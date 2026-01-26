Alba Flores habla por primera vez de su expareja: "Hemos tenido una relación de 7 años, me ha ayudado en mi progreso"

A pesar de ser miembro de una de las familias de artistas con más peso específico de nuestro país, los Flores, Alba (39 años) ha logrado mantener su vida personal al margen del interés mediático.

Su faceta como actriz es sobradamente conocida. En 2017 alcanzó fama internacional al meterse en la piel de Nairobi en la serie La casa de papel, que se convirtió en un fenómeno global gracias a su difusión en Netflix.

El pasado año, además, hizo realidad su proyecto más personal: el documental Flores para Antonio, en el que explora la figura de su padre, Antonio Flores. Por él recibió, el pasado mes de diciembre, el Premio Forqué 2025 al Mejor Largometraje Documental.

Alba Flores, en 'Lo de Évole'. LaSexta.

Su ex, "detrás de la cámara"

La película, dirigida por Elena Molina e Isaki Lacuesta, supuso un verdadero reto para la intérprete. Por primera vez ejercía de productora creativa.

Y, por primera vez también, abordaba ante las cámaras asuntos tan personales como la pérdida de su progenitor con apenas ocho años, el duelo por su muerte, la relación con sus seres queridos, o las adicciones a las drogas del cantante, que acabaron con su vida el 30 de mayo de 1995.

De todo ello ha hablado el pasado domingo, 25 de enero, durante su entrevista con Jordi Évole (51) en Lo de Évole, el programa que presenta el periodista en laSexta.

En dicho espacio, la nieta de la mítica Lola Flores comparte reflexiones con el periodista sobre cómo vivió el rodaje del documental, que fue presentado el 23 de septiembre de 2025 en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y se estrenó en cines el pasado 28 de noviembre.

Por primera vez, Alba Flores ha revelado que quien fue su pareja en el pasado formó parte de las grabaciones. "Yo llevaba la cámara siempre conmigo. Teníamos grabados momentos en los que yo la uso casi un diario o un testimonial de lo que me está pasando", ha explicado.

Para ella, abrir los recuerdos del pasado fue un ejercicio de introspección. Pero también de sobreexposición ante las cámaras: "Tenemos momentos en los que yo decía cosas súper heavies. Me veía abierta en canal".

"Había un trocito que a mí me parecía muy bonito... pero llorando... Hubo en un momento que intentamos montarlo, pero no funcionaba para nada. Era demasiado pornográfico. Estaba como de porno emocional. Yo decía que la muerte de mi padre había sido muy repentina", subrayaba al hablar del proceso de montaje.

"Yo llegaba a esta conclusión después de dar vueltas a cosas y después de usar la cámara como un testigo", añadía. A continuación, comentaba que "detrás de la cámara tenía la compañía de mi ex, que me ha ayudado muchísimo con todo el proceso".

Alba Flores, en los Premios Forqué 2025, el pasado mes de diciembre. GTRES

"Me ha dado un espacio seguro"

"Aprovecho para decir esto, porque creo que está bonito", ha destacado la actriz en el espacio de Évole. Sin revelar en ningún momento su identidad, la sobrina de Lolita (67) y Rosario Flores (62) aportaba algunos datos sobre lo importante que fue esa persona en su vida.

"Hemos tenido una relación de siete años y creo que gracias a esa relación yo he podido hacer esto. Porque me ha dado un espacio seguro y amoroso en el que yo poder profundizar mis heridas".

Así, Alba Flores ha mostrado su gratitud a alguien que la ayudó a crecer y evolucionar. Y de quien, a pesar de la ruptura, guarda un recuerdo muy especial.

Alba, que cumplió 39 años el pasado octubre, ha logrado mantener su vida sentimental blindada y lejos del foco mediático. Esto explica que no se le conozcan parejas públicas.

Se la ha relacionado en el pasado con la cantautora española Ondina Maldonado y la actriz Elena Garrido, pero ella jamás ha confirmado oficialmente estas relaciones.

Alba Flores, con su madre, Ana Villa, en 'Lo de Évole'. LaSexta.

Ana Villa: "Hubiera tenido 6 hijos con Antonio Flores"

En su entrevista en Lo de Évole, Alba Flores se ha encontrado con dos personas muy importantes en su vida. Una de ellas es su madre, Ana Villa (53).

La que fuera esposa de Antonio Flores ha recordado que el cantante fue el amor de su vida: "Yo estaba enamorada de él. Quería seguir con él. Hubiera seguido con él toda la vida. Y hubiera tenido seis hijos con él. Pero las circunstancias eran un poco difíciles para llevar eso adelante. Yo siempre quería darle otra oportunidad".

