Sergio Ramos se asocia con el 'rey del asfalto' para su negocio de aviación: el octogenario millonario en el que confía

De todos es sabido la afición de Sergio Ramos (39 años) por embarcarse en nuevos negocios e invertir la fortuna millonaria que ha acumulado en sus años como jugador de fútbol. Pocos son los campos que se le hayan resistido al camero.

Ramos comenzó invirtiendo en ladrillo a su llegada al Real Madrid. El defensa blanco se embarcó en la compra de una promoción de terrenos urbanizables, los Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales.

Una apuesta arriesgada que puso en marcha en 2011 comprando el 51% de la participación de Grupo Lar y que pronto se torció por los retrasos en los permisos urbanísticos y la judicialización de este desarrollo en la zona este de Madrid.

Lo que apuntaba a ser una inversión redonda pronto tornó en pesadilla, con pérdidas que llegaron a los 19,1 millones de euros debido al deterioro en el valor de los terrenos.

El futbolista montado en un avión, en una imagen de sus redes sociales.

Con el tiempo Ramos aprendió a emprender en negocios en terrenos menos pantanosos que el ladrillo.

De ahí nacieron emprendimientos de lo más singular como la inversión en compra de caballos de pura raza junto a Sergio Álvarez Moya, ex de Marta Ortega (42), o la entrada en el capital de gimnasios como su incursión en el grupo John Reed, con un negocio personalizado en su imagen.

Lo que sí ha demostrado el futbolista, con mayor o menor éxito, ha sido su vocación por invertir en todo aquello que pudiera generarle beneficio. 2 millones en aviones de lujo. Por eso no ha sorprendido su último business relacionado con el mundo aeronáutico.

Sergio ha montado junto a otros dos socios Olimpia Strategic Solutions SL, una empresa dedicada al sector de la navegación aeronáutica mediante el alquiler de aviones privados de lujo.

Un campo que no le es del todo extraño al marido de Pilar Rubio. De hecho el futbolista creó en enero de 2020, Davina Spain SL, una sociedad dedicada a chartear su avión privado en los tiempos muertos que el jugador no lo utilizaba.

El empresario Carlos González García, en un acto público.

Una forma de hacer caja aprovechando la inversión. La nueva empresa, nada que ver con la anterior en cuanto a tamaño, iniciaba sus operaciones con una inversión mareante y un capital social de 2.15 millones de euros.

La sociedad, radicada en Madrid, concretamente en la Avda. Sur del aeropuerto de Barajas, reúne como socios en su accionariado además del futbolista a dos inversores más. Uno es la empresa Mach 78 Aviation Solutions SL, propiedad de Carlos Urbano Gómez.

La conexión entre Sergio Ramos y Urbano viene, curiosamente, de un antiguo compañero de vestuario de Ramos en el Real Madrid; el guardameta Keylor Navas (39).

Un socio del portero Keylor Navas

Para conocerlo hay que seguir el hilo de las empresas de este último, ya que Carlos Urbano es socio de Navas en la empresa Keynasa Aviation SL, una sociedad dedicada al alquiler de vuelos chárter para clientes vip en la que el portero costarricense del Real Madrid comparte funciones de consejero con Carlos Urbano, nuevo socio en la empresa de Ramos.

Además de Urbano, Ramos tiene en Olimpia Strategic Solutions SL otro compañero de viaje de perfil inversor, con menos 'pedigrí', eso sí, en el campo aeronáutico.

Se trata de Carlos González García, un empresario de 82 años, poco conocido en el mundillo pero que ha amasado una fortuna en el sector empresarial en que se mueve: el de las mezclas asfálticas.

Keylor Navas junto a su mujer, en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Gtres

Y es que el nuevo socio de Sergio Ramos es dueño de Asfaltos Vicálvaro SL, una empresa que facturó en 2024, el último ejercicio contable del que hay datos, más de 35 millones de euros. Considerado el 'rey del asfalto', González encarna el perfil de empresario hecho desde abajo.

Hace unas semanas el directivo segoviano fue distinguido con el Premio ASEFMA 2025 a la Trayectoria Profesional, otorgado por la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA), durante la XX Jornada Nacional de ASEFMA, celebrada los días 11 y 12 de noviembre en Madrid.

González nacido en 1943 en Boceguillas (Segovia), regresó al pueblo a finales de los 60 después de hacer la mili, cuando estaban asfaltando la N-I, y comenzó a trabajar en el gremio de los asfaltos.

Gracias a esa experiencia y a su carácter emprendedor, en 1994 creó una empresa de transporte que actualmente posee una flota de 20 camiones para el transporte de árido y asfalto. Llevado por la bonanza, en 1997 fundó Asfaltos Vicálvaro SL, actualmente líder en Madrid en asfaltado de calles y carreteras.

Para hacerse una idea de la importancia de la empresa basta una efeméride: en 2022 el 'rey del asfalto' celebró su 25 aniversario.

