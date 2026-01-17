¡Bebé por sorpresa! Pau Gasol y su mujer, Catherine McDonnell, han sido padres por tercera vez: "Te queremos, Olivia"

Pau Gasol y su mujer, Catherine McDonnell, en una imagen de las redes sociales. @catgasol

Feliz noticia la que acaba de anunciar Pau Gasol (45 años) en sus redes sociales. El exdeportista, retirado del baloncesto desde octubre de 2021, ha dado la bienvenida a su segunda hija: una niña a la que han puesto el nombre de Olivia.

Han sido el propio exjugador y su pareja, Catherine McDonnell (36), quienes han mostrado las primeras imágenes de su bebé a través de un vídeo conjunto que han hecho público en sus respectivas cuentas de Instagram.

El nacimiento de su retoño supone una verdadera sorpresa... Al menos, de cara a los medios de comunicación, ya que no había trascendido noticia alguna sobre el embarazo de la estadounidense.

"Te queremos"

"Agradecidos de tener 10 deditos diminutos más a los que querer", empieza diciendo el emotivo vídeo con el que ambos muestran cómo las manos de los miembros de su familia cubren las de la recién nacida.

"¡Te queremos, hermanita! ¡Te queremos! T’estimem!", añaden, desvelando también el nombre: "Olivia".

Pau Gasol y Cat tienen dos hijos: Ellie (Elisabet Gianna), nacida el 13 de septiembre de 2020, y cuyo nombre rinde homenaje a la hija de su excompañero y amigo Kobe Bryant, fallecida en enero de ese año en un accidente de helicóptero; y Max, llegó al mundo en noviembre de 2022.

Con la llegada de Olivia, el clan pasa a ser familia numerosa, y aporta una nueva compañera de juegos a sus dos vástagos. Todos ellos residen en una casa situada el barrio de Sant Gervasi, en la zona alta de Barcelona.

Nada más publicar la buena nueva, ambos han recibido un aluvión de felicitaciones de amigos y seguidores. Entre ellos, el de Natalia Bryant, hija de Kobe Bryant y muy unida a Gasol, quien les ha enviado unas palabras de cariño: "Os quiero tanto, chicos".

También su excompañero en la selección española José Manuel Calderón les ha deseado lo mejor:"¡Felicidades, familia!". Por su parte, la nadadora Ona Carbonell, ha mostrado su alegría con una sola palabra: "Enhorabuena".

Casados desde 2019

La llegada de Olivia completa la felicidad de la pareja, que se conoció hace más de una década, cuando la estadounidense cubría información deportiva para cadenas como FOX y ABC.

La relación entre ellos se consolidó hasta hacerse pública en 2016 y culminar en una romántica boda en 2019. Se dieron el 'sí, quiero' en el 7 de julio de 2019 en una ceremonia íntima y discreta celebrada en San Francisco, en la que vivían entonces. Al enlace solo asistieron los familiares y los más allegados.

Poco después, el 16 de julio, celebraron su segunda boda en España, en el Ampurdán (Girona), en el Castell de l’Empordà, como celebración más amplia con familia y amigos.

En 2023 compraron una vivienda en Sant Gervasi, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad condal, donde han fijado su residencia.