La relación entre ellos siempre fue cordial, incluso después de la ruptura: "Cuando nos separamos hemos tenido muchísima relación". Tan bien se llevaban es que unos meses antes de que perdiera la vida, "los tres viajamos a Disneyland, en Orlando", ha apuntado Alba.

El deseo de Ana siempre fue retomar el idilio con el padre de su hija. Le decía: "Si te pones bien, vamos a ver si podemos retomar la pareja".

Para Ana Villa, el documental sobre Antonio Flores "ha sido muy duro". Remover emociones no fue tarea sencilla: "Ha habido momentos en los que Lolita, Rosario y yo, las que más vivimos esta historia... Ha sido durísimo volver a ver esos momentos familiares en los que todos estábamos tan bien... Hemos tenido bajones importantes".

Elena Furiase y Alba Flores, en 'Lo de Évole'. LaSexta.

Sobre Elena Furiase: "Hemos cagado juntas"

Otro de los seres queridos que participan en su intervención en Lo de Évole es su prima, Elena Furiase (37). Ambas han rescatado sus memorias de su abuela, a la que cariñosamente siguen llamando "Ole ole". Porque esa eran sus palabras cuando se dirigía a sus nietas. Con "oles" que salían de su boca. Y moviendo enérgicamente las manos.

"Nos contaba cuentos rarísimos", apuntaba Alba, como la "de un caballo al que le gustaban a patatas fritas". O el de "un gigante que perdía una orejita", añadía Elena.

"Sus cuentos eran como de David Lynch", resaltaba una. "Los podría hacer Tim Burton perfectamente", destacaba la otra.

Incluso han cantado, casi al unísono, las canciones que les entonaba su abuela cuando se quedaban en la casa de Marbella: "Ay, mamaíta mía, mía, mía... quién será". Alba bromea: "¿Cómo nos podíamos dormir con todo aquello?".

Las dos guardan gratos recuerdos de su abuelo, Antonio González 'El Pescaílla'. No lo consideran, para nada, "el patriarca". Porque, tal y como ha indicado Alba: "Desde dentro de las familias son más las tías, las mujeres".

"El Yayo nos hacía de comer arroz...¿Has comido? ¿Tienes dinero? ¿Estás bien? Era era su preocupación", puntualizaba Elena. Al parecer, se ponía nervioso al ver a sus nietas bucear en la piscina: "Nos decía: ¡No metáis la cabeza debajo del agua!".

Elena y Alba se consideran más "hermanas" que "primas": "Estábamos todo el rato juntas y éramos las dos únicas niñas... Nos peleábamos también mucho", han explicado. "Éramos la noche y el día".

Elena ha detallado que ella era "una cursi" a la que le gustaba "lo rosa" y "las Barbies". Alba era más de "juegos", como "los superhéroes inventados".

Cuando eran niñas, jugaban a hacer programas de televisión. "Hacíamos entrevistas a gente de la familia: 'Usted es Lolita, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene?' Todo el mundo se prestaba", ha comentado, entre risas, la hija de Lolita Flores.

Una de las revelaciones más divertidas ha sido cuando Alba ha revelado una anécdota "súper escatológica". Y es que "hemos cagado mucho juntas".

"Alba cada vez que llegaba a casa de mi madre, lo primero que hacía era ir al baño. Cuando una se hacía caca y nos decíamos: ¿Me acompañas? Una hacía caca y la otra se sentaba en el quicio de la bañera. Mientras hacías caca, hablabas. No te sentías sola", ha narrado Elena.

Alba Flores, en 'Lo de Évole'. LaSexta.

"Trabajamos como cabronas"

Sobre la fama y la exposición mediática que ambas vivieron en su infancia guardan memorias agridulces. "A mí siempre me ha gustado el espectáculo. Pero, de pronto, ya no quise ser actriz. Hubo un momento en el que decidí que quería ser ama de casa. Nos perseguían en los coches... Nos seguía la prensa... Era muy abusivo", ha narrado Elena.

En el caso de Alba, ha admitido que jamás soñó con ser popular: "Nunca pensé que iba a ser famosa... Nunca ambicioné ser una estrella. Yo lo que quería era vivir de lo que me gustaba".

Alba ha recordado que la celebridad de la que tanto ella como su prima gozan es "consecuencia" de la notoriedad que logró su abuela: "Somos una familia gremial de artistas. Lo que nos conecta a esto no es conseguir la gloria y la fama, sino el amor al arte y el amor a darle un buen momento al público y vivir un buen momento con el público".

"No vivimos de la renta. Mis tías Lolita y Rosario y mi prima Elena. Trabajamos como cabronas... todas", ha manifestado.