noticia del fallecimiento de Esteso. Un adiós que, según ella, resulta casi imposible de asumir.

"Decirle 'adiós' a Fernando Esteso es algo que de forma irracional piensas que nunca va a suceder. Te aferras al recuerdo de gente que ha sido parte de tu infancia, tus primeras carcajadas, de todo lo entrañable que permanece en la memoria y atesoras con todo el cariño", ha escrito en sus redes.

La hija de Pajares ha recordado la relación única que había entre los dos actores, más allá de la amistad profesional: "No han sido compañeros, no han sido hermanos, han sido dos gemelos de espíritu libre", ha escrito, destacando la valentía de Esteso para "romper con miedos, luchar por la libertad en una época donde enfrentar la censura y hacer humor en mayúsculas era temerario".

Mari Cielo también ha compartido cómo creció admirando y queriendo a Fernando, quien siempre estuvo "ahí" durante su infancia, y pide que se le recuerde como fue en vida: "Con una hermosa sonrisa en la cara". Un legado de alegría y humor que permanecerá en la memoria de todos los que tuvieron la suerte de conocerle.

El último adiós de Esteso

El mundo del espectáculo, amigos y familiares podrán dar su último adiós a Fernando Esteso este lunes, 2 de febrero.

Según ha confirmado su representante, la capilla ardiente quedará instalada en el Tanatorio Funeraria Mémora de Valencia (junto al cementerio general), donde familiares, amigos y allegados velarán al artista a partir de las 11:00 horas y durante toda la jornada.