Fruto de su espíritu emprendedor, Carlos González ha diversificado sus actividades invirtiendo en el negocio de los áridos asfálticos, con varias nuevas plantas para la fabricación de asfalto.

Además se ha hecho con jugosos contratos de conservación en varios municipios como Leganés y Majadahonda donde, además, realiza todo tipo de actuaciones urbanísticas como remodelaciones de aceras o rotondas.

Pese a tener más de ochenta años, González sigue al pie del cañón y sin intención en bajar el ritmo. En 2010 puso en marcha una finca en Daimiel con 100 hectáreas de viñedo y olivo, casa rural y pistas de pádel.

Entre tanto, en Boceguillas, su pueblo natal, Carlos González cuenta con un rebaño de 600 ovejas y una huerta, de la que se ocupa personalmente en verano.

Aunque no lo parezca González tiene bastante en común con Sergio Ramos; ambos han amasado una fortuna millonaria y los dos quieren invertir en otros negocios diversificando su patrimonio en negocios fuera de su zona de confort.

La entrada en el negocio de González de la aeronáutica no es para nada una postura testimonial.

De hecho, el 'rey del asfalto' figura en el organigrama de la sociedad como propietario y consejero de la misma, mientras que Ramos, participa con Sermos 32 SL, la sociedad patrimonial del futbolista, como consejero de la sociedad.

Una importancia a nivel organizativo que da idea de la fuerza ejecutiva del socio "asfáltico" del jugador.

El deportista en una rueda de prensa. Gtres

La nueva compañía tiene al menos 5 aeronaves en propiedad, y apuesta por "seguir creciendo para poder ofrecer rutas y alcances a todas partes del mundo", según reza en la web de uno de los socios.

Olimpia ofrece una atención personalizada a su clientela premium, "para hacer de su experiencia volando algo irrepetible desde que el pasajero entra por la terminal ejecutiva".

La empresa ofrece su experiencia en consultoría y asesoramiento, además de una amplia flota con "aeronaves de cabina baja, media y alta aterrizando en aeropuertos a los que la aviación comercial no puede acceder".

Todo ello con una máxima: la "seguridad y optimización de su tiempo y un trato exclusivo y profesional".

Ramos, ¿el próximo presidente del Sevilla F.C?

Un negocio de altos vuelos que Sergio Ramos compaginará con sus muchos otros negocios.

El próximo podría ser la compra del equipo de su corazón: el Sevilla FC. El aún jugador de fútbol ha presentado, junto al grupo inversor Five Eleven Capital, una preoferta de 450 millones de euros por la compra del 100% de las acciones del club del Nervión.

La junta directiva del equipo hispalense, con José María del Nido Jr a la cabeza, habría aceptado sentarse a negociar en exclusividad con el grupo inversor y el acuerdo definitivo depende ahora de la auditoría que se realiza ahora mismo en las cuentas del club.

Sergio Ramos, en un acto público. Gtres

En la compra el futbolista es la cabeza visible de Five Eleven Capital, un "holding de fútbol formado una red de empresas y clubes independientes que operan de forma autónoma", según su propia información.

La empresa es propiedad a su vez de Fek Management Spain SL, creada en febrero de 2025 y con sede en la urbanización de La Moraleja, donde vive Ramos. En el proyecto, el marido de Pilar Rubio es socio junto a Martín Ink, CEO de la sociedad.

El plan de negocio de la empresa se basa en el concepto de la multipropiedad, una experiencia copiada del Manchester City londinense.

La idea es clara: el grupo es dueño ya de un equipo brasileño y va a adquirir otro en Europa con la idea de comprar jugadores para hacerlos crecer y que sirvan, finalmente, para nutrir de jugadores al combinado andaluz.

Un futuro empresarial que el central encara sin haberse retirado aún del fútbol profesional. Ramos, oficialmente no ha colgado las botas, jugó hasta diciembre pasado en el Rayados de México, fecha en que decidió no renovar el contrato que le unía al club de Monterrey desde febrero y con el que llegó a jugar el Mundial de Clubes.

En este periplo mexicano, Sergio Ramos jugó 34 partidos con el uniforme de Monterrey con el número 93 a la espalda. La leyenda del Real Madrid anotó seis goles en el campeonato mexicano en los 27 partidos disputados.

En el Mundial de Clubes disputó cuatro partidos y marcó contra el Inter con un gol de su especialidad: de remate de cabeza.

Retirado de los terrenos de juego, aunque sea de forma momentánea, Ramos vive con Pilar Rubio y sus cuatro hijos a caballo entre su finca de Sevilla y su casa de lujo en La Moraleja (Madrid).

A la espera de si será el próximo presidente del Sevilla FC, Ramos espera noticias en su casa de ensueño, una vivienda con 1.500 metros construidos sobre una parcela de más de 2.500 m2 que construyó en 2021.