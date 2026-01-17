Testigos protegidos, abogado estrella y un comunicado: todo sobre el escándalo Julio Iglesias que divide a la opinión pública

El pasado martes, 13 de enero, España -y buena parte del mundo entero- se levantó con una inesperada y espeluznante noticia. Dos extrabajadoras de Julio Iglesias (82 años) han acusado al cantante de haberlas agredido sexualmente.

La noticia corrió como la pólvora y en cuestión de horas ocupó titulares, abrió informativos y alimentó debates en los principales programas de actualidad.

Convertido en uno de los asuntos más comentados de la semana, el caso ha seguido su curso y en los últimos días se han dado nuevos hechos relacionados con el escándalo.

A continuación, una cronología del caso que mantiene a Julio Iglesias en el foco mediático.

1. Martes, 13 de enero | Julio Iglesias, acusado

Julio Iglesias en una imagen de archivo. Gtres

Después de tres años de investigación, elDiario.es y Univisión Noticias publicaron la información. Dos extrabajadoras de Julio Iglesias han acusado al cantante de haberlas agredido sexualmente.

Ambas aseguran haber sufrido agresiones sexuales, acoso y abuso de poder cuando trabajaban en las mansiones que el artista posee en República Dominicana y las Bahamas.

Los testimonios corresponden a una empleada del servicio doméstico y a una fisioterapeuta de Iglesias, de origen dominicano y venezolano, respectivamente. Ambas han hablado de un entorno laboral de control estricto, humillaciones, intimidación y tocamientos no consentidos.

Durante la investigación, los medios citados anteriormente contactaron con al menos otros 15 extrabajadores del intérprete. Muchos coinciden en que desempeñaban sus funciones en un ambiente tenso.

2. Martes, 13 de enero | Reacciones en redes, medios y actos políticos

Julio Iglesias y Ana Obregón, quien le ha defendido, en una imagen de archivo. Getty Images

El escándalo en torno al cantante no tardó en generar debate. Han sido muchos los que han formado su opinión acerca Julio Iglesias y los episodios por los que se le ha señalado. Hoy, el intérprete tiene detractores y defensores a partes iguales.

La investigación ha sorprendido a propios y extraños. Bien porque creen que Julio Iglesias sería incapaz de cometer tales delitos o porque, creyendo en las extrabajadoras que han dado su versión de los hechos, condenan los actos presuntamente perpetrados por el intérprete de Me va, me va.

Así, se han formado tres grupos. El primero critica y sentencia al artista. El segundo, ha mostrado lealtad al cantante. Y un tercero, que prefiere esperar a que hable la Justicia

En cualquier caso, la opinión está a la orden del día. En las redes sociales, en los principales programas de televisión y hasta en actos políticos.

3. Martes, 13 de enero | La Fiscalía investiga la denuncia

Posado de Julio Iglesias en su casa de Punta Cana. Gtres

El mismo martes, 13 de enero, la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió investigar, con carácter reservado, la denuncia contra el cantante.

Entonces, fuentes fiscales confirmaron a EL ESPAÑOL que la denuncia fue interpuesta, por parte de dos mujeres latinoamericanas, el pasado 5 de enero, asistidas por la ONG Women's Link.

El Ministerio Público, una vez finalice la investigación de esta denuncia, podrá archivarla o presentar una querella contra el cantante ante los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.

Posteriormente, un juez instructor de este órgano será el encargado de decidir si la admite a trámite y, de ser así, abrirá un procedimiento penal en el que se investigue al artista.

4. Miércoles, 14 de enero | La Fiscalía cita a las denunciantes

Julio Iglesias en una fotografía de archivo. Gtres

Un día después de que estallara el caso, trascendieron nuevas informaciones relacionadas con el proceso legal.

La Fiscalía citó a declarar a las dos mujeres que han denunciado a Julio Iglesias.

Entonces, Jovana Ríos Cisneros, directora ejecutiva de Women's Link Legal, también explicó que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha otorgado a las dos denunciantes el estatus de testigos protegidas.

Por el momento, no se conoce si el interrogatorio a las denunciantes se llevará a cabo por videoconferencia desde el extranjero, ya que ambas son latinoamericanas.

5. Jueves, 15 de enero | Julio Iglesias contrata al abogado José Antonio Choclán

Julio Iglesias y el letrado José Antonio Choclán en un montaje de EL ESPAÑOL. E.E.

El pasado miércoles, 14 de enero, Julio Iglesias contactó con el abogado José Antonio Choclán. Un día después, se supo que el letrado aceptaba hacerse cargo de su defensa en lo que, por el momento, son unas diligencias preprocesales (es decir, aún no judicializadas) de las que se encarga la teniente fiscal, Marta Durántez.

El bufete de Choclán, con sede en Madrid, ha intervenido en varios casos de gran notoriedad pública. Entre ellos el que se siguió contra Carlos Iglesias, hermano del cantante, por fraude a Hacienda.

En la actualidad representa a Víctor de Aldama (48), implicado en el caso Koldo, sobre el presunto cobro de comisiones ilegales en contratos públicos de mascarillas durante la pandemia y en un supuesto fraude millonario en el sector de los hidrocarburos.

Choclán también defendió al futbolista Cristiano Ronaldo (40) en el proceso por fraude fiscal.

6. Jueves, 15 de enero | Tamara Falcó se pronuncia sobre el caso

Tamara Falcó en 'El Hormiguero'. Antena 3 Antena 3

La familia de Julio Iglesias se mantiene discreta. Hasta ahora, el mensaje más llamativo lo ha dado Tamara Falcó (43), hija de su exmujer, Isabel Preysler (74), durante la tertulia de El Hormiguero, el pasado jueves, día 15.

"Estoy de acuerdo con que no tiene buena pinta, sobre todo, porque ya sea verdad o no, hay un daño gigantesco reputacional ya hecho", aseguró la marquesa de Griñón.

Consciente de que es una situación difícil para el artista y su entorno, Tamara Falcó expresó: "Para mí es tío Julio y después están mis hermanos, que es su padre. Esto, de cualquiera de las formas, es gravísimo y tristísimo".

"Estamos esperando a que la Justicia llegue al final del asunto y que en la medida de lo posible salga ileso de todo esto", sostuvo la hija de Isabel Preysler.

7. Viernes, 16 de enero | Julio Iglesias niega las acusaciones en su contra

Aunque había roto su silencio a través de la revista ¡HOLA!, no fue hasta la madrugada de este viernes, 16 de enero, cuando Julio Iglesias emitió un comunicado. Lo hizo a través de sus redes sociales, negando todo tipo de acusaciones.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza", aseguró rotundo.

"Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", confesó.

Julio Iglesias terminó el escrito con unas palabras de agradecimiento a quienes le han apoyado. Una de ellas, su mujer, Miranda Rijnsburger (60), quien no tardó en reaccionar al comunicado. "A tu lado, siempre", comentó.