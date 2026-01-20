Naty Abascal, amiga y musa de Valentino, rota de dolor tras la muerte del diseñador: "Fuiste un maestro de vida"

Naty Abascal, con Valentino, en una imagen de las redes sociales. @natyabascal

El mundo de la moda está de luto. Numerosos rostros conocidos han querido rendir homenaje a Valentino Garavani, una de las figuras más influyentes y admiradas de la alta costura, fallecido en Roma el pasado lunes, 19 de enero, a los 93 años.

A través de mensajes publicados en las redes sociales, los amigos y seres queridos del diseñador le han dedicado emotivas palabras de despedida.

Un adiós simbólico que ha unido a modelos, actrices, socialités, musas y personalidades del ámbito social mediante un sincero y conmovedor homenaje. Un tributo marcado por una profunda vinculación con el universo estético del creador italiano.

Naty Abascal ha dicho adiós a su amigo Valentino Garavani a través de las redes sociales. @natyabascal

Naty Abascal

Entre las primeras en manifestarse se encuentra Naty Abascal (82), quien fuera su musa, icono indiscutible de la moda internacional y amiga personal del diseñador.

A través de imágenes de archivo y palabras cargadas de admiración, la sevillana ha recordado la elegancia, la sensibilidad y la visión artística de Valentino, con quien compartió décadas de historia ligada a las grandes pasarelas y a la alta sociedad europea.

"Hoy y siempre te mando flores, Valentino, como lo hacía y como lo haré siempre, porque era lo que más amabas", empieza diciendo en las redes sociales.

En su publicación, que ha dado a conocer a través de Stories de Instagram, destaca el importante papel que jugó Valentino en su vida: "Fuiste mucho más que un amigo: un maestro de vida, de estilo, de gusto, de belleza. De ti aprenderás a mirar el mundo con una mirada más refinada y con el corazón abierto".

"Nuestra amistad, hecha de tiempo, de silencios y de enseñanzas, vivirá para siempre en mí. Con todo mi amor. Naty", concluye.

Nieves Álvarez se ha despedido de Valentino a través de su cuenta de Instagram. @officialnievesa

Nieves Álvarez

También Nieves Álvarez (51) ha querido sumarse a este adiós público. La modelo y presentadora, una de las españolas más estrechamente asociadas a la firma, ha compartido una foto del diseñador, acompañada de un mensaje de gratitud.

"Gracias Valentino por tu elegancia, tu visión y por haber dejado una huella eterna en la historia de la moda. Tu legado vivirá para siempre", destaca la madrileña.

Para Álvarez, Valentino no solo representa moda, sino una forma de entender la belleza, la feminidad y la sofisticación atemporal.

Paloma Cuevas

Por su parte, Paloma Cuevas (53), habitual de los desfiles de la maison y referente de elegancia clásica, ha expresado su cariño y respeto hacia el diseñador con palabras sencillas pero significativas.

En sus redes, la actual pareja de Luis Miguel (55) ha destacado el legado imborrable de Valentino y su capacidad para vestir a generaciones de mujeres con un estilo inconfundible.

"El mundo de la moda pierde hoy a un genio, a un maestro con mayúsculas, al gran mago de la elegancia eterna y al referente absoluto de un estilo que trascendió el tiempo", comienza su escrito.

"Fue un honor inmenso conocerle, compartir momentos con él y admirar de cerca su universo de belleza, talento y elegancia. Disfrutar de sus desfiles, de su éxito y, sobre todo, de su cercanía fue un verdadero regalo", prosigue.

En su publicación pone en valor el valor humano de Valentino y sus cualidades como amigo: "Quienes tuvimos la suerte de conocerle de cerca sabemos que, más allá del talento infinito, había un corazón inmenso y un amigo inolvidable. Generoso, cariñoso y profundamente humano".

"Te vamos a echar muchísimo de menos, querido Valentino. Tu legado vivirá para siempre", concluye.

Sarah Jessica Parker

Los mensajes, distintos en forma pero coincidentes en fondo, subrayan la huella profunda que Valentino ha dejado más allá de las pasarelas.

Otros rostros famosos se han sumado al adiós digital. Entre ellos, Sarah Jessica Parker (60), Kris Jenner (70), Donatella Versace (70), Valeria Mazza (52), Rafael Medina (46), Carla Bruni (58) o Inés Sastre (52).

El adiós de Rafael Medina a Valentino en las redes sociales. @rafaelmedinaabascal

Adriana Abascal ha compartido una fotografía junto a Valentino tras conocer la noticia de su muerte. @adrianaabascal

Kris Jenner era amiga y clienta habitual de Valentino. @krisjenner

El velatorio de Valentino Garavani se celebrará en Roma los próximos miércoles y jueves, mientras que el funeral tendrá lugar el viernes a las 11.00 horas (hora local) en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, uno de los templos más emblemáticos de la ciudad italiana.