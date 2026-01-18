Mery Turiel anuncia sus planes de boda: de su desconocida y misteriosa pareja a su anillo de compromiso con esmeralda XL

La 'influencer' Mery Turiel, en una imagen de sus redes sociales. @meryturiel

Se casa. Mery Turiel (32 años) ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que se ha comprometido. La influencer y creadora de contenido, con más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, ha compartido la noticia a través de su perfil.

En las redes sociales ha mostrado algunos de los detalles más llamativos de este nuevo capítulo personal: un espectacular anillo de compromiso con una esmeralda de gran formato que no ha pasado desapercibido.

El anuncio, realizado de forma discreta pero contundente, ha generado una oleada de reacciones entre sus seguidores. Muchos han reaccionado de inmediato, enviándoles mensajes de felicitación. Pero también hay quien se cuestiona quién es su misteriosa pareja, cuya identidad permanece en el anonimato.

"Sí, quiero, hoy y siempre"

"Todas las decisiones que he tomado en la vida me han llevado a ti y a nuestro hijo. Sí, quiero… hoy y siempre". Así empieza el escrito en el que comunica sus planes de convertirse en una mujer casada.

"Porque desde que estamos juntos, no ha habido ni un solo día en el que no haya querido pasar el resto de mi vida contigo", prosigue diciendo en su escrito.

Lo cierto es que ella y su novio, del que apenas se conocen datos, hace tiempo que hicieron realidad su otro gran proyecto en común: el de formar una familia.

En septiembre de 2024, Mery Turiel se convirtió en madre por primera vez. El nacimiento de su hijo, fruto de esta relación que mantiene al margen de la esfera pública, fue el momento más especial de su vida.

La influencer explicó entonces que el bebé había llegado al mundo a través de un parto velado, un nacimiento poco común en el que el bebé sale del útero aún envuelto en la bolsa amniótica intacta, sin que se rompa el "saco" que lo protegía.

"Algo mágico y extraordinariamente raro", escribió tras convertirse en madre de una manera tan única y excepcional.

Mery Turiel ha anunciado sus planes de boda a través de las redes sociales. @meryturiel

Anillo de esmeralda y diamantes

Fiel a su estilo, la creadora de contenido ha optado por comunicar la noticia sin grandes explicaciones ni excesiva exposición, manteniendo la línea de discreción que ha caracterizado su relación.

Hasta el momento, apenas se conocen detalles sobre su prometido, más allá de algunas apariciones puntuales y fragmentarias en sus redes, siempre sin revelar plenamente su identidad.

Los únicos datos que se observan en sus fotografías son el escenario de la pedida (una playa idílica) y las características del anillo de pedida.

En las imágenes compartidas, la influencer deja ver su sortija de compromiso, una joya de gran tamaño protagonizada por una esmeralda rectangular que destaca tanto por su color intenso como por su tamaño.

Una elección poco convencional frente al clásico diamante, que refuerza el gusto de Turiel por las piezas singulares y con personalidad, aunque la pieza que luce sí lleva pequeños diamantes engastados tipo baguette.

Reservada con su vida privada

El anuncio de la boda supone un hito personal para Mery Turiel, que en los últimos años ha consolidado su trayectoria como un referente de estilo en las redes sociales.

Su capacidad para combinar vida pública y privacidad ha sido una constante, y esta noticia vuelve a poner de relieve su decisión de marcar los límites entre ambas esferas.

Hasta el momento, la influencer no ha adelantado más informaciones sobre su enlace: no ha ofrecido ni fechas ni detalles sobre la celebración.

Mientras tanto, el anillo de esmeralda y el misterio en torno a su futuro marido se han convertido en los protagonistas de un anuncio que ha sorprendido y emocionado a partes iguales.

Siempre reservada en lo relativo a su vida personal, su hijo no será parte del escaparate digital, Mery Turiel ha explicado sus deseos de mantener a su pequeño al margen de la fama que a ella la ha encumbrado como prescriptora para muchas marcas.

"Yo he elegido esta profesión, pero esa persona no es libre de escoger", ha explicado.

Su reflexión a comienzos de 2026

Turiel, que estudió Administración y Dirección de Empresas, reflexionaba hace unas semanas sobre sus planes para el presente año 2026.

"Siempre me he autoimpuesto mucha presión en estos primeros días del año. Como si de ellos dependiese que mi año fuese a ser bueno o malo", empezaba diciendo.

"Si algo he aprendido es que no es cierto, así que intento tomármelo con calma y recordarme a mí misma que todos los años tengo los mismos pensamientos y que si algo se tuerce estos primeros días no es porque el año va a ser una mierda. Así que esto es solo un recordatorio de que está bien", reflexionaba.

Y concluía: "Si no has empezado este 2026 como pensabas o si sientes que ha empezado torcido: 7 días de 365 significa nada y te quedan 358 oportunidades para hacer todo lo que te propongas".

Ahora se conoce cuál es su gran propósito para el nuevo año: formalizar su idilio con un hombre que sigue siendo un auténtico desconocido para su legión de followers.