Iñaki Urdangarin habla por primera vez de su relación con Ainhoa Armentia: "Con ella el mundo dejó de darme miedo"

Iñaki Urdangarin (58 años) está dispuesto a contar toda su verdad. Tras años viviendo el infierno del ostracismo a raíz de su condena en el caso Nóos, el que fuera marido de la infanta Cristina (60) plasma sobre el papel las experiencias que han marcado su vida.

En sus memorias, Todo lo vivido.Triunfos, derrotas y aprendizajes, de la editorial Grijalbo, recoge momentos tan importantes como su paso por la cárcel, su divorcio -rubricado en diciembre de 2023- y su actual relación con Ainhoa Armentia.

En su libro, que sale a la luz el próximo 12 de febrero, detalla el importante papel que ha tenido su pareja, a la que conoció tras perderlo todo: su mujer, su vida, su reputación.

Su autobiografía, dice, no es una vendetta. Ni una forma de resarcirse del dolor y las derrotas. Es más bien un acto de conciliación consigo mismo. "Necesitaba contar mi historia", asegura.

Iñaki Urdangarin, junto a su pareja, Ainhoa Armentia. EFE

"Una energía nueva"

Iñaki Urdangarin y Ainhoa ​​Armentia se conocieron en 2021. Entonces, ambos eran compañeros de trabajo del despacho de abogados Imaz & Asociados, en Vitoria.

Aquel fue el primer trabajo remunerado que consiguió el exjugador de balonmano tras obtener el tercer grado penitenciario. Fue en ese entorno de oficina donde, según el propio Urdangarin, la relación profesional derivó en una amistad muy estrecha que dio paso, con el tiempo, a una relación sentimental.

Para él, la figura de Ainhoa fue un soplo de aire fresco tras años en el infierno: "Supuso una energía nueva en mi vida… Con ella, el mundo había dejado de darme miedo para empezar, otra vez, a parecerme un desafío emocionante".

Para entender los inicios de este romance cabe recordar cuál era el contexto personal de Urdangarin hace casi cinco años. En aquella época aún no era plenamente libre. El tercer grado le permitía salir a trabajar, pero debía dormir en prisión entre semana.

De hecho, cuando fichó por el gabinete debía pernoctar en la cárcel de Zaballa -en la localidad de Iruña de Oca (Álava)- de lunes a jueves.

Dejó de tener que dormir en la cárcel en junio de 2021, cuando Instituciones Penitenciarias le aplicó el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario. A partir de ese momento pudo pasar las noches en su domicilio y fichar únicamente una vez por semana.

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, en una imagen de archivo. Europa Press

"Cerca de ella, el pasado ya no pesaba"

A todo esto se suma el hecho de que su relación con la Infanta estaba rota. Es algo que llevaron en silencio, hasta que salieron a la luz las primeras imágenes de Iñaki y Ainhoa juntos en la portada de Lecturas, en enero de 2022.

Las fotografías de ambos en la citada revista, paseando de la mano por la playa de Bidart (Francia), puso sobre el tapete la realidad en la vida del matrimonio, que se había dado el 'sí, quiero' en Barcelona el 4 de octubre de 1997.

Así pues, no atravesaba un momento fácil. Las cámaras de la prensa gráfica lo seguían casi a diario, tanto en sus idas como en sus salidas de su centro de trabajo. Todos y cada uno de sus pasos eran inmortalizados por los medios de comunicación. Minuto a minuto. Casi en tiempo real.

Esto explica que, una vez que atravesara el umbral del despacho de abogados, sintiera un cierto respiro. Dentro de las cuatro paredes de la oficina no sentía la presión mediática.

Dadas las circunstancias, tener a su lado a Ainhoa Armentia supuso para él todo un aliciente. "Cerca de ella, el pasado ya no pesaba con tanta rotundidad", destaca en su libro.

"Su cariño y su comprensión fueron claves para que pudiera encontrar el camino de mi reconstrucción", asegura en sus memorias.

Ainhoa Armentia en una imagen de archivo. Gtres Gtres

"Una parte esencial de mi presente"

La presencia de Ainhoa Armentia aliviaba su pasado más reciente, el que había vivido entre rejas.

Iñaki Urdangarin fue condenado por su implicación en el caso Nóos, una trama de corrupción en la que, aprovechando su posición como yerno del rey Juan Carlos I, desvió dinero público a través del Instituto Nóos, la entidad sin ánimo de lucro que presidía.

Fue condenado por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias y dos delitos fiscales, lo que se tradujo en una pena de 5 años y 10 meses de prisión.

Entró en la cárcel de Brieva el 18 de junio de 2018 y quedó en libertad al completar la condena, el 8 de abril de 2024.

Ahora, la sombra de sus días en prisión ha quedado atrás. Junto a Ainhoa es capaz de mirar al futuro con ilusión: "Es una parte esencial de mi presente, ojalá de mi futuro y de mi felicidad actual".

Con ella comparte actividades cotidianas como practicar deporte, dar paseos por la naturaleza o disfrutar de pequeñas escapadas. Cosas que "dan sentido a la vida".

A día de hoy, el que fuera jugador olímpico de balonmano está convencido de que cada paso que le ha tocado dar "era necesario para llegar exactamente hasta aquí, al momento vital en el que me encuentro hoy".