Ana Torroja, 66 años, sobre la longevidad: "Cuido mucho la alimentación y me voy como máximo a las 11 a la cama"

Ana Torroja (66 años) es una de las cantantes más míticas de nuestro país. Cuando pensamos en ella es inevitable pensar en Mecano, el grupo que le dio el éxito entre los años 80 y principios de los 90.

Tras la separación del grupo, Torroja comenzó su carrera en solitario, algo que no gustó mucho a los fans de la mítica banda, ya que la voz principal tomaba otro camino lejos de las 'garras' de Nacho Cano (62), con el que se enemistó tras su partida.

Ya han pasado 28 años desde que Mecano rompiera toda relación entre los miembros de la banda. Sin embargo, Ana Torroja se ha convertido en un icono de la música española a lo largo de los años y, después de tantos años de carrera profesional, lo más importante para ella es cuidarse.

La cantante, en una reciente entrevista con la revista Lecturas, ha confirmado que su vida personal es muy pausada.

"Tengo 66 años. Estoy bien... si no entramos en detalles. Mentalmente y de espíritu, estoy increíble. Sigo pensando que tengo 20, pero luego viene la artrosis, la cadera, lo otro, no sé qué...", ha comenzado diciendo.

Aunque Torroja ha desvelado cuál es su secreto mejor guardado para cuidarse y lo ha compartido con los lectores. "Soy de esas personas que se va a la cama máximo a las 11 de la noche", ha explicado. Y añade: "Me gusta el día, me gusta madrugar. Eso ha ido cambiando con la edad".

Ana Torroja demuestra que sigue en plena forma con un concierto de dos horas.

Sin embargo, estos secretos se unen a la forma que tiene Torroja de cuidarse. La alimentación, para la cantante, es algo de lo más importante y así lo ha desvelado. "Cuido la alimentación de siempre y ahora más todavía porque los intestinos me están jugando malas pasadas", ha expresado.

"Lo primero que hago en la mañana, si el día me lo permite, es ir al gimnasio, y arranco el día con energía. Cuando llevo varios días sin poder hacer gimnasia, lo noto. Lo noto en la pereza mental, en la pereza corporal", ha explicado a la cabecera.

Eso sí, la cantante ha querido dejar claro que para ella no solo es importante cuidarse por fuera y por dentro, sino también de forma sexual. A sus 66 años, Torroja ha contado sin ningún tipo de tabú que el sexo para ella es importante. "Para mí el sexo es imprescindible, tiene que estar con o sin pareja. Forma parte de la felicidad de mi vida", ha reivindicado.

Y, además, ha declarado que para ella la edad no es un problema, que no tiene miedo a la muerte, pero que no le apetece. "Cuando tienes hijos, quieres disfrutarlos lo máximo posible. La muerte no es imprescindible, como el sexo, pero sí inevitable", ha concluido.

Estas palabras de Ana Torroja dejan claro que, para ella, lo importante es estar sana, feliz y continuar con su rutina para que el paso de los años llegue de la mejor manera posible.

Madre de una hija

La que fuera vocalista de Mecano se convirtió en madre tardía, a los 45 años, a pesar de que siempre le habían gustado los niños. "Tuve a mi hija tarde, a los 45, casi no llego. Siempre he sido muy niñera. Me encantan", ha explicado a la misma cabecera.

Ana Torroja. Gtres.

Sin embargo, Torroja piensa que si lo hubiera tenido a otra edad, la cosa habría sido diferente. "Si hubiera tenido menos edad, seguramente habría tenido más. Pero la persona con la que quise ser madre llegó cuando llegó y mi hija llegó cuando llegó", ha comentado, consciente de que podría haber tenido más hijos, pero el momento y el tiempo no acompañaron.

Para terminar, Torroja lanza un mensaje a su familia, la que siempre la cuida y ha hecho que, actualmente, sea la mujer que es. "Mi hija es el regalo más preciado que tengo. Y mi marido también, claro", concluye.