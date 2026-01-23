Óscar Casas habla como nunca de su relación: "Ana Mena es la chica más bonita y más honesta que conozco, lo hace todo bien"

Un piloto de MotoGP y una tatuadora profesional: así es como se conocieron Ana Mena (28 años) y Óscar Casas (27) en la ficción y en la vida real. Mientras que el actor y la cantante entraban dentro de sus personajes, algo estaba floreciendo en su interior: era amor. Este viernes, 23 de enero, se presenta en toda España: Ídolos, la película protagonizada por una de las parejas del momento. EL ESPAÑOL ha hablado con los jóvenes antes del estreno de este film, donde han demostrado que una de las cosas más importantes de su relación es su química. Su relación comenzó en el set de rodaje. En él, Óscar montaba sobre una moto de gran cilindrada cuando Mena hizo su aparición. Desde entonces, no se han separado y las chispas que saltaron no solo fueron las del tubo de escape de la motocicleta del personaje de Casas. El pueblo de Málaga donde nació la cantante Ana Mena: conocido por su cuidado casco antiguo y sus playas Sin embargo, cuando se trata de pisar el acelerador, según explica la malagueña a este medio, Óscar tuvo la iniciativa. "Yo no me cataba, porque yo estoy siempre a por uvas, estoy siempre a verlas venir". Óscar Casas y Ana Mena en la presentación de 'Ídolos'. Europa Press Por otro lado, y con cierta timidez, el actor ha respondido a las palabras de su pareja: "Alguien tiene que pisar el acelerador", ha pronunciado con una sonrisa tímida. Ambos han dado su perspectiva del proyecto que protagonizan juntos y sus palabras eran de lo más esperadas, al igual que sus posados. EL ESPAÑOL ha sido cómplice de sus miradas, sus caricias y sus gestos de amor, durante una conversación con ellos. El primero en hablar con este diario ha sido Óscar Casas. El actor ha puesto en valor la importancia de su familia en su vida, la cual estuvo apoyándole en su primer gran proyecto en cine. Tanto es así, que la opinión de su hermano Mario (39) y la de su madre, es una de las más importantes para él.

¿Cuál es el feedback que más le preocupa?

Mi madre y mi hermano Mario. Sí, son los que más.

¿Son muy críticos?

No, más que críticos son muy realistas y honestos conmigo, y me cuidan obviamente mucho, pero sí que son honestos, que al final es lo que quiero, no quiero que me regalen los oídos.

¿Y usted cómo se ha visto?

Siento que me gusta muchísimo la peli. No me suelen gustar, me cuesta verme, pero como que aquí sí. O sea, sí me creo que soy un piloto de MotoGP y sí me creo la historia y sí me hace vibrar mucho, la verdad.

¿Y cómo ve a Ana?

Increíble, la verdad. Es verdad que todo el tono de la peli es comercial, es pop, pero bueno. Ana tiene algo mágico, tiene algo que… bueno, no le puedes quitar los ojos de encima y, en la película hace un personaje muy bonito, que es normal que Edu Serra -su personaje- se enamore completamente de ella.

Óscar Casas habla como nunca de Ana Mena: "Todo lo hace bien" John Reyes

En la promoción de la película se han mostrado tal y como son como pareja. Sin embargo, se muestran muy tímidos durante la presentación, ¿qué ha pasado?

Todo eso es porque me falta ella al lado.

¡Qué bonito! ¿Y qué le ha enamorado de ella?

Muchas cosas. Bueno, mucha gente que la conozca sabrá que es la chica más bonita, más honesta.... Es una artista de los pies a la cabeza. Canta bien, baila bien, actúa bien, lo hace todo bien (sonríe).

¿Y cómo se presenta este año?

Pues muy bien, con trabajo, con proyectos nuevos muy interesantes, con cosas nuevas que haré con la familia, así que…

¿Y cosas nuevas con la familia de…?

Sí, alguna peli o algo, alguna cosa tiene que haber, alguna cosa nueva tiene que haber de esto.

¿Y viajes previstos?

Viajes siempre, viajes siempre.

Ana Mena y Óscar Casas en la presentación de 'Ídolos'. Gtres

El actor dejó claro que el 2026 se presenta muy bien, tanto en su vida personal como profesional. Sin embargo, sin dejar de lado a Ana Mena, la mujer que le hace sonreír a día de hoy.

Para ella, este ha sido uno de los proyectos más importantes de su vida. La malagueña ha descrito este trabajo como un "peliculón" que nadie se debería perder, aunque reconoce que su vida personal ha dado un giro radical tras el rodaje de Ídolos.

¿Cuántas cosas suscita esta película, Ana?

De todo, la verdad, de todo. Es un peliculón, estoy deseando que la gente vaya al cine a disfrutarla. Es una peli para toda la familia, que tiene todos los ingredientes para que te guste, para que salgas del cine con ganas de seguir persiguiendo tus sueños y de reconciliarte con todo el mundo y uno sale como eufórico de verla.

¿Quién iba a pensar que iba a grabar y le iba a pasar todo lo que está pasando? Su vida personal ha dado un giro de 180 grados, es inevitable hablar de que ha encontrado el amor.

La verdad, honestamente, no. No me lo esperaba para nada. Estoy muy contenta. Nada, muy bien, de verdad, muy feliz. Muchas gracias.

Supongo que en este caso es tontería preguntarle eso de cómo se lleva el amor en el trabajo, porque claro, no se han conocido de otra manera hasta después.

Claro, pero tenga en cuenta que yo al final siempre he sido una chica muy casera. No me gusta demasiado la fiesta.

Entonces yo siempre he pensado: si algún día conozco a alguien, por narices tiene que ser trabajando, porque es que no me puedes pillar de otra manera, como no sea comprando el pan.

Soy súper casera, me encanta estar en mi casa, hacer planes mucho más tranquilos, entonces no creo que fuese de fiesta. Y así ha surgido y, bueno, yo estoy muy contenta.

Ana Mena confiesa que está en el mejor momento con Óscar Casas John Reyes

Y, después de enfrentarse a este gran proyecto con el que comienza el año, ¿cómo se presenta el 2026?

Con muchas sorpresas, con mucha música, con muchos proyectos que me tienen muy emocionada y tengo muchas ganas de contar. Yo creo que ya en estos días se deben de revelar.