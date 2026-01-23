Miranda, mujer de Julio Iglesias, pone rumbo a Punta Cana para reencontrarse con el cantante tras el archivo de la denuncia

El día a día de Julio Iglesias (82) se ha vuelto cada vez más intenso. Tras compartir en sus redes sociales los mensajes de sus dos exempleadas, después de que estas le acusaran de una presunta agresión sexual, una pregunta empezó a resonar con fuerza: ¿dónde estaba Miranda?

Los últimos acontecimientos parecen haber pasado factura al estado de ánimo -y también a la salud- del cantante. Durante varios días, el paradero de su mujer, Miranda Rijnsburger (60), fue una incógnita.

Ahora se ha podido saber que ha viajado de urgencia a Punta Cana para estar a su lado en uno de los momentos más delicados de su vida.

Julio Iglesias ha pasado de la calma al desánimo más profundo, especialmente tras las dos negativas de la Audiencia Nacional a las solicitudes presentadas por su abogado: la primera, personarse en las diligencias; la segunda, archivar la denuncia. Decisiones judiciales que habrían agravado su estado anímico.

Miranda Rijnsburger y Julio Iglesias.

Sin embargo, durante la redacción de este artículo, el caso ha dado un giro de 180 grados. La Fiscalía ha decidido tumbar la denuncia presentada por sus exempleadas, una noticia que se conocía a media tarde de este viernes, 23 de enero, y que supone un alivio para el artista.

Aun así, Miranda Rijnsburger ya se encontraba viajando hacia República Dominicana después de que los trabajadores de la villa del cantante dieran la voz de alarma ante el 'empeoramiento' de su estado de salud. Una reacción inmediata que demuestra la preocupación del entorno más cercano del intérprete.

Según ha revelado la periodista Gema López (54), esta información podría marcar un antes y un después en el caso Julio Iglesias. Miranda se encontraba en Miami junto a sus hijos por expreso deseo del cantante, que no quería que su familia se viera afectada por la polémica mediática que le rodea.

Pero la situación ha cambiado. La casa de Punta Cana se encuentra rodeada de paparazzis y la preocupación ha ido en aumento. "Ha decidido reunirse con Julio porque el personal que está junto a él le ha comunicado que la situación es muy, muy delicada", ha explicado Gema López en Espejo Público.

Por otro lado, la revista ¡HOLA! indica que se ha puesto en contacto con el cantante y desmiente que esté mal física o mentalmente, aclarando que su estado de salud está "perfectamente".

Eso sí, ahora parece que vuela para celebrar esta buena noticia con el cantante de Me va, Me va, tras confirmarse que la denuncia ha sido desestimada por la justicia española.

La Fiscalía tumba la denuncia

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido archivar la investigación que mantenía abierta sobre Julio Iglesias por presuntos delitos de agresión sexual y trata de seres humanos.

Las diligencias se iniciaron a raíz de unas acusaciones que situaban al cantante en el centro de unos hechos de extrema gravedad, lo que llevó al Ministerio Público a estudiar el caso desde este órgano judicial de carácter excepcional.

Sin embargo, el archivo no responde a una valoración sobre la veracidad o no de los hechos denunciados. Según ha explicado la Fiscalía, la decisión se basa exclusivamente en una cuestión de competencia, al considerar que la Audiencia Nacional no es el tribunal adecuado para investigar este tipo de delitos en las circunstancias concretas del caso.

La Audiencia Nacional tiene atribuidas competencias muy específicas, como causas relacionadas con terrorismo, crimen organizado o grandes delitos económicos, por lo que, al declararse incompetente, la Fiscalía ha optado por cerrar sus diligencias.

No obstante, esta decisión no impide que la investigación pueda reabrirse en otros juzgados o fiscalías territoriales si se determina que son los órganos competentes para asumir el procedimiento.