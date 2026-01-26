Garbiñe Muguruza da a luz a su primer hijo junto a su marido, Arthur Borges: "Nuestro pequeño milagro"

Garbiñe Muguruza y Arthur Borges en una fiesta en Sevilla.

Garbiñe Muguruza (32 años) está de enhorabuena. La extenista acaba de dar a luz a su primer hijo junto a su marido, Arthur Borges.

"Nuestro pequeño milagro", ha escrito la pareja en un post conjunto de Instagram publicado en la mañana de este lunes, 26 de enero. Además, han desvelado que el recién nacido ha recibido el nombre de Marcos.

Muguruza y Borges han comunicado la mejor de las noticias este lunes. El bebé, sin embargo, llegó al mundo hace una semana, tal y como ellos mismos han compartido en la publicación de su red social.

Los recién estrenados papás han acompañado las tiernas palabras de un par de fotografías en blanco y negro.

En la primera de las imágenes aparecen los pies del bebé. La segunda, por su parte, muestra a uno de los progenitores acariciando la mano del pequeño.

Garbiñe Muguruza anunció su primer embarazo públicamente el pasado mes de septiembre. Lo hizo a través de su perfil personal de Instagram.

Bajo el título Familia, la exdeportista compartió un post compuesto por tres imágenes que dejaban entrever su incipiente tripita premamá.

Muguruza y el empresario Arthur Borges debutan ahora en la paternidad. Un feliz momento que sucede pocos meses después de celebrar su primer aniversario de boda.

Fue en octubre de 2024 cuando Garbiñe y Arthur contrajeron matrimonio en Marbella, en el marco de una ceremonia íntima celebrada en la finca La Concepción.

Su historia de amor, eso sí, se remonta varios años atrás, hasta 2021. La dupla se conoció, de forma fortuita, en Central Park, Nueva York.

Muguruza se encontraba allí con motivo del US Open, cuando se cruzó con un joven que la reconoció y le deseó suerte.

"Me qué pensando: 'Qué chico tan guapo'", confesó Garbiñe en una entrevista realizada tiempo atrás.

Garbiñe Muguruza y Arthur Borges, en una fotografía de archivo.

Desde entonces, comenzaron a construir una sólida historia de amor que ahora se ha consolidado sobremanera con el nacimiento de su primer hijo, Marcos Borges Muguruza.

Retirada de las pistas

El debut en la maternidad llega para Muguruza tras un momento de transición personal, y sobre todo, profesional.

En la primavera de 2024, la hispano-venezolana anunció su retirada del tenis, poniendo fin a una carrera brillante que la llevó a conquistar títulos como Roland Garros en 2016 o Wimbledon en 2017.

"Ha llegado el momento de despedirme, ha sido una carrera preciosa, llena de momentos y anécdotas", confesó entonces Garbiñe en sus redes sociales.