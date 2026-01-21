El millonario patrimonio de Miranda Rijnsburger, mujer de Julio Iglesias: dos empresas en activo y una gran finca en Ojén

El millonario patrimonio de Miranda Rijnsburger, mujer de Julio Iglesias: dos empresas en activo y fabulosa finca en Ojén

En las últimas horas, la defensa del cantante más universal, Julio Iglesias (82 años), ha negado que la Audiencia Nacional pueda investigar la denuncia de dos exempleadas domésticas, que lo acusan de agresión sexual, y dice "poder acreditar su falsedad".

Para ello, ha solicitado cconocer las diligencias preprocesales abiertas por la Fiscalía. No obstante, ésta, en las últimas horas, no ha aceptado que Iglesias pueda intervenir en las diligencias abiertas. Un pequeño revés para Julio en su proceso que no ha hecho más que empezar.

En esa línea, EL ESPAÑOL ha podido confirmar que el intérprete de Un canto a Galicia está en Punta Cana, trabajando en su defensa, mano a mano con sus abogados y lejos de su familia. Esto es, de sus hijos menores y de su actual esposa, Miranda Rijnsburger (60).

Así lo pidió el propio cantante para proteger a su familia, que ésta viva lejos del ruido mediático en estas horas tan decisivas. Julio es conocedor de que los alrededores de la casa en República Dominica están asediados de prensa. No quiere exponer a los suyos.

Su mujer, Miranda, fiel a su discreción, sólo ha roto su silencio a través de las redes sociales, cuando reaccionó al post del cantante en redes sociales con una frase que no deja lugar a dudas: "A tu lado, siempre". Dicho de otro modo: Miranda está a la vera de su marido.

Lo apoya, arropa y cree en estos momentos en los que parece que la imagen pública del cantante de Me va, me va está especialmente mermada. Él está convencido de que la justicia le dará la razón y se demostrará que es inocente, que nada de lo que se cuenta es verdad.

En estos días, desde aquel martes 13 de enero en que tocó salió a la luz, muchos han sido los amigos de Julio que no han dudado en defenderlo, como Ramón Arcusa (89), Ana García Obregón (70) o Marina Castaño (68), amén de algunos empleados que ensalzan a Iglesias.

Aducen estos trabajadores que su "patrón", así hablan de él, es un buen hombre, buen jefe y un hombre que se preocupa por ellos y por su bienestar. Tal y como ha contado Beatriz Cortázar, es Miranda quien está tranquilizando al entorno de Julio y gestionando llamadas.

Rijnsburger, huelga decir, ha pasado de ser la modelo holandesa que conoció a Julio hace 36 años, ahí es nada, a erigirse como la mujer de su vida y la gestora clave de su patrimonio inmobiliario en España.

En el plano patrimonial, el nombre de esta holandesa figura en España. Así lo corrobora el portal Investiga Pro, plataforma de investigación mercantil. Miranda tiene a su nombre dos empresas.

Por un lado, Androsemo S.L, y, por otro, Belleveu Costa del Sol S.A. En la actualidad, Miranda es Socia Única de Androsemo, y Administradora Única de Belleveu. Las dos están activas.

Androsemo, con sede en Málaga, tiene como Objeto Social la "constitución, adquisición, enajenación, explotación, administración y disposición de toda clase de fincas urbanas, rústicas o industriales".

Por otro lado, Belleveu tiene el Objeto Social del "negocio inmobiliario de urbanización y construcción de toda especie y su venta, la adquisición y enajenación de fincas rústicas y urbanas, y otros".

Estas sociedades son vehículos a través de los que se articula la propiedad y gestión de la finca Cuatro Lunas -entre Marbella y Ojén-, unas 150 hectáreas de terreno con viviendas, instalaciones hípicas y diversos servicios.

Estas empresas declaran activos de entre cuatro y ocho millones de euros cada una y varios empleados, mientras el cantante hace años que decidió no figurar como titular de bienes en España, delegando en Miranda la titularidad y la administración.

Fuera de ese papel gestor, Miranda ha quedado completamente alejada de la moda y las pasarelas: lleva años sin trabajar como modelo y no desarrolla actividad profesional conocida al margen de la administración de estos bienes.

En el plano personal, su día a día se reparte entre Miami, Marbella y la finca de Ojén, donde pasa largas temporadas con sus cinco hijos y parte de los mayores de Julio.

Aunque el matrimonio hace tiempo que vive en residencias separadas -ella, en Miami y España; él, gran parte del año en Bahamas y República Dominicana-, las crónicas coinciden en que Miranda sigue siendo un pilar central en la vida del cantante y la figura en quien confía sus decisiones.

Julio lo niega todo

"Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza". Con estas palabras, Julio rompía su silencio en la madrugada del pasado viernes, 16 de enero.

Desmiente de pleno todas las acusaciones de agresión sexual, dice estar fuerte y que se va a defender en los tribunales. "Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad".

Tras el escrito del cantante, que publicó a las 4:30 horas de la madrugada -hora española-, su muro se llenó de reacciones de admiradores, amigos y familia. De entre todas esas personas, destacó un mensaje, por lo significativo.

Julio Iglesias ha confiado su defensa al penalista José Antonio Choclán, uno de los abogados más influyentes en la Audiencia Nacional.

El exmagistrado, socio fundador de Choclán Abogados, ya ha firmado el encargo para representar al cantante frente a las acusaciones de agresión sexual, trata y malos tratos formuladas por dos extrabajadoras domésticas y actualmente analizadas por la Fiscalía.

Choclán es conocido por haber defendido a figuras como Cristiano Ronaldo (40) en su causa por fraude fiscal, a Cristina Cifuentes (61), a Corinna Larsen (61) o al comisionista Víctor de Aldama (48).