El hijo de Colate y Paulina Rubio declara por primera vez ante el juez tras un informe que acusa a sus padres de "tóxicos"

La guerra que mantienen Colate Vallejo-Nágera (53 años) y Paulina Rubio (54) por la custodia de su único hijo en común, Andrea Nicolás (15), continúa.

El adolescente ha testificado por primera vez ante la jueza después de que viera la luz un polémico informe de 23 páginas, en el que se recogen las versiones de todas las partes. Tanto la cantante como el empresario han dado su consentimiento para que su hijo declare ante la Corte Familiar de Miami.

Paulina Rubio acusa a Colate de influir negativamente en su hijo, mientras que el empresario señala a la cantante como responsable del deterioro emocional de Andrea Nicolás. El empresario, además, asegura que su único vástago es feliz cuando vive en España.

Colate junto a su hijo en el aeropuerto de Madrid. Año 2019. Gtres

Así, según ha explicado el periodista mexicano Raúl Gutiérrez en Y ahora Sonsoles, Vallejo-Nágera ha ejercido presión para que su hijo se presente ante el juez y manifiesta dónde quiere vivir.

El citado documento también recoge varios episodios de conflicto familiar y el testimonio de la guardiana de la Corte. La conclusión del informe es que Colate y Paulina han sido "tóxicos" y han puesto al menor en contra del otro.

Cabe puntualizar que el cara a cara entre Andrea Nicolás y la jueza, Marlene Fernández, no ha sido un juicio.

La magistrada ha escuchado el testimonio del menor, teniendo en cuenta el citado informe. Un documento redactado por la guardiana legal de la Corte, sin tener en cuenta la postura de los abogados. Se ha basado, concretamente, en sus entrevistas con Colate, Paulina y Andrea Nicolás.

Colate Vallejo-Nágera y su hijo en una imagen de redes sociales. Instagram

También han vuelto a testificar el empresario y la cantante. Ella, concretamente, se ha mostrado reticente a aparecer en imágenes.

14 años de conflicto

Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera mantienen una 'guerra' por la custodia de su único hijo en común, Andrea Nicolás, desde que pusieron fin a su matrimonio en 2012.

Ambos han acudido en incontables ocasiones a los tribunales con motivo de la custodia y manutención de su hijo.

En la Corte de Miami Paulina Rubio catalogó a Colate de mal padre y aseguró que éste evitaba firmar el divorcio por cuestiones económicas.

Paulina Rubio y Colate, en un montaje de JALEOS. Gtres

La separación se oficializó en 2014, cuando llegaron a un acuerdo sobre las cuestiones que debía cumplir el empresario el tiempo que estuviese con su vástago.

Quien finalmente no cumplió con los acuerdos, según Vallejo-Nágera, fue Paulina Rubio. Según reiteró Colate en el año 2017, se produjeron ciertas irregularidades por las que se vieron las caras en la Corte.

El empresario alegó que tenía un periodo de vacaciones pactado con el menor, que su exmujer no cumplió.

En 2019, las quejas volvieron a llegar de parte de la cantante de Ni una sola palabra. Paulina acusó a su exmarido de secuestrar a su hijo, tal y como ocurrió en pasado 2025 después de que el empresario recogiera al menor en el colegio media hora antes.

Entonces, según su relato, el escritor le habría ocultado el paradero de Nicolás. Un hecho que el empresario negó con rotundidad.

Desde que puso fin a su relación con Paulina Rubio, el empresario siguió viviendo en Miami para estar lo más cerca posible de su vástago. No obstante, Paulina Rubio se mostró reacia a llegar a un acuerdo con su ex. En ocasiones, incluso, evitó que el menor pudiera reencontrarse con su progenitor.

Ahora, el testimonio de Andrea Nicolás podría suponer un giro decisivo en la batalla legal que enfrentan sus padres. La jueza podría valorar el deseo del menor tras conocer su versión sobre su entorno familiar.