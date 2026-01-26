La boda exprés de Carme Chaparro: "A veces, la felicidad y el miedo están obligados a convivir en el mismo minuto"

Después de meses alejada del foco mediático y centrada en su vida más personal y familiar, Carme Chaparro (52 años) ha decidido compartir con sus seguidores una noticia muy importante para ella y para todos los que le rodean: se ha casado.

La periodista y el padre de sus hijas, Bernabé Domínguez, han decidido convertirse en marido y mujer después de más de 25 años de relación y a tan solo 24 horas de pasar por el quirófano el pasado mes de noviembre.

"'En la salud y en la enfermedad' nunca ha sido tan literal", ha comenzado escribiendo Chaparro en una publicación en su perfil de Instagram, junto a unos vídeos en los que se pueden ver imágenes del gran día.

Haciendo alarde de su buen sentido del humor y en clave emocional, la presentadora ha continuado escribiendo: "A veces, la vida tiene un sentido del humor macabro. A veces, la felicidad y el miedo están obligados a convivir en el mismo minuto".

Parece que estos 25 años de relación y dos hijas en común han llegado a un lugar donde la vida le ha hecho darse cuenta de quién es el hombre que ha estado a su lado durante tanto tiempo y ha vivido su enfermedad a su lado.

"25 años juntos y dos hijas. Y el destino unió nuestra pequeña boda íntima con el precipicio del quirófano. Mientras firmábamos oficialmente ser marido y mujer, en casa nos estaba esperando una maleta para largas semanas en el hospital", ha reconocido la escritora en esta bonita declaración de amor hacia su marido y compañero de vida.

Chaparro se ha mostrado muy agradecida por el gran apoyo que ha supuesto para ella su marido en el proceso de recuperación que ha vivido. "Si algo te enseñan 25 años juntos es a no soltar la mano cuando todo se oscurece", ha sentenciado.

Carme Chaparro y Bernabé en un acto público. Gtres

Y añade: "Gracias, mi amor, por estar, antes, durante y, sobre todo, ahora. Gracias por la calma en medio del caos. Por convertir el día previo al miedo en un día de amor. Y por seguir ahí cuando me desperté".

Esta larga historia de amor llegó de la forma más inesperada. Se conocieron mientras cubrían el funeral de Diana de Gales en 1997, cuando ambos desempeñaban sus respectivos trabajos, periodista y operador de cámara, respectivamente.

Siempre han tenido una relación alejada del foco mediático, pero ha sido su gran apoyo. Carme ha atravesado un proceso muy complicado en el que sus problemas de salud le han llevado a someterse a una intervención quirúrgica muy dura.

La presentadora confesó haber pasado "dos estancias largas y complicadas en la REA, pero siempre con la sonrisa, las caricias, los desvelos y los cuidados de los sanitarios".

Aunque Carme ha querido confesar cuál es el motivo de su paso por el quirófano, ni le ha puesto nombre a su enfermedad, sí que se ha mostrado abierta en sus redes sociales para mostrarse de lo más cercana con sus seguidores, actualizando su día a día, aunque con moderación, porque le han recomendado estar lejos de las pantallas.

Carme Chaparro y Bernabé en el Mutua Madrid Open. Gtres

"Estoy sin pantallas por consejo médico y unos dolores que me atraviesan. Ya os lo contaré. Un día más, un día menos", publicó unas horas antes de someterse a la operación.

A día de hoy, Carme se encuentra en casa, recuperándose. Y ha sido este domingo, 25 de enero, cuando ha comunicado la feliz noticia de que, en noviembre del pasado año, se dio el 'sí, quiero'. Una noticia inesperada que ha sorprendido a propios y extraños y que no ha querido dejar de comunicar en sus redes sociales.