Emma García le para los pies al cantante Francisco tras hablar de "denuncias falsas" para defender a Julio Iglesias

Tras las graves acusaciones que pesan contra Julio Iglesias (82 años), el cantante Francisco (66) se ha sumado a las voces que defienden públicamente al artista.

El de Alcoi ha hablado del escándalo que afecta al ídolo de la canción en el plató de Fiesta, donde se ha sincerado en su entrevista con Emma García (52).

Las declaraciones del intérprete de éxitos como Latino han provocado cierta disparidad de criterios. Y es que los argumentos esgrimidos por el invitado no han terminado de convencer a la presentadora. Esta ha optado por exponer de manera abierta cuáles son sus opiniones respecto a tan sensible polémica.

El cantante Francisco, en el plató de 'Fiesta'. Mediaset

"Hay mujeres malas"

"Cuando lo conocí, yo tenía 23 años y estaba grabando su disco en Hollywood, en Los Ángeles", ha empezado diciendo Francisco. "Y a mí, vamos, me ha ofrecido toda la ayuda del mundo. Me ha puesto en contacto con productores, con agencias de fotografía, de reportajes....".

A día de hoy, no mantienen contacto ("nos hemos visto poco"), pero Francisco tiene claro que se está haciendo un juicio injusto a su colega, al que considera un hombre "generoso".

"Esto nos puede ocurrir a cualquiera. Yo siempre estoy a favor de que se castigue el maltrato, por Dios. Yo creo que durante muchos años aún hay hombres malos, pero hay mujeres malas también, ojo. Hay muchas denuncias falsas", añadía.

Al escuchar sus palabras, Emma García ha puntualizado algunos puntos: "Mira, entiendo lo que dices. Pero si lo ponemos en la balanza, está desequilibrada. Está bien que hablemos de personas, pero la peor parte nos la llevamos nosotras siempre. Y en esto estamos todos de acuerdo".

Entonces, Francisco ha aclarado que "yo no quería hablar de este tema" porque "es un tema muy delicado".

El cantante Francisco, en el plató de 'Fiesta', en Telecinco. Mediaset

Emma García: "No coincido contigo"

Francisco ha insistido en sus teorías. No da credibilidad al testimonio que han sacado a la luz las dos mujeres que trabajaron en la casa de Julio Iglesias en sus casas de Punta Cana y Bahamas: "No me lo creo".

"A mí me cuesta creer que algo que ha ocurrido en 2021 se denuncie en 2026. Me cuesta creer que estas mujeres no den la cara y no se sepa quiénes son", ha subrayado. "En cambio sí tiene que salir este señor que tiene un prestigio, que le avalan un montón de años de su carrera, de personas que lo conocemos, de mujeres que lo conocen, de que es una buena persona, de que siempre ha sido un caballero con todo el mundo".

"Yo, de todas formas, creo en la presunción de inocencia. Y creo que ya a Julio esta semana se le ha juzgado públicamente y se le ha sacrificado. Yo creo y pienso, y lo único que a mí no me gustaría es que esto me pasara en la vida", ha destacado.

Emma le respondía: "Las víctimas no han dado la cara, pero han contado una serie de hechos.... No me gustaría que esto le pasase a un cantante, pero tampoco a unas trabajadoras, ¿eh? Hay cosas en las que no coincido contigo. A una persona le puede pasar esto y denunciar después de unos años cuando tiene fuerza. No nos fijemos en esto. ¿Por qué no lo hace? Vaya usted a saber. Eso ni suma ni resta".

Francisco se ha mantenido firme en su postura: "Es una situación muy complicada. Yo respeto tu opinión, pero yo creo que si a mí me ocurriese algo, inmediatamente lo que haría sería acudir a un juzgado de guardia a denunciar los hechos".

Una vez más, la presentadora ha rebatido sus argumentos: "A mí me cuesta mucho creer que un Julio Iglesias haga eso y me cuesta mucho creer que unas mujeres puedan inventarse eso, ¿sabes? Esta es la situación, pero vamos a esperar a lo que dice la justicia y a mantener la presunción de inocencia, porque estoy de acuerdo en que ya se ha juzgado públicamente a Julio Iglesias".

Julio Iglesias niega las acusaciones

El pasado viernes, 16 de enero, Julio Iglesias rompía su silencio para defenderse de las acusaciones de agresión sexual. A través de un comunicado que ha hecho público en las redes sociales, ha expresado su malestar ante las informaciones que circulan sobre él.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa", empieza diciendo el escrito.

"Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza", prosigue su escrito.

En su mensaje, confiesa su dolor: "Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave".

Por último, da las gracias a todas las personas que lo han apoyado: "No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas".